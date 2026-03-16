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Premios Oscar 2026: Anne Hathaway y Anna Wintour sorprenden en la ceremonia con un icónico guiño a ‘El diablo viste a la moda’

La inesperada dupla regaló uno de los momentos más icónicos de la gala al recrear la mítica dinámica entre la despiadada editora y la sumisa asistente

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El legendario rostro de la revista Vogue y la protagonista de 'El diablo viste a la moda' se reunieron para presentar juntas dos categorías de los premios Oscar CRÉDITO: HBO Max

La aparición conjunta de Anne Hathaway y Anna Wintour en el escenario de los Oscar sorprendió al público y evocó de inmediato la película El diablo viste a la moda. El dúo fue el encargado de entregar los premios a Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje, en una escena cargada de referencias a la cinta de 2006.

Durante la presentación, Wintour, inspiración real para el personaje de Miranda Priestly, mantuvo una actitud fría y distante, fiel al estilo que Meryl Streep interpretó en la pantalla. Al hablar con Hathaway, la editora la llamó “Emily”, nombre del personaje de Emily Blunt en la cinta, en lugar de Andy, el de Hathaway. Esta confusión, lejos de ser accidental, actuó como un guiño humorístico que desató risas en la sala y recordó una de las dinámicas más reconocidas del cine sobre moda.

Con sus gafas oscuras y un porte imperturbable, Wintour ignoró el comentario de Hathaway sobre el vestido floral y avanzó directamente a la lectura de los nominados, replicando el temple que la caracteriza.

Anna Wintour fue la inspiración
Anna Wintour fue la inspiración clave para el personaje de Miranda Presley (interpretada por Meryl Streep) en "El diablo viste a la moda" (20th Century Studios)

La dupla entregó el galardón a Kate Hawley por el vestuario de Frankenstein, y reconoció también a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por el maquillaje y peluquería de la misma producción.

El evento coincidió con la expectativa por el estreno de The Devil Wears Prada 2, previsto para el 1 de mayo, que contará con el regreso de Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt en sus papeles originales. El anuncio del reencuentro ha reavivado el interés mundial por la historia y sus personajes, considerados referentes del cine vinculado al mundo editorial y de la moda.

Meryl Streep y Anne Hathaway regresan en el primer vistazo de 'El Diablo viste a la moda 2' (20th Century Studios LA)

En entrevistas recientes, Hathaway afirmó: “Lo que las mujeres hacen con el poder” es uno de los ejes de la película, y agregó que le resulta extraño que “aún hoy sorprenda que una mujer sea ambiciosa; simplemente quiero trabajar”. La actriz reconoció que nunca pensó que habría una secuela y que el reencuentro del elenco representa “un acontecimiento inesperado” en su carrera.

Stanley Tucci comentó que la frase más repetida por los seguidores es “Preparen sus armas”, y calificó la secuela como “algo maravilloso con gente realmente maravillosa”.

El entusiasmo por la segunda entrega fue compartido por Emily Blunt, quien expresó su deseo de volver a interpretar a Emily Charlton. El universo de El diablo viste a la moda sigue captando la atención por su cruda representación del ambiente editorial y el carisma de sus protagonistas, lo que explica el interés generado por la aparición de Hathaway y Wintour en la última gala de los Oscar.

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