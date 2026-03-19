Miley Cyrus considera regresar a la actuación: “Quiero un personaje que se sienta como una extensión de mí”

Miley Cyrus reflexiona sobre su carrera actoral y revela lo que necesita para tomar un nuevo proyecto. REUTERS/Mario Anzuoni

En el vigésimo aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus reapareció para liderar lo que ella misma definió como una auténtica “reclamación” de su pasado televisivo.

El aire de reencuentro quedó sellado con la grabación de un especial para Disney+, que se emitirá el 24 de marzo y que marca una nueva etapa en la trayectoria de la artista, fusionando su historia personal y profesional con uno de los productos más emblemáticos del canal infantil.

Esta celebración, según lo dicho por Cyrus al medio Variety, estuvo pensada enteramente para quienes la han acompañado durante dos décadas: “Mi vida entera se debe a esa lealtad”.

El especial, titulado extraoficialmente “Hannahversary”, no solo subraya el peso cultural de la serie, sino que revive una cifra de impacto: más de 500 millones de horas de Hannah Montana han sido vistas en Disney+ durante la última década.

Miley Cyrus celebró el legado de Hannah Montana con un especial por sus 20 años (Créditos: Disney Plus)

Asimismo, la artista explicó que el especial busca evitar cualquier ironía o distancia cínica con aquella etapa de su carrera como estrella infantil.

“No quería hacer una versión moderna de Hannah… Quería preservarla. Pero, ahora, Hannah lleva Gucci. Está elevada. Tiene que lucir menos como la Galleria de Glendale”, dijo.

Esta decisión implicó un retorno a la estética y la atmósfera original de la serie, pero con elementos propios de la identidad actual de la actriz.

Para la construcción del programa, Disney recreó los escenarios clásicos de la serie como la habitación de Miley. Incluso, Tish Cyrus, madre de la artista, aportó elementos del archivo familiar, como trajes y cartas de fans.

Miley Cyrus deseaba volver a la esencia de Hannah Montana (Créditos: Disney Plus)

Entre los guiños contemporáneos se incluyó la presencia de Selena Gomez, excompañera en Disney, y la interpretación de una nueva canción original. Cyrus dejó de lado la peluca rubia icónica del personaje y optó por teñirse el cabello y adoptar flequillo, marcando una reinterpretación sutil del ícono televisivo.

En diálogo con Variety, la cantante señaló su disposición a regresar frente a cámaras. La última aparición sustantiva de Miley Cyrus como actriz había sido en Black Mirror en 2019, donde interpretó a una estrella pop en una trama metanarrativa.

“Estoy muy interesada en volver a actuar. Solo que no he encontrado el papel adecuado para mí. Incluso he comenzado a escribir un par de ideas propias. Quiero un personaje que se sienta como una extensión de mí. O quizá algo completamente distinto”, expresó.

Miley Cyrus admite que desea volver a la actuación, pero busca un papel que se adapte a esta nueva etapa de su vida. (REUTERS/Mario Anzuoni)

De esta manera, la artista manifiesta una apertura hacia una nueva etapa interpretativa, aunque condicionada por el rigor de hallar un proyecto que se adecue a su visión actual sobre la actuación.

Por si fuera poco, Miley Cyrus abordó abiertamente las tensiones que supuso crecer bajo el escrutinio social, en especial durante la fase de transición entre la adolescencia y la adultez.

Reconoció que procesos como la superación de su ansiedad escénica han formado parte de su trabajo personal en los años recientes. La elección de volver, no solo musicalmente sino también como actriz, forma parte de una integración deliberada de las etapas de su vida.

“Ahora, con una visión sobria, puedo tener compasión y comprensión hacia mí misma. Yo solía pensar que Hannah era algo separado de mí”, afirmó sobre el impacto de la fama temprana y su relación con la salud mental.

Miley Cyrus reconoció que Hannah Montana siempre será parte de ella. (Disney Plus)

Ahora considera que ha logrado mezclar las distintas vertientes de su identidad, permitiéndose conservar lo valioso del pasado sin renunciar a su trayectoria posterior.

La artista concluyó que este especial de aniversario constituye la expresión más clara de ese proceso: “Este especial es mi reclamación de la fusión de Hannah y Miley”.