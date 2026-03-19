Tras el hito de Rosalía: nace una oficina para que la música española crezca en el mundo

Madrid, 19 mar (EFE).- En el mejor momento global para la música en español y cuando casos como Rosalía o Aitana se citan incluso en el Informe Mundial sobre la Música 2026, la música nacional representa en realidad un porcentaje mínimo de esa tarta, motivo por el que este jueves se ha presentado la oficina Music By Spain.

"No es solo un proyecto más, sino un paso estratégico para situar a la música española donde merece estar, en el centro del mundo", ha subrayado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación en Madrid de esta oficina de exportación de la música española a nivel internacional.

Nace, según sus responsables, con el objetivo de "impulsar y fortalecer" su presencia y posicionamiento en otros mercados, justo un año después de presentarse en sociedad el Instituto de la Música, un vehículo de comunicación entre esta industria y las instituciones públicas y que tenía entre sus ejes principales la internacionalización del talento nacional.

"La música española vive un momento extraordinario por capacidad, innovación y dinamismo. Estamos en un lugar de increíble potencial en el panorama internacional, pero no ha logrado aún la repercusión que podría alcanzar", ha recordado Soco Collado, presidenta de la Federación de la Música de España, Es_Música, promotora de estas iniciativas.

Según sus datos, en un momento en el que la música en español tiene un papel protagonista a nivel mundial, con un mercado latino de 2.000 millones de dólares, la música española solo representa un 2% en el conjunto de los mercados latinos (sin contar España).

"Pero la internacionalización no ocurre sola", ha señalado en torno a las razones para crear esta oficina y aspirar a que haya más casos como los de Rosalía o Aitana, citadas hace solo unos días en la presentación en Londres de Informe Mundial sobre la Música 2026, que realiza la IFPI (organización que representa a la industria discográfica mundial).

Urtasun ha recordado que Music By Spain "no es solo un punto de información, sino un ecosistema de recursos, conocimiento y conexión", que reunirá herramientas como informes, un mapa de recursos (ferias, mercados...) y un apartado de convocatorias de ayudas y oportunidades de formación.

En ese sentido, ha destacado que así se "democratizan las herramientas de acceso (a otros mercados) para quienes más lo necesitan y refleja un cambio de enfoque", que ve la música como cultura, vehículo de conexión internacional y motor económico que, según sus datos, genera 7.600 millones de euros en España.

A la presentación en Madrid, celebrada en la sala Galileo Galileo, han asistido representantes del sector y de las numerosas instituciones colaboradoras, véase, el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entre otras. EFE