El premio Oscar a "Golden" es histórico: la victoria de K-Pop Demon Hunters es opacada por la interrupción de su emotivo discurso

Durante su discurso de aceptación a Mejor Canción Original en los premios Oscar, los creadores de 'Las Guerreras K-Pop' fueron interrumpidos por la Academia CRÉDITO: HBO Max

La victoria de K-Pop Demon Hunters en la 98ª edición de los Premios Oscar se vio empañada por una polémica inesperada. Aunque la producción hizo historia con el triunfo de Golden como mejor canción original y mejor largometraje animado, la decisión de cortar el discurso de aceptación generó molestia entre la audiencia y reavivó críticas hacia la organización.

La transmisión mostró a los creadores intentando agradecer el reconocimiento, pero la música de fondo interrumpió a uno de los colaboradores cuando apenas comenzaba a hablar. El corte abrupto indignó a los televidentes, que recurrieron a redes sociales para expresar su disgusto. “Esto es tan grosero. Acaban de hacer historia, denles cinco segundos más”, reclamó un usuario en X. Otros pidieron que dejaran de interrumpir los discursos de los ganadores mientras el programa sí dedica tiempo a segmentos humorísticos extensos y poco celebrados.

La interrupción del discurso de 'Las Guerreras K-Pop' generó indignación en redes REUTERS/Mario Anzuoni

Durante la ceremonia, Maggie Kang, coguionista y codirectora de la película, ofreció un mensaje emotivo que marcó el tono de la noche. Dedicó el triunfo a quienes se identifican con ella y señaló: “Lamento que haya tardado tanto en vernos en una película como esta, pero ya está aquí. Eso significa que las próximas generaciones no tendrán que esperar”. Kang concluyó sus palabras dirigiéndose a “Corea y los coreanos en todo el mundo”.

La importancia de este logro radica en que Golden es la primera canción de K-pop que obtiene el premio a mejor canción original en la historia de los Oscar, y la película obtuvo también la estatuilla a mejor largometraje animado.

K-pop Demon Hunters ganó dos premios Oscar en la 98° edición de los premios de la Academia (Netflix)

La polémica por el discurso interrumpido se suma a una larga lista de momentos controvertidos en la historia de los Premios Oscar. Desde el aislamiento sufrido por Hattie McDaniel en 1940 tras su victoria como mejor actriz de reparto, hasta el error en la entrega de la mejor película entre La La Land y Moonlight en 2017, la ceremonia ha estado marcada por episodios que generan debate público.