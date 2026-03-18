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Cómo es “el nuevo rostro de Hollywood”: la tendencia de belleza de las estrellas con intervenciones discretas

Las celebridades presentes en la alfombra roja en los Premiso Oscar mostraron cómo priorizan procedimientos progresivos que mantienen la expresión y suavizan el envejecimiento

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El “nuevo rostro de Hollywood”
El “nuevo rostro de Hollywood” domina los Oscar con actrices que lucen armonía y naturalidad en la alfombra roja

La edición 98 episodio de los Premios Oscar no solo consagró a ganadores y tendencias: selló el fin de una etapa en la percepción de belleza dentro de la industria cinematográfica. Según expertos en medicina estética consultados por el medio británico Daily Mail, el evento marcó la consolidación del denominado “nuevo rostro de Hollywood”, caracterizado por rasgos que resaltan por su armonía, naturalidad y recursos tecnológicos avanzados.

Actrices como Anne Hathaway, Nicole Kidman y Gwyneth Paltrow representaron este cambio en la alfombra roja, mostrando un aspecto rejuvenecido y uniforme que, según especialistas en cirugía plástica, deja atrás los excesos estéticos del pasado.

La médica estética Gizem Seymenoglu, citada por el medio, señaló el “soporte impecable” en el área ocular de estas figuras, evidenciado en ojos bien abiertos y descansados, así como cejas levemente elevadas. Este rasgo, sumado a una coordinación precisa entre pómulos y la zona media del rostro, produce lo que Seymenoglu definió como una “imagen armónica” frente a cámaras.

Entre los procedimientos claves, el cirujano plástico Julian De Silva subrayó la importancia del contorno facial: “La clave del ‘nuevo rostro de Hollywood’ reside en una piel lisa, pómulos elevados y una línea mandibular perfectamente esculpida, obtenida mediante intervenciones sutiles realizadas a lo largo del tiempo”.

El soporte ocular impecable y
El soporte ocular impecable y la elevación de cejas definen la imagen fresca y descansada de figuras como Anne Hathaway y Nicole Kidman REUTERS/Caroline Brehman

El fin de los excesos y el auge de la naturalidad estratégica

Durante años, la industria cinematográfica estuvo marcada por la "sobrecorrección" en los procedimientos estéticos, lo que derivó en rostros artificiales y expresiones rígidas. Hoy, esta tendencia ha sido abiertamente rechazada en Hollywood y se privilegia la búsqueda de resultados más naturales.

De Silva puntualizó que el propósito es lograr “un tercio superior del rostro relajado y joven, evitando cualquier gesto congelado”. Añadió que pequeñas dosis de toxina botulínica atenúan las arrugas en la frente y el entrecejo, mientras que técnicas para estimular colágeno, como el láser fraccionado, la radiofrecuencia o el microneedling, mejoran significativamente la calidad de la piel.

El envejecimiento visible en el área de los ojos se encuentra entre los primeros signos que abordan las celebridades. Anne Hathaway y Gwyneth Paltrow exhibieron, según el cirujano plástico, una “mínima depresión y flacidez bajo los ojos”, lo que les otorga un aire más joven que sus coetáneas. Este resultado, explicó, suele alcanzarse mediante cirugía de párpados inferiores (blefaroplastia) o aplicación de rellenos en el surco lagrimal. La plenitud y definición de los pómulos, junto con la contención natural del tercio inferior del rostro, se logran con injertos grasos o rellenos dérmicos aplicados estratégicamente, evitando el efecto “relleno excesivo” predominante años atrás.

Sobre este fenómeno, aclaró que el “nuevo rostro de Hollywood” implica el uso discreto y continuo de intervenciones mínimas —incluidos botox selectivo, rellenos faciales y tratamientos para estimular producción de colágeno— pensadas para mantener la estructura facial y suavizar líneas, sin modificar la expresividad ni la autenticidad. Esta dinámica permite conservar una apariencia juvenil y armónica sin huellas evidentes de manipulación estética.

Especialistas señalan el abandono de
Especialistas señalan el abandono de excesos estéticos en favor de una piel lisa, pómulos elevados y mandíbula esculpida por intervenciones mínimas REUTERS/Daniel Cole

Celebridades que adoptan el cambio y quienes persisten en lo clásico

Si bien la tendencia dominante apunta a una naturalidad armónica lograda mediante intervenciones sutiles, Seymenoglu señaló que algunas celebridades, como Heidi Klum e Isla Fisher, muestran rasgos faciales asociados a una intervención mínima o nula. En estos casos, se observan líneas horizontales genuinas en la frente y una menor definición en el contorno facial, lo que evidencia la coexistencia de distintas aproximaciones estéticas en la actualidad.

Julian De Silva advirtió la relevancia de la personalización en cada intervención: “El resultado más satisfactorio se obtiene cuando el volumen, la calidad cutánea y la estructura facial se equilibran cuidadosamente. Un exceso de relleno en la zona media puede sobrecargar el rostro y un soporte insuficiente genera un aspecto cansado bajo la luz intensa del escenario”.

La demanda, precisó el especialista, presenta un cambio total de perspectiva: “la mayoría de las celebridades ya no solicita transformaciones dramáticas. Buscan mantener la estructura original mientras previenen los signos estéticos del envejecimiento. El efecto perseguido es un rostro ‘lista para la cámara’, que se vea genuino incluso en los acercamientos de la fotografía digital de alta definición”.

Algunas celebridades, como Heidi Klum
Algunas celebridades, como Heidi Klum e Isla Fisher, muestran rasgos faciales asociados a una intervención mínima o nula

Procedimientos clave para el “nuevo rostro” y riesgos de una armonía artificial

Los especialistas en estética facial consultados coincidieron en que la ingeniería de la imagen hollywoodense hoy prioriza procedimientos sutiles y progresivos. Según explicó el cirujano, el lifting estratégico, el uso selectivo de rellenos y el estímulo de colágeno son determinantes para preservar la tridimensionalidad juvenil del rostro.

Cirugías menos invasivas, como los mini-liftings o técnicas profundas de reposicionamiento facial, desplazan la atención de la tensión superficial de la piel hacia la corrección estructural profunda, enfocándose en conservar la naturalidad.

No obstante, los especialistas en estética facial consultados por el medio enfatizaron que los resultados no son universales: el equilibrio entre el volumen, la elasticidad cutánea y la proporción facial resulta fundamental. Un desequilibrio en estos factores puede generar un resultado artificial y dejar en evidencia la intervención.

De esta forma, la tendencia observada en el más reciente Oscar redefine los modelos tradicionales y pone el acento en la armonía, la adaptabilidad y la invisibilidad de los retoques, a diferencia de los rostros rígidos o sobredimensionados de épocas pasadas.

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