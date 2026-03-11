“Zootopia 2″, la película animada más taquillera de la historia, ya puede verse en streaming

"Zootopia 2" se estrena en Disney+ y amplía el universo animado junto a la película original disponible en la plataforma (Disney)

La secuela animada Zootopia 2 ya está disponible en la plataforma de streaming Disney+, sumándose a la primera entrega, Zootopia, que también puede verse en el mismo servicio.

La producción, codirigida por Jared Bush y Byron Howard, continúa la historia de los policías Judy Hopps y Nick Wilde, y presenta escenarios inéditos junto a una nueva galería de personajes que expanden el universo creado originalmente en 2016.

La llegada de la película a la plataforma pone a disposición del público una historia que, según sus realizadores, buscó honrar el legado de la entrega original mientras exploraba territorios narrativos y visuales completamente nuevos dentro de la ciudad de Zootopia.

El regreso a esa metrópoli ficticia implicó un ambicioso trabajo de diseño. El diseñador de producción Cory Loftis señaló que volver a ese mundo permitió “imaginar comunidades enteras que antes no existían”, además de construir una cronología que explorara la historia de la ciudad.

Judy Hopps y Nick Wilde regresan como protagonistas, enfrentando nuevos desafíos y aventuras en la ciudad (Disney)

Junto a directores de arte, artistas de desarrollo visual y especialistas técnicos, Loftis supervisó la creación de dos nuevos entornos centrales para la trama: el Mercado Marisma y la Mansión Lynxley en Tundratown.

El Mercado Marisma es un barrio pensado para mamíferos semiacuáticos, con edificios diseñados para que embarcaciones circulen entre ellos y pasarelas que permiten a los animales nadar por encima.

La directora de arte de entornos Limei Z. Hshieh precisó, según informó la producción, que el lugar fue concebido como un hábitat donde criaturas como los lobos marinos pudieran moverse con facilidad, incorporando toboganes, rampas y tubos. “Es una zona de mucho movimiento y actividad”, indicó.

La Mansión Lynxley, por su parte, es el escenario de la Gala Zootennial, la principal festividad de la ciudad, que conmemora el centenario del sistema de muros reguladores del clima que sostiene el ecosistema de Zootopia. La mansión pertenece a los Lynxley, descritos como la familia más prestigiosa de la metrópoli.

El film animado también recupera escenarios de la primera entrega, entre ellos Plaza Sahara, Tundratown, el Distrito Forestal, Las Madrigueras, la Rotonda de la Sabana y Pequeña Rodencia.

Nibbles Maplestick, la castora podcaster, debuta como un nuevo personaje especializado en misterios y teorías del Mercado Marisma (Disney)

Entre los nuevos personajes, la producción presenta a Nibbles Maplestick, una castora podcaster especializada en misterios del Mercado Marisma y teorías conspirativas sobre reptiles.

El animador supervisor Benson Shum explicó, en declaraciones difundidas por el estudio, que el proceso creativo incluyó la observación de castores reales y el análisis de la película clásica La dama y el vagabundo, que también incluye personajes de esa especie.

El equipo estudió además el comportamiento de podcasters reales en internet para incorporar gestos y tonos conspirativos al personaje.

El codirector Jared Bush indicó que la instrucción fue que Nibbles fuera “lo más extraña posible”, lo que se tradujo en una postura inclinada hacia la cámara y cejas arqueadas de manera expresiva.

El otro nuevo personaje es el alcalde Brian Winddancer, un caballo exactor reconvertido en político. Según Bush, antes de llegar a esa idea el equipo evaluó otras opciones, como un canguro australiano y una jirafa tímida, pero la figura del caballo terminó imponiéndose.

El alcalde Brian Winddancer, un caballo exactor y carismático, se suma como figura política en la trama de "Zootopia 2" (Disney)

“Tiene una crin fabulosa y se roba la atención en todo lo que hace”, señaló el director en declaraciones difundidas por el estudio.

El personaje que representó el mayor desafío técnico es Gary De’Snake, una serpiente venenosa cuya misión en la trama es restaurar el nombre de su familia resolviendo un antiguo misterio.

El supervisor de animación Adam Green detalló, según informó la producción, las dificultades que implicó su diseño: la ausencia de manos como recurso gestual, la animación de sus 3.000 escamas articuladas y la forma en que el personaje se desplaza.

“Partimos de una base realista y luego construimos a partir de allí”, resumió Green, quien destacó la necesidad de equilibrar el realismo anatómico con una actuación caricaturesca y entrañable.

El personaje más desafiante técnicamente es Gary De’Snake, una serpiente venenosa con 3.000 escamas articuladas y misión misteriosa (Disney)

Zootopia 2, al igual que Zootopia, está disponible actualmente en Disney+.