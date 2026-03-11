Entretenimiento

Así fue como Peter Davison evitó ser “solo Doctor Who” y triunfó construyendo una carrera versátil dentro y fuera de la saga

Tras rechazar una cuarta temporada, el intérprete británico se reinventó profesionalmente y encontró nuevos papeles, demostrando que puede crear una carrera versátil

Peter Davison eligió dejar Doctor Who tras tres temporadas para evitar el encasillamiento y buscar nuevos retos profesionales

La decisión de Peter Davison de dejar Doctor Who tras tres temporadas se convirtió en un punto clave tanto para su carrera como para la serie británica, según explicó él mismo en declaraciones a la revista británica Radio Times y durante un evento en el British Film Institute (BFI) Southbank.

Davison optó por “quemar los puentes” con el personaje del Quinto Doctor para evitar el encasillamiento y no limitar su futuro profesional. Aunque decidió no sumarse a una cuarta temporada, mantuvo la puerta abierta a la franquicia y a futuras colaboraciones con el universo creado por la BBC.

Davison relató que su salida, lejos de ser impulsiva, fue planeada desde el principio. Manifestó que aceptar una cuarta temporada lo habría restringido como actor: “Originalmente tenía en mente solo 3 años y pensé que era el momento de simplemente quemar los puentes y seguir adelante”, explicó a la revista británica Radio Times.

Añadió que permanecer más de 3 temporadas habría hecho que el público solo lo reconociera por su papel del Doctor: “Tres años, puedes irte y la gente todavía te verá en otras cosas. Si te quedas más tiempo, se vuelve complicado. La gente simplemente piensa, ‘Oh, él es Doctor Who’”.

Decisión de Davison y su impacto profesional

El actor británico planeó su
El actor británico planeó su salida del Quinto Doctor desde el principio, considerando tres años como el límite adecuado para su personaje (Grosby)

Cuando dejó la serie en 1984, Davison consiguió nuevos proyectos poco después, lo que le permitió evitar la necesidad de alejarse completamente del universo Doctor Who, de acuerdo con lo que detalló a Radio Times. “Conseguí algo casi de inmediato, lo que rompió el hechizo de Doctor Who, así que nunca necesitaba desvincularme completamente”, sostuvo el actor.

Esta actitud abierta le permitió mantener su carrera dinámica y conciliar el legado de Doctor Who con otros papeles en televisión y teatro. Al limitar su tiempo en el papel principal, Davison obtuvo beneficios directos para su evolución profesional.

Regresos de Peter Davison a Doctor Who y presencia reciente

A pesar de dejar la serie original, Davison regresó ocasionalmente como el Quinto Doctor. Participó en especiales como Dimensions in Time (1993), el miniepisodio Time Crash (2007), la despedida de Jodie Whittaker en The Power of the Doctor (2022) y en Tales of the TARDIS (2023), producida para la plataforma digital BBC iPlayer.

Tras abandonar Doctor Who en
Tras abandonar Doctor Who en 1984, Davison obtuvo otros papeles en televisión y teatro, consolidando así una carrera versátil y dinámica (Grosby)

Durante el último año, Davison volvió a interpretar el personaje en el miniepisodio Destination: Daleks, desarrollado para promover la edición en Blu-ray de la temporada 21. Rodeado de coprotagonistas como Janet Fielding, Mark Strickson y Matthew Waterhouse, mantuvo una vinculación constante con la franquicia, reforzando su vigencia y aprecio entre el público de Doctor Who.

Novedades del lanzamiento de la temporada 21 de Doctor Who

El nuevo set Doctor Who: The Collection: Season 21 generó gran interés entre los fanáticos, ya que reúne las historias originales con efectos especiales mejorados, una nueva mezcla de sonido envolvente 5.1 y episodios como Warriors of the Deep, The Awakening, Frontios, Resurrection of the Daleks y The Caves of Androzani. Warriors of the Deep recibe una edición especial y una versión en cuatro partes con efectos visuales actualizados.

A pesar de su salida
A pesar de su salida temprana, Davison mantuvo una relación constante con Doctor Who, reforzando su conexión con la franquicia y los fanáticos (Grosby)

La caja incluye documentales exclusivos, nuevos comentarios de audio y entrevistas con parte del elenco original, todo coordinado por la BBC. Entre los contenidos adicionales se encuentran Look Who’s Boating y 48 Hours with Fielding, galerías en alta definición, archivos PDF y material recuperado de ediciones anteriores en DVD.

Al referirse a su relación con la saga, Peter Davison destacó a la revista británica Radio Times que permaneció dispuesto a participar en proyectos relacionados con Doctor Who tras su primera salida, consolidando así su conexión continua con el universo de la serie.

Esta continuidad en su vínculo con la franquicia ha permitido que nuevas generaciones de espectadores conozcan el trabajo de Peter Davison y valoren su aporte al legado de Doctor Who, tanto en las producciones originales como en sus más recientes participaciones especiales.

