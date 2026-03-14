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Doja Cat admite que padece un trastorno mental: “Llevo años en terapia”

La cantante señaló que ha seguido un proceso de terapia y tratamiento mientras reflexionó sobre la importancia de la honestidad emocional

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Doja Cat se sinceró sobre
Doja Cat se sinceró sobre su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Doja Cat habló recientemente sobre su salud mental y reveló que ha sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. La artista compartió la información en un video publicado en la plataforma TikTok el viernes 13 de marzo.

Durante el clip, la intérprete de la canción “Paint the Town Red” explicó parte de su experiencia personal y señaló que ha enfrentado dificultades relacionadas con esta condición durante un largo periodo.

En su mensaje, Doja Cat afirmó que desde una edad temprana aprendió a ocultar ciertas emociones y a proyectar una imagen distinta a lo que sentía.

“Desde muy joven aprendí a fingir que me gustaban las cosas, a fingir que era feliz, a fingir que no me gustaban las que sí me gustaban, a aparentar que todo estaba bien”, señaló.

La artista indicó que esa forma de manejar sus emociones tuvo consecuencias con el paso del tiempo. “Me pasó factura, y creo que siempre le pasa a la gente. Ahora estoy luchando contra el trastorno límite de la personalidad”, dijo.

Doja Cat confesó que sufre
Doja Cat confesó que sufre de trastorno límite de la personalidad. (REUTERS/Kylie Coope)

De acuerdo con información de la Mayo Clinic, el trastorno límite de la personalidad es una condición que afecta la manera en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás, lo que puede dificultar el funcionamiento en la vida cotidiana.

Entre las características del trastorno se incluyen patrones de relaciones interpersonales intensas e inestables, impulsividad y una percepción poco estable de la propia identidad.

Durante su intervención en TikTok, la cantante afirmó que ha estado “luchando” contra el trastorno límite de la personalidad “probablemente desde siempre” y que ha sido “angustiante”.

Llevo años en terapia y me siento muy aliviada y orgullosa de mí misma. He llegado muy lejos, aunque sigo cometiendo errores”, indicó y añadió que ha sido un proceso de “tratamiento y sanación”.

Doja Cat aseguró que durante
Doja Cat aseguró que durante años ha sobrellevado su TLP con terapia. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el video publicado el 13 de marzo, la rapera también se refirió a la situación de Chappell Roan y expresó que respeta la manera en que la cantante maneja su relación con el público y con los medios.

Sus comentarios se produjeron después de que circulara un video en el que Roan aparece grabando a fotógrafos tras pedirles que se alejaran.

Según explicó Doja Cat, valora que la cantante pueda mostrarse incómoda frente a otras personas y al mismo tiempo defender su espacio personal de manera directa.

La artista señaló que, en su caso, el aprendizaje de expresar sus sentimientos con honestidad ha sido parte de su proceso personal.

He tenido que aprender a ser honesta. Tuve que aprender a ser honesta conmigo misma. Me mentí a mí misma durante años, durante la mayor parte de mi vida, y verla sentada ahí, y me encanta”, comentó.

Doja Cat elogió a Chappell
Doja Cat elogió a Chappell Roan por enfrentarse a quienes no respetan su espacio personal. (Captura de video)

Doja Cat añadió que, desde su perspectiva, la actitud de Chappell Roan demuestra que una persona puede expresarse de manera auténtica sin causar daño a otros.

Me gusta que pueda hacerlo sin lastimar a nadie”, afirmó. También señaló que, al observar ese comportamiento, considera que ella misma puede adoptar una postura similar.

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