Premios Oscar: estos son los récords que se rompieron en la ceremonia de 2026

La ceremonia de los Oscar 2026 incluyó hitos como la primera entrega del premio a Mejor Casting. (Reuters)

La 98.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, dejó una serie de registros históricos y momentos destacados dentro de la industria cinematográfica.

La ceremonia no solo reconoció a las producciones más destacadas del año, sino que también estuvo marcada por logros inéditos en categorías de actuación, nuevas incorporaciones en el sistema de premios y marcas estadísticas dentro de la historia de la Academia.

A continuación te dejamos los récords que se rompieron en los Oscar 2026

Amy Madigan ganó como mejor actriz de reparto

Amy Madigan espero 41 años para recibir una estatuilla en los Premios Oscar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los primeros momentos destacados de la ceremonia se produjo cuando Amy Madigan recibió el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en La hora de la desaparición (Weapons).

El reconocimiento estableció el mayor intervalo registrado entre una primera nominación y una victoria en la historia de los Premios de la Academia. La actriz había sido nominada por primera vez en 1985 por su actuación en Twice in a Lifetime. Entre esa nominación y el premio obtenido en 2026 transcurrieron 41 años.

A sus 75 años, la actriz recibió además una de lasovaciones más largas de la noche. “Esto es increíble. Todo el mundo me preguntaba qué hacía diferente esta ocasión después de 40 años y la respuesta es este pequeño hombrecito de oro”, bromeó mientras sostenía su estatuilla.

El debut del Oscar a Mejor Casting

Cassandra Kulukundis se convirtió en la primera premiada en la categoría de Mejor Cast. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La edición de 2026 también marcó el estreno de una nueva categoría dentro de los premios: Mejor Casting. La Academia incorporó oficialmente este reconocimiento con el objetivo de destacar el trabajo de los directores de casting en la selección de los elencos de una producción cinematográfica.

El premio fue entregado a Cassandra Kulukundis por su trabajo en Una batalla tras otra, película dirigida por Paul Thomas Anderson. La presentación de la categoría estuvo a cargo de actores como Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Wagner Moura y Delroy Lindo.

Autumn Durald Arkapaw hace historia en fotografía

Autumn Durald Arkapaw es la primera mujer en ganar en la categoría de mejor fotografía. REUTERS/Mario Anzuoni

Otro momento significativo de la ceremonia ocurrió cuando la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw recibió el Oscar a Mejor Fotografía por su trabajo en Pecadores (Sinners).

Con esta estatuilla, la cineasta se convirtió en la primera mujer en ganar este premio en la historia de los Oscar.

“Me siento muy honrada de estar aquí. Quiero que todas las mujeres en esta sala se pongan de pie. No habría llegado aquí sin ustedes”, dijo en su discurso de aceptación.

Paul Thomas Anderson obtiene sus primeras estatuillas

Paul Thomas Anderson obtuvo tres premios Oscar en una sola noche. REUTERS/Carlos Barria

El director Paul Thomas Anderson protagonizó otro de los momentos relevantes de la noche. Tras haber acumulado 11 nominaciones a lo largo de su carrera sin obtener una victoria, el cineasta ganó tres premios por su película Una batalla tras otra por Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

La producción recibió un total de seis estatuillas en esa noche, por lo que se convirtió en la más premiada de la ceremonia.

Diane Warren se mantiene sin victorias

Diane Warrenha acumulado 17 derrotas al hilo. (REUTERS/Daniel Cole)

La compositora Diane Warren volvió a estar nominada en la categoría de Mejor Canción Original, esta vez por el tema “Dear Me”, incluido en el documental Diane Warren: Relentless.

Con esta nominación, Warren alcanzó un total de 17 candidaturas al Oscar sin haber obtenido una estatuilla competitiva. Aunque, la compositora recibió un Oscar honorífico en 2022 por su trayectoria.

Sean Penn se une al grupo de actores con tres premios

Sean Penn se unió al círculo de actores en tener tres premios Oscar en su poder. (REUTERS/Katie Collins)

Sean Penn obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto por su actuación en Una batalla tras otra, donde interpreta al coronel Steven J. Lockjaw.

Con esta estatuilla, el artista alcanzó su tercer premio Oscar como actor, ingresando al grupo de intérpretes masculinos que han logrado esta cifra. Entre ellos se encuentran Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan.

El premio fue recibido en su nombre por Kieran Culkin, ya que Penn no asistió a la ceremonia.

El desempeño de “Pecadores” en la ceremonia

Sinners rompió el récord de nominaciones en una sola noche. (Warner Bros. Pictures via AP)

La película Pecadores llegó a la ceremonia con 16 nominaciones, la cifra más alta registrada para una producción en una misma edición de los Premios de la Academia.

Las candidaturas incluían categorías como Mejor Película, Mejor Director para Ryan Coogler, Mejor Actor para Michael B. Jordan, así como reconocimientos técnicos y artísticos.

Durante la gala, la película obtuvo cuatro premios: Mejor Actor, Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía. Sin embargo, también acumuló 12 nominaciones sin victoria, lo que representa el mayor número de candidaturas sin premio para una película en una misma edición.

El impacto de “Las guerreras K-pop”

El tema "Golden" de Las guerreras K-pop es la primera canción de K Pop en ganar un Oscar. (Netflix)

La película animada Las guerreras K-pop obtuvo el premio a Mejor Película Animada durante la ceremonia. Además, su canción principal “Golden” recibió el Oscar a Mejor Canción Original.

El galardón marcó la primera vez que una canción de K-pop gana esta categoría dentro de los Premios de la Academia. La intérprete EJAE y el equipo creativo del tema se convirtieron así en los primeros artistas coreanos en recibir este reconocimiento.

Noruega obtiene su primer Oscar

Noruega gana su primer Oscar gracias a "Valor sentimental". (Captura de video)

La película Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier, obtuvo el premio a Mejor Película Internacional.

Con esta victoria, Noruega logró por primera vez un Oscar en esta categoría. El resultado también se suma a una tendencia reciente en la que producciones europeas han sido reconocidas por la Academia en la categoría internacional.

Jessie Buckley y su triunfo por “Hamnet”

Jessie Buckley es la primera actriz irlandesa en ganar un Oscar, gracias a su trabajo en "Hamnet". (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la categoría de Mejor Actriz, el premio fue para Jessie Buckley por su trabajo en Hamnet. Con este reconocimiento, Buckley se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar el Oscar en esta categoría.

Un empate poco frecuente en cortometraje

The Singers y Two People Exchanging Saliva empataron en la misma categoría. REUTERS/Mario Anzuoni

La ceremonia también registró un resultado poco habitual en la categoría de Mejor Cortometraje. Las producciones The Singers y Two People Exchanging Saliva obtuvieron la misma cantidad de votos, por lo que ambas fueron declaradas ganadoras.

El último empate en una categoría competitiva de los Oscar había ocurrido en 2013, cuando La noche más oscura y Skyfall compartieron el premio a Mejor Edición de Sonido.