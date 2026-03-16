Premios Oscar: Gwyneth Paltrow se volvió viral al tener un problema con su vestido durante la alfombra roja

Mientras se desplazaba por el Dolby Theatre durante la gala de los Oscar, la actriz levantó su vestido para evitar tropezar.

Gwyneth Paltrow protagonizó uno de los momentos comentados en redes sociales durante la ceremonia de los 98th Annual Academy Awards, celebrada el domingo en el Dolby Theatre.

Un breve video difundido en plataformas digitales mostró a la intérprete mientras experimentaba un percance de vestuario al desplazarse dentro del recinto.

La actriz asistió a la gala con un vestido blanco sin tirantes que incluía aberturas laterales cubiertas con paneles translúcidos. El diseño presentaba cortes que se extendían a lo largo de ambos lados del atuendo hasta la zona del abdomen superior.

Durante la alfombra roja, la artista posó ante los fotógrafos y posteriormente ingresó al teatro para participar en la ceremonia. El momento que generó mayor circulación en redes sociales ocurrió cuando la famosa caminaba por el interior del teatro.

Gwyneth Paltrow casi deja al descubierto su piel durante los Premios Oscar. (Captura de video)

En el video compartido en la plataforma X, se observa a Gwyneth Paltrow descendiendo unos escalones mientras levantaba el dobladillo del vestido para evitar tropezar. Debido a las aberturas laterales del diseño, el movimiento dejó expuesta parte de su piel.

El clip se difundió rápidamente y generó comentarios entre los usuarios de la plataforma. Algunos fans se apresuraron a comentar el vídeo para compartir sus opiniones, y uno de ellos escribió: “¡Menuda pesadilla en la alfombra roja!”.

Otro escribió: “¡Dios mío! ¡Qué incómodo!”, y un usuario de X preguntó: “¿Se le rompió el vestido?”.

Sin embargo, otros salieron en defensa de Paltrow, y uno de ellos comentó: “Se ve genial, son cosas que pasan. Yo no vi nada”. Un fan agregó: “Ese tipo de cosas le pueden pasar a cualquiera, especialmente en grandes eventos como los Oscar”.

Los fans de Gwyneth Paltrow salieron en su defensa tras el descuido con su vestido que se hizo viral. (REUTERS/Mike Blake)

Tras el incidente, la actriz continuó su recorrido dentro del teatro acompañada por personal del evento. El video no muestra una reacción visible por parte de Paltrow al momento ocurrido.

Más tarde durante la ceremonia, la intérprete apareció en el escenario para participar como presentadora de una de las categorías. Junto a Chase Infiniti, entregó el primer premio de la Academia en la categoría de Mejor Casting. El reconocimiento fue otorgado a la película One Battle After Another.

La presencia de Gwyneth Paltrow en la ceremonia también coincidió con su participación en la película Marty Supreme, producción que obtuvo nueve nominaciones en la edición de este año de los premios de la Academia.

La actriz también habló recientemente sobre su actividad profesional y los proyectos que evalúa para el futuro. En declaraciones a The Hollywood Reporter, indicó que ha recibido nuevas propuestas de trabajo, aunque hasta ahora no ha confirmado su participación en próximos proyectos cinematográficos.

Gwyneth Paltrow aseguró que se encuentra evaluando proyectos futuros. REUTERS/Caroline Brehman

‘Han aumentado las llamadas. No he dicho que sí. Todavía no hay nada. He pensado en un par de cosas, pero en cuanto a plazos, tengo mucho que gestionar con mi empresa. Tampoco tengo prisa. Creo que si volviera a meterme en esto, lo haría de forma diferente a como lo hice la última vez“, dijo.

En esa misma entrevista, Paltrow comentó que en etapas anteriores de su carrera aceptó numerosos proyectos de manera consecutiva, lo que en su momento le generó una carga laboral considerable.

“Sentía que tenía que seguir diciendo que sí a todo. Si voy a hacerlo de nuevo, voy a seguir el ejemplo de Leonardo DiCaprio y ser más exigente”, señaló.