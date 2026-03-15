Desde golpes en vivo hasta escándalos de abuso: los actores que fueron expulsados de los Premios Oscar

Algunos actores y directores han sido vetados de los Premios Oscar por no seguir el código de conducta (Danny Moloshok/Invision/AP)

Desde la fundación de los Premios Oscar en 1929, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró lo mejor del cine. A lo largo de casi un siglo, miles de artistas — actores, directores, guionistas, técnicos y productores — han sido nominados, galardonados y honrados.

Sin embargo, varios artistas han sido sancionados por acciones que no se alinean con los valores de estos reconocimientos. Como es el caso de Richard Gere, quien fue señalado por salirse del guion y hablar sobre la situación en el Tíbet durante los Oscar de 1993.

Aunque no fue formalmente expulsado de forma permanente de la Academia, dejó de ser invitado durante varios años tras ese episodio, pero con el tiempo su relación con la organización se restableció.

Sin embargo, otras estrellas de Hollywood no tuvieron la misma suerte y sus comportamientos los han llevado a tener sanciones permanentes. A continuación te mostraremos todos los casos de actores que han sido expulsados o prohibidos de asistir a los Oscar:

1. Carmine Caridi (2004)

Carmine Caridi fue vetado de La Academia por compartir los screeners con otras personas (Captura de video)

Carmine Caridi, conocido por sus papeles en En el padrino II y Bugsy, fue el primer miembro expulsado de la Academia en su historia. Caridi comenzó a recibir cintas en VHS y DVD´s de películas (screeners) por parte de los distribuidores para que los votantes puedan verlas antes de emitir su voto.

En respuesta a que su videocasetera dejó de funcionar, decidió darle esos screeners a su amigo Russell Sprague para que pudiera revisarlas. Lo que parecía un acto de ayuda personal se convirtió en un escándalo, pues las cintas acabaron pirateadas en Internet.

“Mi reproductor de video se rompió y se las presté a un amigo para que me las copiara… y de alguna manera terminaron en Internet”, dijo el actor en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Durante varios años, decenas de películas que estaban en campaña para los Oscar comenzaron a aparecer en internet o en mercados piratas. La industria sospechaba que las filtraciones provenían de los screeners enviados a los votantes, pero no estaba claro quién era el responsable.

El escándalo escaló cuando el FBI inició una investigación contra redes de piratería cinematográfica a principios de los años 2000. Las autoridades rastrearon el origen de varias copias ilegales hasta Russell Sprague.

Cuando fue interrogado, Sprague reveló que recibía las cintas de Carmine Caridi. Entre las películas pirateadas estaban títulos que aún estaban en campaña para premios.

Caridi no vendía las copias ni formaba parte del negocio de piratería, pero había violado las estrictas normas de confidencialidad de la Academia, que prohíben compartir los screeners con cualquier persona, por lo que su membresía fue revocada en 2004. Carmine Caridi murió en 2019.

2. Harvey Weinstein (2017)

Los Premios Oscar decidieron vetar a Harvey Weinstein tras ser acusado de abuso sexual a más de una decena de mujeres. (REUTERS)

Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood, fue cofundador de Miramax y The Weinstein Company, estudios responsables de películas icónicas como Shakespeare in Love, que ganó 7 Oscar en 1998.

Sin embargo, en 2017, tras una serie de reportajes del The New York Times y The New Yorker que recogieron denuncias de décadas de acoso y abuso sexual, la Academia decidió expulsarlo de su membresía.

La declaración oficial señalaba que la medida no solo separaba a Weinstein de la organización, sino que enviaba un mensaje claro de que “se acabó la era de ignorancia deliberada y vergonzosa complicidad en conductas depredadoras y acoso laboral en nuestra industria”.

3. Bill Cosby (2018)

Bill Cosby fue expulsado de la organización tras darse a conocer su sentencia por agresión sexual contra Andrea Constand (EFE/Tracie Van Auken)

Bill Cosby, una de las figuras más influyentes de la televisión y el cine estadounidense por décadas fue vetado por los Premios Oscar en 2018 tras su condena por agresión sexual contra Andrea Constand, ocurrida en 2004.

La junta de la Academia actuó rápidamente tras el veredicto y decidió la expulsión de Cosby “de acuerdo con los estándares de conducta de la organización”, subrayando la importancia de mantener valores de respeto hacia la dignidad humana.

