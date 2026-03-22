“Abrazar el fracaso”: por qué Riz Ahmed decidió alejarse del drama de Hollywood y apostar por la comedia

El estreno de 'El Señuelo' en Prime Video será el inicio de una etapa donde la imperfección y el humor ocupan el centro (YouTube: Prime Video Latinoamérica)

La decisión de Riz Ahmed de abandonar el drama en Hollywood para dedicarse a la comedia responde a su búsqueda de autenticidad y a su interés por redefinir el valor del error.

El actor británico, reconocido por su amplio rango interpretativo, comparte cómo el caos cotidiano, el contraste entre su imagen pública y su vida privada y la presión de las etiquetas le llevaron a encontrar en el humor y la vulnerabilidad un camino de reconexión personal, según explicó al diario británico The Guardian.

Ahmed optó por la comedia para explorar una nueva etapa profesional en la que “abrazar el fracaso”, según él, significa crecimiento. Este cambio implica para él una afirmación sobre la autenticidad, la reconexión con sus raíces y el equilibrio entre la vida profesional y familiar.

Su nueva serie, El Señuelo, cuyo estreno está programado para el 25 de marzo de 2026 en Prime Video, representa esa apuesta: pone en primer plano la imperfección y celebra la capacidad de reír ante el caos, tanto en el trabajo como fuera de él.

Riz Ahmed prioriza la autenticidad y la vida familiar al dar el salto del drama de Hollywood a la comedia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En una tarde londinense, Ahmed relató: “Aquí está la realidad. Llego tarde a recoger a mi hijo. Estoy atascado en el tráfico. Se supone que debería estar en mi ordenador, pero estoy haciendo esta entrevista desde el coche. Estoy mal aparcado, hablo por teléfono, miro por el retrovisor. Llega el agente de tráfico. Intento salir mientras sigo hablando”.

La búsqueda de autenticidad en la comedia

Esa jornada continuó con un incidente inesperado. “Choqué contra otro auto. El conductor salió furioso y me gritó: ‘¿¡Qué demonios haces!?’. Mientras tanto, yo permanecía en la entrevista, activando y desactivando el silencio para arreglar el seguro”. Bajó la ventanilla y, resignado, ofreció: “¡Toma mi matrícula, hermano! No quiero problemas, solo toma mis datos, por favor”.

Esta experiencia, describió al diario británico The Guardian, mostró la brecha entre su figura pública y la persona real. “Ese día sentí la distancia entre la imagen que necesitas mostrar y quién eres de verdad. Creo que todos proyectamos una versión de nosotros mismos distinta de lo que sentimos, solo para demostrar que valemos la pena”, relató.

El actor británico utiliza la comedia para reivindicar el valor del error y replantear el éxito personal (REUTERS/Aude Guerrucci)

Ahmed considera que la comedia es el arte escénico más directo y un atajo hacia la verdad. “La comedia es verdad, honestidad, conexión, interpretación. Pienso en gente como Hasan Minhaj, Ramy Youssef o Chris Rock, y ahí no hay lugar para fingir. No existen ni cuarta pared ni cortesías del público: es instante a instante”.

Comentó que las redes sociales acentúan esa “actuación” diaria: “Quizá la época en que vivimos potenció todo eso. Las redes sociales nos hacen sentir que debemos reafirmar constantemente nuestra importancia y existencia”.

Asimismo, reconoció que durante años buscó ese aplauso externo. “Hay una parte de mí que persigue la validación externa. Trofeos, premios y reconocimientos son una versión tangible de eso”, se sinceró.

Riz Ahmed reveló cómo la distancia entre su imagen pública y su vida real inspiró sus nuevas historias cómicas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, su mayor alegría llegó al compartir logros con los suyos. “Lo mejor de ganar un Oscar fue llevarlo a casa de mi madre y dárselo”, contó.

El esfuerzo por revalorizar el fracaso surgió de situaciones incómodas que decidió transformar en humor. “Siempre fui fan de encontrar la comedia en el estrés. Cuando más personal era lo que escribía, más universal resultaba ese sentimiento”, dijo.

Experiencias personales y autodescubrimiento

A lo largo de su trayectoria, Ahmed rechaza las clasificaciones y defiende el derecho a transitar entre diferentes registros. “Pasé toda mi vida y mi carrera, primero quizá de manera inconsciente y ahora de forma muy consciente, intentando desafiar la categorización”, puntualizó.

La influencia de las redes sociales y la búsqueda de validación externa marcan el proceso de autodescubrimiento del actor (REUTERS/Henry Nicholls)

“Elegí hacer Four Lions y Sound of Metal, Nightcrawler y The Night Of porque no quiero hacer siempre lo mismo. Esa inquietud es parte de mi personalidad”, explicó al diario británico The Guardian.

Durante dos décadas, se movió entre la comedia satírica, el wéstern, la ciencia ficción y dramas de corte cultural específico. Su impulso constante es romper las expectativas y abrir nuevas posibilidades narrativas. Sobre El Señuelo, recalcó: “Quiero eliminar categorías, quiero que lo que hago atraviese géneros”.

El éxito no le apartó de lo cotidiano: desde ser confundido con Dev Patel hasta casi dar un saludo de puño a la reina. “La distancia entre mi imagen pública y mi versión caótica en la vida real se amplió. Descubrí que podía escribir sobre esas situaciones absurdas y que resultaban graciosas”, manifestó.

El equilibrio entre la familia y la carrera

El rechazo de las etiquetas en la carrera de Riz Ahmed lo llevó a explorar diversos géneros, rompiendo moldes en cada proyecto (REUTERS/Mike Blake)

El equilibrio entre la vida personal y profesional se volvió fundamental tras el nacimiento de su hijo. “El balance es la gran cuestión de mi vida. Pienso mucho en cuánto trabajar en un sitio para evitar mudarnos todo el tiempo, pero también en el valor de estar presente”, remarcó.

En tanto, Ahmed recordó la infancia y el sacrificio de sus padres: “Tuvieron muchos menos recursos y opciones que yo. Su esfuerzo y amor lo considero admirable. Mi padre trabajó en barcos y a veces no estaba durante meses”.

Ahora, la convivencia y la rutina forman parte de sus deseos y reveló: “En la vida adulta, todos intentamos volver a esa ‘casita del árbol’ en la que crecimos y arreglarla”.

El equilibrio entre la familia y el trabajo se volvió esencial para Ahmed, quien busca estar presente sin dejar sus raíces creativas (REUTERS/Benoit Tessier)

Asimismo, procura visitar a la familia varias veces por semana y añadió la cocina a sus actividades cotidianas, aunque bromea con que suele ser el único que disfruta sus platos. Sobre su esposa, la novelista Fatima Farheen Mirza, afirma: “Ella es una persona creativa; su talento me deja sin palabras”.

El compromiso social y el respeto a los valores familiares guían la trayectoria de Ahmed, que promueve la integridad y los derechos humanos

En la actualidad, Ahmed dedica su energía a El Señuelo y a la vida familiar, que transformó sus prioridades. “No se trata solo de criar a los hijos; ellos también cambian a los padres. Ser padre es aprendizaje constante”, declaró al diario británico The Guardian.

A través de la comedia y la aceptación del caos, Riz Ahmed muestra que en el desorden y el roce cotidiano encuentra el sentido auténtico de la vida.