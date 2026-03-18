Maurice Gibb de los Bee Gees habría tenido un hijo en secreto, según su exesposa

Lulu reveló que Maurice Gibb tuvo un hijo en secreto. (Shutterstock)

La exesposa de Maurice Gibb, Lulu, aseguró que el músico tuvo un hijo con otra mujer durante el tiempo en que ambos estuvieron casados. Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en The Louis Theroux Podcast, donde abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional.

En la entrevista, la artista señaló que recientemente tuvo acceso a información que, según indicó, confirmaría la existencia de un hijo del músico, concebido durante un encuentro ocasional con otra mujer en el periodo en que estaban casados.

“Puede que haya sucedido cuando estábamos casados. Me acabo de enterar. Alguien me enseñó algo y no recuerdo el año en que dejó embarazada a esta chica tras una aventura de una noche, y tiene un hijo que heredó sus genes. Está comprobado. Es hijo de Maurice al cien por cien”, dijo.

Lulu aseveró que alguien le dio información sobre que Maurice Gibb tuvo un hijo no reconocido. (Captura de video)

Asimismo, al hablar sobre la posibilidad de que Gibb tuviera un hijo durante su matrimonio, Lulu dijo que no había investigado cuándo nació el niño “porque no era tan importante”.

“Creo que antes me tomaba demasiado en serio. Sé que te sorprende, pero creo que es cierto, Y es doloroso cuando uno se toma demasiado en serio a sí mismo o cuando ve el mundo en blanco y negro, porque hay muchas zonas grises y lo he aprendido a través de la prueba y la tribulación”, afirmó.

Maurice Gibb, quien falleció en 2003 tras sufrir un paro cardíaco en su residencia en Miami, tuvo dos hijos reconocidos, Samantha y Adam, fruto de su matrimonio con Yvonne Spenceley.

Las declaraciones de Lulu coinciden con afirmaciones realizadas previamente por Nick Endacott-Gibb, quien en 2019 aseguró ser hijo biológico del integrante de Bee Gees.

Nick Endacott-Gibb ha aseverado por años que Maurice Gibb es su padre biológico. (Facebook)

Nick indicó haber sido dado en adopción al nacer y sostuvo que un análisis de ADN mostró una coincidencia del 100 por ciento con Adam, uno de los hijos reconocidos del músico.

Según su testimonio, tras una búsqueda prolongada para conocer su origen biológico, logró contactar en 2003 a su madre, Patti Nolder, quien trabajó como gerente de estudio para los Bee Gees y mantenía cercanía con los hermanos Gibb.

Inicialmente, Nick creía que su padre era otro músico, pero pruebas genéticas descartaron esa posibilidad.

Posteriormente, indicó que diversas pruebas, incluidas herramientas de reconocimiento facial, mostraron altos niveles de coincidencia con Maurice Gibb.

Finalmente, al enviar una muestra de ADN a una plataforma genealógica en línea, obtuvo un resultado que coincidía con el perfil genético de Adam Gibb, lo que, según explicó, le permitió confirmar su origen biológico.

Nick Endacott-Gibb aseguró que es compatible con uno de los hijos de Maurice Gibb. (Chris Walter/WireImage)

El músico también señaló en su momento que algunos integrantes de la familia Gibb habían cuestionado públicamente estos resultados, pese a la evidencia presentada.

Asimismo, mencionó la viuda de Maurice Gibb, Yvonne, rechazó su petición de una prueba de ADN, a pesar de que él se lo rogó durante años.

“Por alguna razón, algunos miembros de la familia todavía quieren poner en duda públicamente la validez del resultado de mi prueba de ADN de hace dos años, en lugar de escuchar la música que estoy creando, que sin duda habla por sí sola”, dijo.

Nick Endacott-Gibb señaló que la familia de Maurice Gibb no acepta la validez de la prueba de ADN. (Facebook)

Lulu, de 77 años, estuvo casada con Gibb durante seis años. La pareja contrajo matrimonio en 1969 y se separó en 1973, formalizando su divorcio en 1975. Durante su relación no tuvieron hijos.

Años después de su separación, Lulu y Maurice Gibb compartieron escenario nuevamente en 2002 durante un especial televisivo de la cantante. Este encuentro tuvo lugar un año antes del fallecimiento del músico y representó una de sus últimas apariciones conjuntas.