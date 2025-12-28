Entretenimiento

Riz Ahmed reveló cómo es trabajar con Tom Cruise y por qué eleva el nivel de todos en un rodaje

En una entrevista con Vanity Fair, el actor británico analizó el impacto del perfeccionismo y la ética de trabajo de su colega en Hollywood

Guardar
En la superproducción Digger, Riz Ahmed observa de cerca la intensidad y dedicación que Tom Cruise aporta al set (Warner Bros)

Una vida marcada por el sentido de propósito impulsa a quienes rodean a Tom Cruise a elevar sus estándares en cada rodaje. Así lo expresó Riz Ahmed en su entrevista con Vanity Fair, donde analizó el impacto del actor y productor estadounidense y su perfeccionismo en Hollywood.

Durante la conversación, Ahmed profundizó en su experiencia en la superproducción de Warner Bros, Digger, dirigida por Alejandro González Iñárritu, donde compartió set con Cruise y pudo observar de cerca la intensidad y exigencia que el actor imprime en cada proyecto.

Trabajar con Cruise no se parece a nada que haya experimentado, en lo que al nivel de concentración, energía, motivación y perfeccionismo se refiere”, afirmó Ahmed a Vanity Fair.

El británico destacó que para Cruise la actuación representa mucho más que una profesión: “Sencillamente, le encanta hacer películas. No se toma días libres. Esto es lo que le encanta hacer y tiene clarísimo que ha sido puesto en esta tierra para hacerlo”.

Influencia en el equipo y en la carrera de Ahmed

Riz Ahmed destacó la ética
Riz Ahmed destacó la ética de trabajo y el perfeccionismo de Tom Cruise en los rodajes de Hollywood (REUTERS/Benoit Tessier)

Ahmed relató que esta ética laboral constante deja una huella visible en todos los que forman parte del equipo. Señaló que convivir con el perfeccionismo de Cruise genera una renovación de energía y propósito, y termina por elevar las expectativas generales del grupo. “No se toma días libres. Esto es lo que le encanta hacer”, reiteró, resaltando la claridad de objetivos del actor en cada rodaje.

Durante la entrevista, Ahmed llevó el análisis más allá de lo anecdótico y explicó cómo ese estándar profesional ha influido en su propia carrera. Considera que su camino ha sido una construcción paulatina, sin momentos espectaculares ni atajos.

“Creo que en algunas carreras se da un momento decisivo que las hace despegar, como un cohete espacial. Y creo que otras se van forjando de manera constante. Y la mayoría son irregulares, como una montaña rusa”, confesó Ahmed, quien obtuvo un Oscar por el cortometraje The Long Goodbye, presentó su versión de Hamlet en Toronto y prepara el lanzamiento de una serie propia en Prime Video.

Autenticidad y nuevos desafíos en la industria fílmica

La pasión implacable de Tom
La pasión implacable de Tom Cruise por el cine se refleja en su negativa a tomarse días libres (Warner Bros. Pictures)

La autenticidad en el proceso creativo es uno de los temas centrales para Ahmed: “En realidad, actuar no tiene tanto que ver con ponerse una máscara. Consiste en quitársela. Se trata de revelar las partes más personales, brutales e íntimas de ti”, relató a Vanity Fair. Esta perspectiva resalta su interés por lo íntimo y genuino, diferenciándose de enfoques más espectaculares o superficiales del cine.

Ahmed también compartió su admiración por figuras que, según él, han transformado la noción de autenticidad en la industria: “(Denzel) Washington por ser él mismo, sin complejos; (Jackie) Chan por ofrecer un molde de virilidad complicado y con muchas capas; y (Irrfan) Khan por haber sido uno de los primeros en tender un puente entre Oriente y Occidente”.

La influencia de Tom Cruise
La influencia de Tom Cruise lleva a Riz Ahmed a reflexionar sobre su propia carrera y el valor del crecimiento constante (Warner Bros. Pictures)

Además, Ahmed considera que estos referentes rompen moldes y desafían lo preestablecido, un objetivo que él mismo busca en un entorno que premia la homogeneidad. Para el actor, desafiar límites y buscar nuevas perspectivas resulta esencial para mantener la frescura y autenticidad en su trabajo.

