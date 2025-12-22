Entretenimiento

El sutil detalle que incluyó Dwayne Johnson en la nueva película de “Jumanji” para homenajear a Robin Williams

El actor explicó cómo surgió la idea de honrar a Williams durante el rodaje de la cuarta entrega de la franquicia, que se estrenará en diciembre de 2026

Dwayne Johnson habló sobre el homenaje a Robin Williams en "Jumanji" (Crédito/Sony Pictures)

Dwayne Johnson compartió detalles sobre un homenaje discreto que incluyó para recordar a Robin Williams en la próxima entrega de Jumanji, la cuarta y última película de la franquicia.

El actor habló del tema durante una conversación con People en el marco de la celebración para nominados por primera vez a los Globos de Oro, realizada el 17 de diciembre en el Hotel Maybourne de Beverly Hills, California.

El artista de 53 años asistió al evento junto a otras figuras de la industria, en una velada dedicada a reconocer a intérpretes que este año recibieron su primera nominación al galardón.

En ese contexto, el actor se refirió al vínculo personal y profesional que siente con la saga Jumanji y explicó cómo surgió la idea de rendir tributo a Robin Williams, protagonista de la película original de 1995 y figura central en el origen de la franquicia.

Dwayne Johnson quiso homenajear a Robin Williams en "Jumanji". (Captura de video)

Según relató, desde el inicio del rodaje del nuevo filme tenía claro que quería incluir algún gesto en memoria de Williams, quien falleció en 2014 a los 63 años. Sin embargo, no encontraba la manera adecuada de hacerlo. “Fue idea mía honrarlo de alguna forma y no sabía cómo”, explicó.

La solución llegó a través de la diseñadora de vestuario Laura Jean Shannon, conocida como L.J., quien propuso recuperar los dados originales utilizados en la primera película. “¿Y si consigo los dados originales? Y eso fue lo que pasó”, recordó.

El resultado fue un homenaje sutil que no altera la narrativa de la historia, pero que conecta directamente con la película original.

En un video compartido por Dwayne Johnson en Instagram en noviembre, el actor mostró que decidió llevar los dados colgados al cuello durante todo el rodaje. En el clip, grabado en los estudios Universal, se le ve desplazándose en un carrito de golf mientras comenta la emoción de filmar en Los Ángeles después de varios años.

Dwayne Johnson lleva los dados originales de Jumanji. (Instagram/@therock)

Durante ese recorrido, Johnson señaló el collar que llevaba puesto y explicó su significado. “Un pequeño Easter egg para el Dr. Bravestone. Estos son los dados del Jumanji original con Robin Williams, como una muestra de respeto”, dijo. Añadió que el gesto también buscaba reconocer al fallecido actor y a la franquicia que él ayudó a iniciar.

Cabe recordar que Robin Williams protagonizó Jumanji en 1995 junto a Kirsten Dunst, Bradley Pierce, David Alan Grier y Bonnie Hunt. En la película, interpretó a Alan Parrish, un hombre que queda atrapado dentro de un juego de mesa mágico durante 26 años, hasta que dos niños lo liberan accidentalmente al reiniciar la partida.

Por su parte, Dwayne Johnson se incorporó al universo en 2017 con Jumanji: Welcome to the Jungle, una reinterpretación de la historia en la que el juego adopta la forma de un videojuego.

La película presentó a un grupo de adolescentes que, al ser absorbidos por el juego, se transforman en avatares adultos interpretados por Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. El éxito de esa entrega dio pie a la secuela Jumanji: The Next Level, estrenada en 2019.

La cuarta película de "Jumanji" se estrenará en 2026. (Crédito/Sony Pictures)

Para la nueva y última película, Johnson volverá a compartir pantalla con Hart, Gillan y Black, según imágenes publicadas en la cuenta oficial del filme en Instagram. El elenco principal retoma sus papeles para cerrar la historia que comenzó con el reinicio de 2017.

La próxima entrega de Jumanji tiene previsto su estreno en cines el 11 de diciembre de 2026.

