Will Smith celebra el triunfo de Michael B. Jordan en los premios Oscar: “Haciendo historia”

Will Smith compartió un mensaje para felicitar a Michael B. Jordan por ganar su primer Oscar. (Reuters)

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2026, tuvo lugar el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Michael B. Jordan fue reconocido con el Oscar a Mejor Actor por su papel en la película Sinners.

El actor, de 39 años, se encontraba nominado por primera vez en la categoría y compitió contra Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet y Wagner Moura.

Al recibir su premio, el artista destacó a actores afroamericanos que habían sido reconocidos previamente en las categorías principales.

“Estoy aquí gracias a las personas que me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Y estar entre estos gigantes, entre estos grandes, entre mis predecesores, entre mis compañeros”, dijo.

Michael B. Jordan agradeció a otros actores afroaméricanos durante su discuso de aceptación. REUTERS/Danny Moloshok

Y añadió: “Gracias a todos en esta sala y a todos en casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Siento su apoyo, sé que quieren que haga bien mi trabajo, y quiero corresponderles porque confiaron en mí. Gracias por seguir confiando en mí. Voy a seguir dando lo mejor. Los amo”.

Además, agradeció a sus compañeros de reparto Wunmi Mosaku y Hailee Steinfeld.

Ante las palabras de Michael B. Jordan, el lunes 16 de marzo, Will Smith reaccionó a la victoria de Jordan a través de Instagram, compartiendo una fotografía del actor sosteniendo su estatuilla y escribiendo: “¡FELICIDADES, querido! ¡Haciendo historia!”.

Will Smith apoyó el reconocimiento de Michael B. Jordan en los Premios Oscar. (Instagram)

Smith, de 57 años, ha sido nominado anteriormente al Oscar en tres ocasiones por sus actuaciones en Ali, En busca de la felicidad y King Richard, película por la cual obtuvo el premio en 2022.

En cuanto a la película Sinners, esta fue la producción más nominada de la 98.ª edición, con un total de 16 postulaciones.

Además del premio a Mejor Actor, la película obtuvo estatuillas en cuatro categorías adicionales: Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Actor de Reparto para Sean Penn.

La felicitación de Will Smith hizo que algunos recordaran el incidente que protagonizó junto a Chris Rock en los premios Oscar de 2022, cuando el actor abofeteó al comediante.

Will Smith abofeteó a Chris Rock tras realizar un chiste sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith. (Reuters)

El momento ocurrió después de que Rock hiciera un comentario humorístico sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

“Jada, te quiero. ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla”, dijo el comediante en referencia a la película G.I. Jane (1997), protagonizada por Demi Moore, en la que el personaje principal lleva la cabeza rapada.

La broma aludía al aspecto de Pinkett Smith, quien había hablado públicamente sobre su alopecia y su decisión de afeitarse el cabello.

El incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados en la historia. Minutos después del altercado, Smith regresó a su asiento y más tarde ganó el premio a mejor actor por su papel en la película King Richard.

Pese al incidente, Will Smith ganó el Oscar por su trabajo en "King Richard". (REUTERS/Brian Snyder)

En los días posteriores al evento, Will Smith publicó un mensaje en redes sociales en el que se disculpó públicamente con Chris Rock y con la Academia. En ese texto calificó su comportamiento como “inaceptable” y afirmó que estaba dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de lo ocurrido.

Poco después, el artista anunció su renuncia como miembro de la Academia, lo que implicó que dejara de formar parte de la organización y de participar en votaciones relacionadas con los premios. En su declaración, señaló que aceptaría cualquier decisión adicional tomada por la institución.

En abril de 2022, la Academia comunicó una sanción formal contra el protagonista de Hombres de negro.

Will Smith fue vetado de la ceremonia de los Premios Oscars por 10 años. (REUTERS/Hannah Mckay)

El organismo determinó que el actor no podría asistir durante diez años a eventos organizados por la institución, incluidos los premios Oscar y otras actividades oficiales. Smith manifestó que respetaba la decisión adoptada por La Academia.