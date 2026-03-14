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Brooklyn Beckham celebró el cumpleaños de su suegra en medio del mediático distanciamiento con sus padres

El mayor de los Beckham participó en la celebración de la madre de su esposa Nicola, mientras crecen las diferencias personales con Victoria y David, según reportes internacionales

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Brooklyn Beckham celebra el cumpleaños
Brooklyn Beckham celebra el cumpleaños de la madre de Nicola Peltz junto a su esposa, un evento familiar que ocurre en medio de la conocida disputa con sus padres (Instagram/Nicola Peltz)

Brooklyn Beckham celebró el cumpleaños de la madre de su esposa, Nicola Peltz, en la jornada que antecede al Día de la Madre en Reino Unido, un hecho que coincide con el distanciamiento mantenido con sus propios padres, Victoria Beckham y David Beckham, según reportó el medio británico Daily Mail.

El jueves 12 de marzo, Brooklyn participó en la celebración del cumpleaños 71 de Claudia Heffner Peltz, madre de Nicola Peltz. Durante el festejo, Nicola compartió imágenes en redes sociales donde aparece junto a su esposo y su madre, acompañadas por un mensaje en el que expresó: “Feliz cumpleaños a mi mamá. El simple hecho de poder llamarte mamá me hace la persona más afortunada. Me hace muy feliz haber pasado tu día especial contigo. Adoro celebrarte, tu luz es tan brillante que mejora todo en este mundo. Te amo más de lo que puedes imaginar. Espero que se cumplan todos tus sueños y deseos”, un mensaje en marcado contraste con la relación actual entre Brooklyn y sus padres.

Actualmente radicado en Estados Unidos junto a Nicola, el primogénito de los Beckham, fortaleció sus lazos con los Peltz. Según la información, pasó las fiestas navideñas con la familia de su esposa, lo que incluye a su cuñado Bradley Peltz, mientras que dejó claro en repetidas ocasiones su negativa a reconciliarse con sus padres y sus hermanos menores, a pesar de los intentos públicos de acercamiento por parte de Victoria y David Beckham.

Brooklyn Beckham refuerza su vínculo
Brooklyn Beckham refuerza su vínculo con los Peltz y pasa las fiestas importantes lejos de sus padres y hermanos Beckham (Instagram/Brooklyn Beckham)

Cumpleaños y distanciamiento

El distanciamiento se ha hecho más evidente en los últimos meses y ha alcanzado tal punto que, cuando el matrimonio Beckham y sus hijos Romeo de 23 años y Cruz de 21 años compartieron en redes sociales mensajes afectuosos para el cumpleaños de Brooklyn, el pasado 4 de marzo, despreció los saludos al calificarlos como actos performativos.

La familia Beckham celebró el cumpleaños de su hijo mayor a través de redes sociales, utilizando fotografías de la infancia y su apodo “Buster”. Estas publicaciones fueron interpretadas por el hijo mayor como gestos de su familia que priorizan la imagen pública sobre el vínculo real. Una fuente citada sostiene: “Brooklyn y Nicola están desilusionados porque eligieron hacer posteos públicos en Instagram para su cumpleaños. Son justo ese tipo de acciones públicas que Brooklyn ha intentado frenar, sin éxito.”

Brooklyn evitó responder de manera pública a los homenajes familiares y solo agradeció a Nicola por sus muestras de cariño en Instagram durante su cumpleaños. El primogénito pasó el día con su esposa, quien compartió un video de su esposo soplando las velas de su pastel de bodas sobre una caja de donas.

Según informó el medio británico, incluso habría reclamado que el contacto por parte de sus padres cesara, subrayando su preferencia por la privacidad y la distancia. En el verano anterior, hubo una comunicación legal entre Brooklyn y sus padres en la que se pedía que cualquier tipo de gestión familiar fuera canalizada por abogados, acentuando así la frialdad del vínculo.

Brooklyn Beckham considera que los
Brooklyn Beckham considera que los mensajes de cumpleaños de Victoria y David Beckham son performativos y priorizan la imagen pública (AP/Vianney Le Caer)

Declaraciones de Brooklyn y contexto legal

El desgajamiento familiar se hizo aún más patente a través de un extenso comunicado publicado en Instagram por el hijo mayor de los Beckham a inicios de año. En ese texto, escribió: “Durante toda mi vida, mis padres han controlado el relato en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones poco auténticas han sido una constante en la vida en la que nací.”

En otra sección del mismo post, denunció: “Recientemente, he visto con mis propios ojos el alcance al que llegan para difundir mentiras en los medios, la mayoría de las veces a costa de personas inocentes, con tal de preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz.” Estas declaraciones han marcado un nuevo hito en la rivalidad familiar y alimentaron la discusión pública sobre la autenticidad de las muestras de afecto entre los Beckham.

A pesar del distanciamiento, el tabloide británico indica que el joven Beckham sí mantiene comunicación regular con su abuelo Ted Beckham y con la esposa de este, Hilary. El resto de la familia inmediata, incluyendo a sus padres y hermanos, sigue en un largo período de incomunicación directa.

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