Aunque la condena del artista fue anulada por la Corte Suprema de Pensilvania en 2021 por motivos procesales, la Academia ha mantenido la expulsión, lo que lo coloca permanentemente fuera de la organización y de los eventos oficiales como los Oscar.

4. Roman Polanski (2018)

Roman Polanski fue expulsado de La ACademia por estar relacionado a un caso de abuso sexual a una menor de edad (Crédito: The Grosby Group)

Roman Polanski, director polaco‑francés ganador del Oscar por El Pianista (2002), también fue expulsado en 2018 en respuesta a su historial legal.

En marzo de 1977, Polanski fue acusado de relaciones sexuales ilícitas con una adolescente de 13 años, Samantha Geimer, en Los Ángeles, California.

El cineasta, que tenía entonces 43 años, invitó a la niña a una sesión de fotos supuestamente profesional en la casa de Jack Nicholson. Durante el encuentro, Polanski cometió abuso sexual que incluyó drogas y coerción.

Roman Polanski inicialmente cooperó con la investigación y se declaró culpable de indecencia con una menor. Este acuerdo le permitía evitar un juicio largo y una condena más severa.

Sin embargo, cuando se acercaba la sentencia definitiva, Polanski temió ser sentenciado a prisión prolongada más allá de lo acordado y fue puesto en libertad bajo fianza. Temiendo la cárcel, en febrero de 1978 huyó de Estados Unidos y se trasladó a Francia.

La decisión de la Academia de expulsarlo se tomó al mismo tiempo que la de Bill Cosby, bajo la lógica de que su conducta violaba el código de conducta de la organización.

Polanski ha seguido trabajando como director en Europa, pero su reputación y relación con Hollywood no se han restablecido tras la expulsión.

5. Adam Kimmel (2021)

Adam Kimmel fue expulsado de la Academia por ser un agresor sexual registrado. (IMDB)

Adam Kimmel, director de fotografía con créditos en películas como Capote y Lars and the Real Girl, fue vetado de la Academia en 2021 luego de que se conociera que era un agresor sexual registrado, con múltiples arrestos previos por delitos sexuales contra menores.

En 2003, cuando él tenía alrededor de 43 años, fue arrestado en Nueva York tras mantener una relación sexual con una menor de 15 años, claramente por debajo de la edad de consentimiento.

El cineasta se declaró culpable de violación en tercer grado y fue sentenciado en 2004 a servicio comunitario, 10 años de libertad condicional y colocado en el registro de delincuentes sexuales.

Más tarde, en 2010, volvió a enfrentarse a cargos por relación con otra menor de 15 años en Connecticut. En este caso fue arrestado por agresión sexual de cuarto grado, no registrarse como delincuente sexual en ese estado y dos cargos relacionados con riesgo de lesiones.

La decisión de expulsarlo subrayó que la Academia exige que sus miembros cumplan estándares éticos y personales estrictos, y que la presencia de antecedentes de abuso sexual —especialmente contra menores— es incompatible con la membresía en la organización.

6. Will Smith (2022)

Will Smith abofeteó a Chris Rock tras realizar un chiste sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith. (Reuters)

El 27 de marzo de 2022, durante la ceremonia de la edición 94 de los Premios Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood, Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock mientras este presentaba el premio a mejor documental.

El momento ocurrió después de que Rock hiciera un comentario humorístico sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

“Jada, te quiero. ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla”, dijo el comediante en referencia a la película G.I. Jane (1997), protagonizada por Demi Moore, en la que el personaje principal lleva la cabeza rapada.

La broma aludía al aspecto de Pinkett Smith, quien había hablado públicamente sobre su alopecia y su decisión de afeitarse el cabello.

El incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados en la historia. Minutos después del altercado, Smith regresó a su asiento y más tarde ganó el premio a mejor actor por su papel en la película King Richard.

La Junta de Gobernadores de la Academia determinó que el comportamiento era una violación del código de conducta y decidió, en abril de 2022, que el actor no podría asistir a ninguna ceremonia ni evento de la organización durante los próximos diez años, tanto de forma presencial como virtual.

Cabe destacar que la sanción no le retiró el Oscar que había ganado esa misma noche por King Richard, ni le impide presentarse a nominaciones futuras, pero sí le bloquea la asistencia a cualquier evento oficial de la Academia hasta al menos 2032.

En los días posteriores al evento, Will Smith publicó un mensaje en redes sociales en el que se disculpó públicamente con Chris Rock y con la Academia. En ese texto calificó su comportamiento como “inaceptable” y afirmó que estaba dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de lo ocurrido.