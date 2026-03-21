El streaming dispara ingresos y rompe récord histórico en 2025

El streaming impulsa ingresos récord en la industria musical mundial en 2025 (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La edición 2026 del Informe Mundial sobre la Música de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) expone un crecimiento sostenido de la industria, que lleva 11 años consecutivos al alza y consolida un fenómeno de consumo que remodela el panorama musical a escala planetaria.

En 2025, los ingresos globales de la música grabada superaron por primera vez los USD 30.000 millones, impulsados principalmente por el auge del streaming de pago y el resurgimiento de los formatos físicos. La cifra récord, que alcanzó exactamente USD 31.700 millones según el informe difundido por la revista Billboard, representa el nivel más alto desde 1999 sin considerar el impacto de la inflación.

En términos de participación, el streaming por suscripción constituyó el 69,6 % del total, con ingresos superiores a USD 22.000 millones. Este avance se reflejó además en el número de abonados: la IFPI documentó 837 millones de usuarios de streaming de pago en 2025, 85 millones más que los informados el año anterior.

El sector de formatos físicos protagonizó un repunte tras años de declive: las ventas de vinilos subieron un 13,7 % y el conjunto de los soportes físicos creció un 8 % durante 2025, lo que revierte la caída previa del 3 % observada en 2024, de acuerdo con la IFPI. Los ingresos por derechos de interpretación también mostraron una leve mejoría, con un incremento del 0,3 % hasta los USD 2.900 millones. En contraste, las descargas digitales y los ingresos por sincronización se redujeron un 5 % y un 2 %, respectivamente.

Los ingresos globales por música grabada alcanzaron un récord de USD 31.700 millones en 2025, impulsados por el streaming y el regreso de los formatos físicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Latinoamérica registró el mayor dinamismo en ingresos musicales durante 2025

En un panorama donde todas las regiones del mundo experimentaron crecimiento en ingresos por música grabada, Latinoamérica se consolidó como la región de mayor expansión, con una subida del 17,1 %. En la región, el streaming explica el 88,1 % de los ingresos totales por música grabada. Destaca la consolidación de Brasil y México en el selecto grupo de los 10 mercados principales a nivel global, al ocupar el octavo y décimo puesto respectivamente.

Estados Unidos mantuvo el liderazgo mundial, al representar el 38,7 % del total global e incrementar sus ingresos un 3,3 %, cifra superior al 2,2 % del año anterior. Solo en 2025, el mercado estadounidense sumó más de USD 400 millones. En contraste, Canadá descendió al noveno lugar, pese a una mejora del 5,6 % en su facturación.

En tanto, Japón, el segundo mercado mundial, también repuntó (+8,9 %) y mantuvo a Asia en el liderazgo de ventas de música física.

En el caso de Europa, la región preservó su posición como la segunda más importante en facturación, con un crecimiento del 5,6 % y el 30,4 % de la cuota global.

En el continente africano, Sudáfrica representó el 78,1 % de los ingresos en el África subsahariana, avanzando un 12,9 %. La región de Oriente Medio y Norte de África fue la segunda de mayor expansión, subiendo un 15,2 % y con el streaming representando el 97,5 % de los ingresos.

En Australasia, los ingresos fueron de USD 623 millones, con Australia cayendo dos plazas hasta el puesto trece a pesar de un aumento del 1,2 % en facturación; Nueva Zelanda creció un 3 % y aportó el 15,2 % del total regional.

Según señala el reporte, en 2025, los diez mercados principales lograron crecimiento interanual, una mejora frente al informe de 2024 en el que solo ocho reportaron ganancias.

Latinoamérica lideró el crecimiento de ingresos musicales globales en 2025 con un aumento del 17,1 %, destacando el peso del streaming en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Artistas y visiones del sector

Taylor Swift fue la artista más vendida del mundo por cuarto año consecutivo en 2025, encabezando una lista. El sencillo más comprado a nivel mundial durante el año fue "APT." de ROSÉ y Bruno Mars, mientras que el álbum número 12 de Swift, The Life of a Showgirl, dominó en todos los formatos.

La directora ejecutiva de la Asociación de la Industria Fonográfica Británica (BPI), Jo Twist OBE, señaló en declaraciones recogidas por la revista especializada Billboard: “El Informe Mundial de Música 2026 de la IFPI refleja una vez más lo competitivo que se ha vuelto el mercado musical global, con el streaming reduciendo las barreras de entrada y todas las regiones del mundo produciendo música que compite por la atención de los fans”.

Twist resaltó la solidez del Reino Unido como tercer mayor mercado mundial y principal exportador después de los Estados Unidos, gracias a “una nueva ola de talento británico emocionante triunfando en la escena global”.

Victoria Oakley, directora ejecutiva de la IFPI, enfatizó en un comunicado emitido a la revista especializada Billboard la magnitud del cambio en el sector: “Una música excelente y de artistas increíbles, con la ayuda de alianzas e inversión de las compañías discográficas, genera un crecimiento global, donde hay más gente que nunca dispuesta a pagar para interactuar con ella en servicios de streaming por suscripción en todo el mundo”.

Según la directora, el aumento de ingresos implica mayores retornos para los artistas y una reinversión en la diversidad de comunidades musicales.

Taylor Swift se posicionó como la artista más vendida del mundo por cuarto año consecutivo, mientras que ROSÉ y Bruno Mars encabezaron los sencillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude en el streaming y la respuesta de la industria

El informe de la IFPI identifica una amenaza creciente en el sector musical: el fraude en el streaming mediante la generación artificial de reproducciones. En enero de 2026, la plataforma Deezer informó que recibía más de 60.000 pistas completamente generadas por IA al día y señaló que el 85 % de las escuchas de música producida por IA durante 2025 en esa plataforma fueron fraudulentas, lo que representó un aumento del 70 % respecto al año previo.

La IFPI y sus compañías asociadas informaron la adopción de acciones legales para frenar este fenómeno y reportaron el cierre de servicios de manipulación de streaming en regiones como Alemania, Francia, Noruega, Brasil y Canadá, y detallando que hay denuncias y procedimientos abiertos en curso.

En ese sentido, Victoria Oakley, directora ejecutiva de la IFPI, destacó en un comunicado compartido con la revista que las discográficas han establecido alianzas con desarrolladores de IA generativa “que respeta los derechos de los creadores” y exploran cómo la tecnología puede “apuntalar y promover la creatividad, en lugar de reemplazarla”.

Finalmente, instó a los legisladores a promover leyes de propiedad intelectual que acompañen el progreso tecnológico y advirtió: “El fraude en el streaming es un robo, simple y llanamente”.