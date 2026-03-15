La actriz de ‘Scary Movie’ que se quedó fuera de la nueva película: “No recibí la llamada”

Shannon Elizabeth confirmó que no fue convocada para la sexta entrega de "Scary Movie", pese a su deseo de participar (Dimension Films)

Shannon Elizabeth confirmó que no recibirá el llamado para represar su papel en la nueva entrega de la franquicia Scary Movie, a pesar de haber manifestado su deseo de participar en el proyecto que reunirá a los principales protagonistas del filme original estrenado en el año 2000.

La actriz de 52 años, quien interpretó a Buffy Gilmore en la primera película de la saga, reveló en una entrevista con el medio Entertainment Tonight que no fue contactada para la sexta entrega de la franquicia, cuyo estreno está previsto para el próximo 5 de junio en cines de Estados Unidos.

En un video publicado el 10 de marzo por dicho medio, Elizabeth fue consultada sobre si volvería a ponerse en la piel de Buffy.

“Oh, ¡sí! Absolutamente. Quiero decir, tenía muchas esperanzas de ser parte de esto, pero no recibí la llamada”, respondió la artista, conocida también por su participación en American Pie.

La actriz, recordada por su papel de Buffy Gilmore, lamentó quedar fuera del elenco original reunido en la nueva película (Dimension Films)

Pese a no formar parte del elenco, Elizabeth expresó su entusiasmo como espectadora. “Voy a verla como una fanática, como todos los demás. Creo que ver a todos juntos de nuevo será algo muy especial”, indicó al mismo medio.

Además, Shannon Elizabeth reflexionó sobre su paso por la franquicia y reveló que el personaje de Buffy —una parodia que combinaba elementos de personajes de Scream e Sé lo que hicieron el verano pasado— es uno de los roles por los que más se le acercan los fans.

Según señaló a Entertainment Tonight, una escena de concurso de belleza protagonizada por su personaje es la que los seguidores le citan con mayor frecuencia en convenciones y firmas de autógrafos.

“Lo que me llama la atención ahora es que voy a firmar autógrafos en convenciones de cómics y la gente se me acerca y cita esa escena y se saben cada palabra de memoria”, relató. “He tenido tanta gente que simplemente me derrite el corazón con cuánto amaron todo eso”, agregó.

La nueva entrega de "Scary Movie" parodiará éxitos recientes del cine de terror como "M3GAN", "Terrifier" y los reinicios de "Scream" y "Halloween" (Paramount Pictures)

Marlon Wayans explicó la ausencia de Shannon Elizabeth

Tras las declaraciones de la actriz, el protagonista, productor y coguionista del filme, Marlon Wayans, salió al paso para aclarar los motivos por los que Shannon Elizabeth no fue incluida en el nuevo proyecto.

“Quiero a Shannon, definitivamente no fue algo personal”, afirmó Wayans en declaraciones recogidas por The Shade Room.

Y agregó: “Pero había demasiadas personas que regresaban”, justificó, dejando abierta la posibilidad de una futura participación. “La franquicia no va a ningún lado, así que quizás en algún momento más adelante”.

La nueva entrega de Scary Movie —que también lleva el mismo nombre que la original— está dirigida por Keenen Ivory Wayans y coescrita por Marlon y Shawn Wayans.

El proyecto reúne de nuevo a los hermanos Wayans con las actrices Anna Faris y Regina Hall, quienes reprizan sus icónicos papeles de Cindy Campbell y Brenda Meeks, respectivamente.

Anna Faris y Regina Hall retomarán sus papeles de Cindy Campbell y Brenda Meeks, respectivamente, en la esperada reunión del elenco (Paramount Pictures)

Elizabeth es la única actriz del elenco principal del filme original que no estará presente en esta nueva entrega.

Si bien su personaje fue decapitado al final de la primera película, los guionistas de la saga han recurrido habitualmente al recurso de ignorar las muertes previas para recuperar a sus personajes en entregas posteriores.

En declaraciones a EW, Wayans destacó la importancia de reconectar con Faris y Hall para esta entrega.

“Anna y Regina tenían que ser parte de esto con nosotros, porque todos comenzamos juntos y queríamos traer a todos de vuelta para esta reunión”, señaló.

“Cuando nos fuimos, continuaron la franquicia con Anna y Regina, y nunca fue algo personal para nosotros; siempre les deseamos lo mejor”, añadió.

La franquicia ignora habitualmente muertes de personajes para justificar su regreso en las secuelas (Paramount Pictures)

La saga parodiará en esta nueva entrega una serie de recientes éxitos del cine de terror, entre ellos M3GAN, Terrifier, los reinicios de Scream y Halloween, La hora de la desaparición y La sustancia, de acuerdo con las imágenes del tráiler.