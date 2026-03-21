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Así suena el próximo hit mundial: Rvssian reúne a Puerto Rico y Nigeria en una sola canción

Pongo mezcla ritmos y lenguas en una producción ambiciosa que refuerza la visión del productor jamaiquino como puente entre culturas musicales y mercados internacionales

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Rvssian, Rauw Alejandro y Wizkid comparten protagonismo en el videoclip de *Pongo*, reforzando su imagen como referentes de la música global.

El productor jamaiquino Rvssian reafirma su rol de puente entre culturas musicales con el lanzamiento de Pongo, una colaboración que reúne al puertorriqueño Rauw Alejandro y al nigeriano Wizkid.

Esta canción se caracteriza por su estructura, donde los versos y estribillos alternan entre el español y el inglés, reflejando la variedad de sus intérpretes.

El ritmo de Pongo se sostiene sobre una base de afrobeat con percusiones marcadas, mientras que el reggaetón y el dancehall agregan nuevas capas al resultado final. El sencillo, dirigido a las pistas de baile, también exhibe la intención de sus creadores de construir un sonido global que conecte audiencias diversas.

Rvssian presenta *Pongo*, la colaboración
Rvssian presenta *Pongo*, la colaboración entre Rauw Alejandro y Wizkid que fusiona reggaetón, afrobeat y dancehall en un solo tema (YouTube: @RvssianOfficial)

Según la revista musical Rolling Stone, la presencia de Wizkid, figura del afrobeat, junto al estilo propio de Rauw Alejandro, lleva el proyecto hacia audiencias internacionales y demuestra cómo la música urbana sigue superando fronteras.

Video musical de Pongo: detalles visuales y atmósfera

El videoclip de Pongo amplifica la experiencia multicultural de la canción con una propuesta visual que refuerza el cruce de géneros y orígenes. Bajo una dirección que prioriza la interacción de los artistas y una edición ágil, Rvssian, Rauw Alejandro y Wizkid comparten un espacio donde la oscuridad y los reflejos lumínicos evocan el ambiente de un club nocturno distinguido.

Los detalles del vestuario y la disposición de los muebles, junto con los efectos de luz, suman al entorno y trasladan al espectador a un universo paralelo centrado en la fiesta grupal. Además del despliegue estético, el video se propone profundizar en la narrativa de integración cultural y cosmopolitismo que define el sencillo, como señala la revista musical Rolling Stone. Así, el producto audiovisual acompaña el lanzamiento y refuerza la imagen de sus protagonistas como figuras clave en la escena global.

Historial de colaboraciones entre Rvssian y Rauw Alejandro

El vídeo musical de *Pongo*
El vídeo musical de *Pongo* recrea una atmósfera de club nocturno, destacando detalles visuales y una narrativa de integración multicultural (YouTube: @RvssianOfficial)

La unión en Pongo continúa una relación creativa que comenzó con Nostálgico, lanzada en 2021 junto a Chris Brown. Este tema, que alterna versos en inglés y español, impulsó a Rauw Alejandro hacia el público angloparlante, mientras consolidaba a Rvssian como referencia internacional en producción. Nostálgico se destacó por su desempeño en listas globales y el alcance logrado en plataformas de streaming.

Desde entonces, ambos artistas han mantenido una colaboración marcada por la exploración de sonidos nuevos y la experimentación constante. La revista musical Rolling Stone remarca que la química entre los dos se traduce en canciones que rompen barreras lingüísticas y estilísticas, y prepara el terreno para proyectos más ambiciosos, ahora con la incorporación de Wizkid que amplía la mirada hacia el continente africano.

Trayectoria y logros de Rvssian como productor musical y fundador de sellos discográficos

A lo largo de su carrera, Rvssian ha demostrado una capacidad para anticipar cambios en la industria musical y conectar talento internacional bajo una visión común. Como fundador de Head Concussion Records y Rich Immigrants, desempeñó un papel central en el desarrollo de varios artistas de dancehall y reggaetón con proyección mundial.

La colaboración en *Pongo* da
La colaboración en *Pongo* da continuidad a una exitosa relación creativa entre Rvssian y Rauw Alejandro iniciada con el sencillo *Nostálgico* (YouTube: @RvssianOfficial)

Su actividad ha abarcado no solo la producción musical, sino también la identificación de oportunidades de mercado y la elaboración de estrategias para el crecimiento de sus colaboradores.

Entre quienes han trabajado junto a Rvssian destacan Bad Bunny, Anuel AA, Sean Paul, Farruko y otras figuras del panorama latino y caribeño. La revista musical Rolling Stone señala cómo Rvssian ha mantenido vigente su enfoque al fusionar estilos y abrir nuevos caminos en la música popular a nivel global.

Además de su labor en el estudio y la gestión de sellos, Rvssian ha impulsado la internacionalización de la música urbana al promover alianzas entre artistas de distintas regiones y facilitar su entrada a circuitos de alto perfil. Esta vocación por unir escenas musicales diversas ha contribuido a que proyectos como “Pongo” trasciendan el ámbito latino y se posicionen en plataformas y listas globales, consolidando su influencia tanto en la producción como en la estrategia detrás de los éxitos contemporáneos.

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