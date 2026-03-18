¿Qué pasó después de Penny? Kaley Cuoco reveló la cruda verdad de su “segunda vida” en Hollywood

Cuoco creció entre audiciones, anuncios y equitación, siempre respaldada por sus padres, quienes hablaron con ella a temprana edad para confirmar hasta qué punto quería dedicarse a la actuación cuando el ambiente empezaba a ser más exigente.

Tras dejar atrás 12 años como Penny en The Big Bang Theory, Kaley Cuoco expone en una entrevista con la revista de lifestyle The Rake el reto de construir una carrera fuera del personaje que la hizo famosa.

Alejada de estrategias de ruptura drástica, Cuoco eligió proyectos que representaran su identidad, como Auxiliar de vuelo, demostrando que su elección siempre fue mantenerse fiel a sí misma en cada fase profesional y evitar imposiciones externas.

Kaley Cuoco revela los desafíos de reinventar su carrera en Hollywood tras el éxito de The Big Bang Theory

Después del final de The Big Bang Theory en 2019, Cuoco enfrentó el proceso de crear su propio camino privado de atajos hacia la notoriedad, apostando por mantener el control sobre sus decisiones laborales. En diálogo con la publicación británica, compartió algunos de los dilemas y aprendizajes adquiridos en la búsqueda permanente de autenticidad.

La actriz destaca la importancia de priorizar su identidad y autenticidad al escoger proyectos luego de interpretar a Penny (Captura de video)

Su infancia se vio marcada por una temprana decisión entre el tenis y la actuación. Como detalló a The Rake, nunca disfrutó del entorno escolar: “Odiaba la escuela”, subrayó. “No me divertía. No era para mí”.

Reinventarse después de Penny

La actriz recordó cómo su hermana se adaptaba bien al aula, mientras ella prefería estar al margen, enfocándose en la actuación y los deportes. “Me encantaba actuar y los deportes”, afirmó. “[Ambas cosas] realmente me mantenían fuera de la escuela”. Además, destacó: “sabía en mi alma que no quería hacer nada en la vida que tuviera algo que ver con la escuela”.

La competitividad fue parte central de su carácter. “A mis amigos ni les gusta jugar ya conmigo”, confesó. “No quieren estar en mi equipo. Me duele físicamente perder absolutamente cualquier cosa. Quiero ganar en todo. Quiero ser la mejor que pueda ser, en lo que sea, hasta en un simple juego de Scrabble”. Incluso admitió que, desde pequeña, evitaba competir en Scrabble porque perder le resultaba demasiado difícil.

Cuoco apostó por el control de sus decisiones laborales al finalizar The Big Bang Theory, evitando imposiciones externas (Captura de video)

Cuoco creció entre audiciones, anuncios y equitación, siempre respaldada por sus padres, quienes hablaron con ella a temprana edad para confirmar hasta qué punto quería dedicarse a la actuación cuando el ambiente empezaba a ser más exigente.

Le permitieron seguir con la condición de mantener otros intereses, como el tenis y la amistad, para evitar que el trabajo la desilusionara en la infancia. “Eran inteligentes”, relató a The Rake. “No querían que, con 10 u 11 años, me sintiera triste por perder un trabajo. Eso no es lo que debería vivir una niña de 11 años”.

Infancia y desarrollo profesional

En la adultez, esa diversidad de intereses se tradujo en mayor resiliencia frente a los desafíos del espectáculo. “Siempre tenía varias cosas en marcha, entonces si no conseguía un trabajo (de actuación), no me afectaba”, explicó Cuoco.

El apoyo de los padres de Kaley Cuoco fue clave para equilibrar su vida laboral y personal desde temprana edad (REUTERS/Mario Anzuoni)

La llegada de The Big Bang Theory en 2007 representó un punto de inflexión en su vida profesional. “Ese fue mi trabajo soñado”, expresó. Formó parte durante 12 años del elenco, apareciendo en 279 episodios. El último capítulo reunió a 18 millones de espectadores, consolidando la serie como un fenómeno televisivo.

Esa etapa no solo definió rutinas laborales, sino que también fortaleció sus habilidades técnicas y sentido del humor frente a las cámaras. “Mi ética laboral, mi sentido del tiempo en la comedia, aprender a cambiar al instante, a hacer reír… Qué trabajo soñado”. La producción, liderada por Chuck Lorre como co-creador, transformó su trayectoria profesional.

Al concluir la serie, Cuoco sintió el temor al encasillamiento, pero rechazó la idea de romper con el pasado. “Nunca pensé: ‘Oh, necesito salir de esto’”, recordó. “Simplemente encontré el libro de Auxiliar de vuelo y me encantó”.

Kaley Cuoco superó el miedo al encasillamiento eligiendo protagonistas originales como en la serie Auxiliar de vuelo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el salto a nuevos géneros, aseguró: “No intenté rechazar deliberadamente la comedia ni busqué una ruptura simbólica. Elegí algo que me emocionaba”. Así, asumió el papel principal en Auxiliar de vuelo, thriller de tintes oscuros que permitió mostrar una versión distinta a la de su trabajo previo.

Actualmente, a los 40 años, la actriz enfatiza que su método es no cerrarse a oportunidades ni forzar transformaciones innecesarias. “Prefiero ser sincera e ir tras aquello que me atraiga, sin importar el género o la etiqueta”, afirmó a The Rake.

El apoyo familiar y la decisión consciente de mantener un horizonte diverso marcaron el ritmo de esta etapa. Cuoco valora el equilibrio y considera esencial esa variedad para su bienestar profesional.

Para Kaley Cuoco, la satisfacción máxima de su trayectoria fue formar parte de una obra tan longeva, compartiendo siempre con el mismo equipo y disfrutando una rutina creativa constante.