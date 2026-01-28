Entretenimiento

Jennifer Lopez y Ben Affleck retiran nuevamente del mercado su mansión de Beverly Hills valorada en 52 millones de dólares

El inmueble, adquirido en 2023, permanece sin comprador pese a sucesivas rebajas en su precio

Jennifer Lopez y Ben Affleck
Jennifer Lopez y Ben Affleck pasaron la venta de su mansión en Beverly Hills. (REUTERS/MARIO ANZUONI)

Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a retirar del mercado su mansión de Beverly Hills, una propiedad que había sido relistada hace apenas cuatro meses y que desde entonces no logró concretar una venta.

Según registros inmobiliarios, la vivienda fue oficialmente retirada de la venta el lunes 26 de enero, marcando el segundo intento fallido de desprenderse de la residencia que compartieron durante su matrimonio.

La decisión llega después de que la expareja volviera a listar la propiedad en septiembre por 52 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a los montos solicitados en intentos anteriores.

Los actores compraron la mansión en mayo de 2023 por casi 61 millones de dólares, poco tiempo después de haber retomado su relación y casarse.

Jennifer Lopez y Ben Affleck
Jennifer Lopez y Ben Affleck compraron el inmueble en 2023 por 62 millones de dólares. (The Grosby Group)

Un año más tarde, en julio de 2024 —un mes antes de que la cantante presentara formalmente la solicitud de divorcio—, la propiedad salió al mercado de manera pública con un precio inicial de 68 millones de dólares.

Con el paso de los meses y ante la falta de compradores, el valor fue ajustado. En mayo de 2025, el precio se redujo a poco menos de 60 millones, aunque esa rebaja tampoco logró despertar el interés esperado.

En julio de ese mismo año, la mansión fue retirada del mercado por primera vez. En aquel momento, una fuente cercana explicó a PEOPLE que se trató de una “decisión tomada en conjunto”.

“Si bien esperaban vender la propiedad, también dudaban en asumir una pérdida significativa. Bajaron el precio para generar mayor interés y, cuando eso no ocurrió, les recomendaron retirarla del mercado. Fue una decisión de negocios que tomaron juntos”, señaló el informante.

Jennifer Lopez y Ben Affleck
Jennifer Lopez y Ben Affleck acordaron retirar la pripiedad del mercado la primera vez tras rebajar el precio a 60 millones de dólares. (AFP)

Un agente inmobiliario citado entonces coincidió en el diagnóstico y aseguró que se trata de un mercado complicado para los vendedores, especialmente en propiedades de ese rango de precios. “Esperar a que el contexto sea más favorable parece lo más prudente”, indicó.

La residencia, de aproximadamente 38 mil pies cuadrados, es una de las más imponentes de la zona. Cuenta con 12 dormitorios y 24 baños, además de un garaje con capacidad para 12 autos.

Entre sus espacios adicionales se incluyen un penthouse para invitados de cinco mil pies cuadrados, una casa para el cuidador y una vivienda independiente para el personal de seguridad con dos dormitorios.

La propiedad también dispone de una amplia gama de comodidades, como un lounge deportivo, un gimnasio totalmente equipado, un ring de boxeo y canchas para básquet y pickleball.

La mansión de Jennifer Lopez
La mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck cuenta con varias amenidades. (The Grosby Group)

Antes de ser listada públicamente, Jennifer Lopez y Ben Affleck intentaron vender la mansión de manera privada en junio de 2024, una práctica habitual entre celebridades que buscan mantener un perfil bajo en transacciones de este tipo.

Sin embargo, al no concretarse la operación, decidieron sacarla al mercado abierto al mes siguiente.

La evolución de la venta de la propiedad ha ido de la mano con los cambios en la relación de la pareja. En mayo de 2024, PEOPLE informó que ambos ya vivían separados.

Un mes después, una fuente indicó que Affleck había retirado sus pertenencias de la mansión mientras Lopez se encontraba de viaje por Europa. En agosto de 2024, la cantante presentó la demanda de divorcio tras dos años de matrimonio.

Jennifer Lopez y Ben Affleck
Jennifer Lopez y Ben Affleck dejaron de vivir juntos desde junio de 2024. (Créditos: AP)

La fecha no pasó desapercibida: coincidió exactamente con el segundo aniversario de la ceremonia de boda que celebraron en Georgia el 20 de agosto de 2022.

El proceso de divorcio se extendió varios meses y quedó oficialmente finalizado el 6 de enero de 2025. Desde entonces, ambos han continuado con sus respectivas agendas profesionales, mientras la mansión de Beverly Hills sigue sin encontrar un comprador definitivo.

