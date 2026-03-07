Entretenimiento

Jennifer Lopez estuvo a punto de renunciar a todo tras su divorcio de Marc Anthony hace más de una década

La cantante relató que estuvo a punto de rendirse tras convertirse en madre soltera de gemelos y destacó que la pasión por el baile fueron clave para superar los desafíos

ennifer Lopez se sinceró sobre
Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Marc Anthony en 2014. (James Devaney/WireImage)

Jennifer Lopez habló recientemente sobre el difícil periodo que vivió tras su divorcio de Marc Anthony en 2014, durante una presentación de su residencia Up All Night en The Colosseum at Caesars Palace.

Según videos compartidos en redes sociales, la cantante destacó el desafío de equilibrar la vida personal con la profesional mientras cuidaba a sus hijos, los gemelos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz y mantenía activa su carrera en la industris de Hollywood.

La artista señaló que tras su divorcio de Marc Anthony la combinación de la maternidad y la presión de sus proyectos artísticos hizo que esos meses fueran “un periodo realmente complicado” para ella.

“Estuve a punto de darme por vencida. Estuve a punto de renunciar a todo. O sea, era madre soltera con dos gemelos de 3 años”, señaló.

Jennifer Lopez afirmó que
Jennifer Lopez afirmó que se sintió desesperada tras convertirse en madre soltera.(Instagram/@jlo)

En medio de esas dificultades, la también actriz recordó un consejo de su amiga, la fallecida autora Louise Hay.

“Ella me dijo: ‘Jennifer, ¿eres bailarina, verdad?’ Le respondí: ‘Sí, lo soy’. Y ella me dijo: ‘Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’ Le contesté: ‘Sigo hasta aprenderlos correctamente’. Y ella dijo: ‘Eso es correcto, Jennifer. Siempre sigue bailando’”, relató.

Lopez explicó que este consejo se convirtió en un principio que la ha guiado tanto en su vida personal como profesional. “Y deseo lo mismo para cada uno de ustedes: que no importa lo que la vida les arroje, que bailen y bailen y bailen. Una y otra y otra vez”, expresó.

Jennifer Lopez alentó a sus
Jennifer Lopez alentó a sus fans a no dejarse vencer. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si fuera poco, la cantante enfatizó que la resiliencia y la constancia han sido fundamentales para superar los momentos difíciles tras su divorcio.

Durante la segunda noche de su residencia en diciembre de 2025, Jennifer Lopez ofreció un mensaje similar, comentando que tras su tercer divorcio comenzó a mejorar en el baile y a recuperar confianza en sí misma, pese a que su vida en ese momento “era un caos”.

Según sus palabras: “realmente comencé a mejorar en [el baile] después de mi tercer divorcio, en un momento en que mi vida ‘era un desastre’”. La artista señaló que la práctica constante del baile le permitió mantener la disciplina y fortalecer su estabilidad emocional durante un periodo de cambio personal intenso.

A pesar de los desafíos surgidos tras la separación de Marc Anthony, la estrella de Hollywood reconoció en una entrevista con Sunday Today en diciembre de 2018 que su exesposo la ayudó con su confianza.

Jennifer Lopez admitió que Marc
Jennifer Lopez admitió que Marc Anthony la ayudó a mejorar su confianza. (Daniele Venturelli/WireImage)

“Veía dónde sufría. Constantemente insistía: ‘Eres una gran cantante. Nunca dejes que nadie te diga que no lo eres’. Lo respeté mucho porque lo considero uno de los mejores cantantes de todos los tiempos”, dijo.

La cantante señaló que, aunque su matrimonio terminó, la experiencia compartida con Anthony influyó positivamente en su desarrollo profesional y artístico.

Años después de su divorcio, ambos colaboraron nuevamente en el álbum de Jennifer Lopez en español Por Primera Vez Lopez album.

