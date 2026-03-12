Warwick Davis, estrella de ‘Harry Potter’ recibió la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William

Warwick Davis fue reconocido por la realiza británica. (REUTERS)

El príncipe William honró a Warwick Davis con la distinción de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés) durante una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor el miércoles 11 de marzo de 2026.

El evento reunió a numerosas personalidades del ámbito cultural y contó con la participación de miembros de la familia real. Durante la ceremonia, William se inclinó para situarse al nivel de Davis, quien padece displasia espondiloepifisaria congénita, una forma rara de enanismo.

El actor de 56 años expresó su satisfacción por el gesto del príncipe. “Fue encantador que se pusiera a mi nivel en lugar de quedarse de pie mirándome desde arriba”, declaró a la revista Hello!.

El príncipe William se colocó a la altura de Warwick Davis para entregarle la distinción. (Captura de video)

En un video publicado por la oficina del Palacio de Kensington, Warwick Davis compartió detalles de su breve conversación con el príncipe.

“El príncipe de Gales me preguntó hoy: ‘¿Ya tienes uno de estos?’ Yo respondí que no, no. Me preocupaba que, si decía que sí, me dijera ‘Bueno, entonces no recibirás este’, pero él respondió: ‘Estoy realmente sorprendido, pensé que ya tenías uno. Deberías haberlo recibido hace años’, lo cual fue muy agradable”, explicó.

Por si fuera poco, Davis señaló en una entrevista con Times Radio que considera que la distinción es un reconocimiento “muy digno” e indicó que no es “grande, brillante ni relacionado con el espectáculo”.

“Es un reconocimiento silencioso de algo que he hecho en el pasado, mi contribución al drama o al entretenimiento y al trabajo benéfico que he realizado”, dijo.

Warwick Davis afirmó que esta distinción es muy digna de portar para él. (REUTERS)

También subrayó que nunca emprendió sus proyectos con el objetivo de recibir premios: “No hice nada de lo que hago para ganar un premio. Simplemente lo hago porque disfruto. Simplemente lo hago porque disfruto hacerlo”.

La distinción reconoce la trayectoria del artista tanto en el ámbito de la actuación como en su labor benéfica. El actor es fundador de la organización Little People UK, creada en 2012 junto a su difunta esposa, Samantha.

Desde entonces, han recaudado cientos de miles para ayudar a personas con las debilitantes condiciones que causan enanismo, que según Warwick se siente como “la peor gripe que haya tenido, todos los días”.

Cabe destacar que en 2025 recibió el máximo honor de los Bafta, la Beca Bafta, por su carrera como actor y su labor de defensa de derechos.

Warwick Davis recibió el mayor reconocimiento de los BAFTA por su aportación a la actuación y causas benéficas. (AP)

En ese momento dijo: “Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y he estado en Star Wars”. Además, el actor le dedicó el premio a su esposa, quien falleció en 2024.

Además, ha desarrollado una carrera actoral que abarca más de cuatro décadas. Cabe destacar que Warwick Davis comenzó su carrera cinematográfica a los 11 años, interpretando a Wicket el Ewok en Star Wars: Return of the Jedi.

Entre sus créditos adicionales destacan la interpretación de Lubdan en la saga de terror Leprechaun y del profesor Filius Flitwick en las películas de Harry Potter.