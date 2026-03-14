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Sarah Michelle Gellar habla sobre el futuro del remake de ‘Buffy la cazavampiros’: “Quería que lo escucharan de mí”

El proyecto de la continuación de esta serie había iniciado con un piloto dirigido por Chloé Zhao, que Hulu debía aprobar

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Sarah Michelle Gellar dio la
Sarah Michelle Gellar dio la noticia de la cancelación del remake de "Buffy la cazavampiros". (Créditos: Star+)

Hulu ha decidido no continuar con el proyecto de Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale, según anunció Sarah Michelle Gellar, quien interpretó a Buffy Summers en la serie original de la década de 1990.

En un video publicado en su cuenta de Instagram el sábado 14 de marzo, la actriz informó que la plataforma de streaming optó por no avanzar con la serie.

“Lamento mucho tener que compartir esto, pero quería que lo escucharan de mí. Desafortunadamente, Hulu ha decidido no continuar con ‘Buffy: New Sunnydale’”, señaló.

La intérprete agradeció a la cineasta Chloé Zhao por la oportunidad de explorar nuevamente el personaje. “Gracias a Chloé, recordé cuánto la amo y cuánto significa, no solo para mí, sino para todos ustedes. Y esto no cambia nada de eso”, dijo.

Sarah Michelle Gellar mandó un
Sarah Michelle Gellar mandó un mensaje a sus seguidores por la cancelación de la serie. (Instagram)

Zhao, ganadora del Oscar y conocida por dirigir Nomadland y Hamnet, estaba encargada de la dirección del proyecto, mientras que el guion había sido escrito por Nora y Lilla Zuckerman, conocidas por su trabajo en la serie Poker Face.

El anuncio de la cancelación generó reacción inmediata entre los fanáticos. En la publicación de Gellar, muchos usuarios expresaron su decepción y tristeza.

Algunos sugirieron que otra plataforma de streaming podría retomar la serie, mientras que otros señalaron que consideran necesario el regreso de Buffy al público actual. “Honestamente, me siento devastado”, escribió un seguidor. Otro añadió: “El mundo necesita a Buffy ahora más que nunca”.

El proyecto había sido ordenado por Hulu hace un año con la producción de un piloto. Según fuentes citadas por el medio Deadline, el previo no cumplió completamente con las expectativas de la plataforma.

Supuestamente el piloto de Buffy
Supuestamente el piloto de Buffy la cazavampiros no fue lo suficientemente bueno para continuar con el proyecto. (Créditos: Star+)

Algunas fuentes señalaron que Chloé Zhao podría no haber sido la elección adecuada para el enfoque que Hulu buscaba.

Sarah Michelle Gellar había declarado en varias ocasiones que no planeaba regresar al universo de Buffy, pero en una entrevista con ComicBook publicada el viernes 13 de marzo, previo al anuncio de la cancelación, reconoció que su decisión había cambiado gracias a Zhao y a la propuesta de los Zuckerman.

“Nunca había escuchado un motivo o una razón para hacerlo. Luego Chloé Zhao vino a mí, tenía los motivos y la perspectiva. También estaba en un lugar diferente. El mundo estaba en un lugar diferente”, comentó.

La actriz también señaló que el proyecto iba a incluir nuevos personajes, así como la oportunidad de traer de vuelta a algunos personajes que habían fallecido en la serie original.

“Será más ligera que las últimas temporadas del original. Intentaremos encontrar un equilibrio entre personajes nuevos y antiguos”, afirmó en entrevistas previas.

La nueva serie planeaba reintegrar
La nueva serie planeaba reintegrar personajes del elenco orginal. (Créditos: Star+)

En mayo se había confirmado que Ryan Kiera Armstrong sería la nueva Buffy Summers y la segunda al mando de la historia. Durante el verano, Gellar fue vista filmando escenas en la ciudad ficticia de Sunnydale, generando expectativas sobre la continuidad de la saga.

En junio, la actriz anticipó la posibilidad de un gran reencuentro con personajes fallecidos de la serie original.

La serie original de Buffy the Vampire Slayer, creada por Joss Whedon, se emitió entre 1997 y 2003 durante siete temporadas. Además de Sarah Michelle Gellar, el elenco incluyó a Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Anthony Head, James Marsters, David Boreanaz y Charisma Carpenter.

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