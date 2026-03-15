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La defensa inesperada de Kevin O’Leary a Timothée Chalamet tras la polémica por sus palabras sobre el ballet

El actor y empresario respaldó públicamente a Chalamet, destacando la promoción que ganó el arte clásico por la controversia y asegurando que la industria sigue admirando el trabajo del joven nominado

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REUTERS/Carlos Barria
REUTERS/Carlos Barria

El anfitrión de Shark Tank y reciente actor en Marty Supreme, Kevin O’Leary, defendió abiertamente a su compañero de reparto en medio de la polémica por unas declaraciones sobre el ballet y la ópera.

O’Leary, entrevistado en la alfombra roja, subrayó que la votación para los premios ya había concluido antes de que surgiera la controversia y aseguró que apostó USD 1.000 a favor de Chalamet en la plataforma Kelshi, presentada como un reconocido sitio de predicción de mercados. Según O’Leary: “el chico es estupendo. Se llevó una mala fama con eso. Además, le dio mucha promoción a las casas de ópera y al ballet”.

Chalamet, nominado como mejor actor por su interpretación de Marty Mauser y también como productor de Marty Supreme, se vio envuelto en críticas tras calificar al ballet y a la ópera como artes en decadencia, un comentario que resultó polémico porque muchos consideran que desmerece la vigencia y el valor de las disciplinas clásicas en la cultura contemporánea. Esta declaración generó debates públicos sobre el estado y la posición de las artes clásicas.

Timothee Chalamet generó una gran
Timothee Chalamet generó una gran controversia al criticar al ballet y la ópera REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Josh Groban, el cantante estadounidense que participó en la ceremonia con una actuación musical, se refirió a la necesidad de apoyar estas disciplinas. Señaló: “Necesitamos las artes para recordarnos nuestra humanidad, quiénes somos como seres humanos cuando todos intentan remarcar nuestras diferencias y enfadarnos. Estas formas de arte nos unen”. Groban apreció que el debate público reactivara la discusión sobre el rol social de estos géneros; declaró: “Todos hemos dicho cosas. A él le han dicho muchas cosas, y no quiero sumarme, solo diré que debemos respaldar el arte al cien por cien”.

Durante la entrevista, O’Leary compartió detalles sobre su experiencia en el rodaje de Marty Supreme. Relató cómo aceptó el desafío de actuar junto a figuras de renombre como Gwyneth Paltrow y el propio Chalamet, pese a las dudas iniciales de su representante. Comentó: “Siempre pienso que hay que salir de la zona de confort para ejercitar el cerebro. Me lo pasé muy bien. Incluso mi agente me dijo: ‘No lo hagas, no sabes actuar’. Yo respondí: ‘¿Por qué no intentarlo?’ Ahora quiero hacer al menos una película al año”.

A pesar de las críticas,
A pesar de las críticas, Kevin O'Leary aseguró que busca tener más oportunidades dentro del cine REUTERS/Daniel Cole

Una de las escenas más comentadas involucró un momento de comedia física en el que su personaje golpea a Chalamet con una paleta de ping-pong. O’Leary reveló que, aunque había un doble para esa toma, el propio Chalamet decidió participar personalmente a las 03:45. “Su trasero acabó completamente rojo”, aseguró O’Leary entre risas.

Nominaciones y expectativas en la ceremonia

Marty Supreme cuenta con un
Marty Supreme cuenta con un total de 9 nominaciones en los premios Oscar 2026

Marty Supreme llega a la gala con un total de nueve nominaciones, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion original. La candidatura de Chalamet como mejor actor y la doble postulación como productor lo sitúan como uno de los nombres centrales para la noche, dada su presencia en varias categorías clave.

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