En cuanto a su futuro en Hollywood, Ahmed afirmó que cada proyecto debe tener un sentido claro. Manifestó su interés en crear historias propias y explorar géneros nuevos, convencido de que en cada uno existen oportunidades para provocar emociones profundas en el público.

De cara a próximos desafíos, considera especialmente atractivo el cine de terror, por su capacidad de ir más allá de lo racional y alcanzar las reacciones más viscerales del espectador, explorando así territorios creativos poco transitados y cuestionando sus propios límites como actor y creador.

Temas Relacionados

Riz AhmedTom CruiseHollywoodPerfeccionismo en el cineVanity FairAutenticidad actoralNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Ethan Hawke vuelve al centro de la escena con “Luna Azul” y un prestigio renovado

En una entrevista con Vanity Fair, el actor con 40 años de experiencia repasó cada década de trayectoria, reflexionó sobre los cambios en la industria del cine y reivindicó la autenticidad y el “carpe diem” como ejes de su vida y su obra

Ethan Hawke vuelve al centro

El último mensaje de Brigitte Bardot en redes sociales antes de morir

A través de la cuenta de su fundación, la legendaria actriz francesa, que falleció este domingo a los 91 años, pidió ayuda para un perro enfermo

El último mensaje de Brigitte

Nell Fisher contó cómo fue actuar con sus ídolos de Stranger Things: “Fue bastante abrumador”

La actriz de 14 años compartió en Wonderland Magazine las sensaciones de enfrentar un entorno desconocido junto al elenco principal de la exitosa serie de Netflix, experimentando emociones intensas en su primer gran papel internacional

Nell Fisher contó cómo fue

Timothée Chalamet celebró su cumpleaños 30 con fotos inéditas de su niñez

El protagonista de “Marty Supreme” compartió recuerdos de cuando era niño y agradeció los saludos

Timothée Chalamet celebró su cumpleaños

‘Stranger Things’ vs. ‘Dark’: las similitudes entre la quinta temporada y la serie alemana

El desenlace de la exitosa producción de Netflix provocó una ola de comparaciones. ALERTA SPOILERS

‘Stranger Things’ vs. ‘Dark’: las
DEPORTES
La autocrítica de Edinson Cavani

La autocrítica de Edinson Cavani por el difícil año que tuvo en Boca: el gol errado que más lamenta

La figura de Alemania que dejó afuera a la Argentina entre los candidatos a ganar el Mundial 2026: su crítica a la organización

El fuerte comunicado de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca por el pase de Marino Hinestroza

Entrada glamorosa, baile y un punto que despertó la ovación rival: el show de Sabalenka en la Batalla de los Sexos ante Nick Kyrgios

La lupa sobre la última gran gala del fútbol en 2025: quién ganó el “premio Maradona” y la polémica a nivel selecciones

TELESHOW
Las románticas postales de Adrián

Las románticas postales de Adrián Suar junto a su novia Rocío Robles en Roma para celebrar los 33 años de la modelo

Sol Pérez compartió el importante logro de su hijo Marco: “¿En qué momento?"

Entre mates y playa, Leo Sbaraglia eligió Punta del Este para desconectar antes del 2026

Paula Chaves y sus hijos sorprendieron a Pedro Alfonso en su debut teatral en Carlos Paz: “¡Iguales a papá!"

El deslumbrante look de Juana Viale para cerrar el año: strapless, lentejuelas y falda ajustada

INFOBAE AMÉRICA

El desplome récord de la

El desplome récord de la moneda iraní desató huelgas y protestas contra el régimen: “El momento de estar juntos es ahora”

El hallazgo de un mosaico romano en Inglaterra aporta nueva interpretación sobre la guerra de Troya

Putin eliminó la obligación de declarar ingresos para altos funcionarios rusos y refuerza la opacidad sobre los controles anticorrupción

Los 20 puntos del plan conjunto de Estados Unidos y Ucrania que busca una salida negociada a la invasión rusa

Rusia condicionó el fin de la guerra a la retirada ucraniana del Donbás y descartó un cese al fuego temporal