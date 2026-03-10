Entretenimiento

Luego de ser nominado al Oscar, Stellan Skarsgård admitió: “No puedo recordar los diálogos. Uso un dispositivo en el oído para actuar”

El actor sueco reveló cómo cambió su forma de trabajar tras enfrentar complicaciones de salud y explicó la estrategia que hoy le permite seguir en el mundo cinematográfico. En la entrevista también reflexionó sobre personaje en Sentimental Value y el vínculo con el director Joachim Trier

Guardar
Dirigida por Joachim Trier, Sentimental Value sigue a dos hermanas que se reencuentran con su padre, un cineasta distanciado que intenta reconciliarse con ellas a través de una película inspirada en su historia familiar (Mubi)

La primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto representa para Stellan Skarsgård un giro relevante en su extensa carrera cinematográfica.

El actor sueco, protagonista de Sentimental Value, expresó en una entrevista con Deadline que le resulta fantástico recibir este reconocimiento, y resaltó que “lo más bonito es que los cuatro protagonistas de la película han sido nominados. Es un récord”.

A los 72 años, Skarsgård enfrenta este momento con humildad, recordando que ha trabajado durante décadas bajo el radar. Asumió la nominación como una consecuencia natural de su trayectoria y afirmó llevar una vida muy cómoda. Para él, lo que lo hace especial es compartir este logro con sus compañeros de reparto.

Su visión sobre Sentimental Value y el trabajo actoral

Para el actor, el atractivo de Sentimental Value reside en retratar la complejidad familiar y la búsqueda de reconciliación a través del arte. Al referirse a su personaje, un cineasta que lleva quince años sin dirigir y que intenta reconectar mediante su trabajo, el actor explicó: “No es consciente de que está queriendo comunicarse con su familia. Creo que es mucho menos consciente que el público”.

El actor sueco destaca que
El actor sueco destaca que los cuatro protagonistas de Sentimental Value han sido nominados al Oscar, hecho inédito para una película internacional (Mubi)

A juicio de Skarsgård, la obsesión profesional puede afectar no solo a artistas, sino a cualquier persona que viva definida por su profesión: si no se mantiene activo, se apaga.

Detalló que desde 1989, ha permanecido ocho meses al año en casa y cuatro filmando, considerándose afortunado en comparación con el protagonista de la cinta, quien adopta una visión más tradicional de la familia y el éxito.

Sobre la naturaleza del film, profundizó: “Es una película sobre lo que ocurre entre líneas, sobre pausas y reacciones. Muchas de las cosas que hace Inga son silenciosas. Todo sucede en los espacios”.

El actor comparte detalles de
El actor comparte detalles de la colaboración con Joachim Trier, resaltando la libertad interpretativa y la calidad del guion en Sentimental Value (REUTERS)

La colaboración con el director Joachim Trier resultó esencial, según Skarsgård: “He estado esperando trabajar con Trier. Aunque hubiera presentado un guion en cualquier formato, habría dicho que sí. Tenía un buen guion y era un papel fantástico”, comentó a Deadline. También destacó que el cineasta da espacio a los intérpretes, permitiendo que la actuación surja con naturalidad.

Trayectoria internacional y relación con directores

Con más de 40 años en la industria, ha transitado tanto el cine europeo como las superproducciones de Hollywood con soltura. “He hecho dos Piratas del Caribe, dos Dune, dos Mamma Mia!, tres Thor y hasta cinco veces interpreté a Erik Selvig en las películas del universo cinematográfico Marvel”, recordó.

El actor admitió que rara vez repite personajes por preferencia, excepto en series, donde le interesa profundizar en su desarrollo a lo largo del tiempo. De sus trabajos recientes como Andor o Chernobyl, resaltó la calidad de guionistas como Tony Gilroy y la complicidad con cineastas como Lars von Trier, que acelera y enriquece el trabajo.

Para Skarsgård, el cine de autor es fundamental. “Una película exitosa tiene que tener tu personalidad, tu estilo; como los dibujos de Picasso, debe ser única”. Sobre Denis Villeneuve, señaló: “Es un auténtico cineasta de autor. Haría cualquier cosa con él, menos volver a ponerme ese traje en Dune”.

Skarsgård subraya el valor del
Skarsgård subraya el valor del cine de autor y la importancia del estilo personal en películas exitosas como Dune y Marvel (Captura de video: YouTube/@Deadline)

Al analizar la industria, advirtió sobre los riesgos de la expansión y cambios corporativos: “Antes de que HBO fuera comprada por AT&T, había una exclusividad en la calidad. Ahora se busca llegar a más gente y se pierde parte de esa excelencia. Es absurdo pensar que todo debe ser sólo entretenido”.

Desafíos recientes: salud y nueva metodología

En los últimos años, ha debido adaptar su método de trabajo tras haber sufrido un ictus en 2022. “Me ha afectado la vida y el modo de actuar. No puedo recordar los diálogos, así que uso un apuntador electrónico en el oído. Es más difícil de lo que parece: tienes que reaccionar solo a la réplica de tu compañero y mantener el ritmo, lo que para mí es esencial”, explicó.

Ha empleado este sistema en grandes producciones como Dune dos, Andor dos y en la propia Sentimental Value. A pesar de la dificultad, aseguró que pocos notan la diferencia: “No se supone que nadie lo sepa, pero ahora lo saben”. “Requiere mucha concentración y me cansa, pero es la manera en que puedo seguir trabajando”, agregó.

Tras sufrir un ictus en
Tras sufrir un ictus en 2022, recurre a un apuntador electrónico para poder memorizar diálogos y continuar trabajando en grandes producciones (REUTERS)

Skarsgård apuntó que existen pocos papeles interesantes para actores de su edad y que prefiere rechazar proyectos que no lo desafían: “Anthony Hopkins ya ha hecho los mejores”, matizó.

En la actualidad, el actor no tiene nuevos proyectos en su agenda tras la nominación. Afirmó en tono distendido que desde que fue nominado, “todo está tranquilo”, y sugirió que quizás haya algo de verdad en la llamada “maldición del Oscar”.

Familia y legado: la dinastía Skarsgård

Uno de los rasgos más evidentes en la vida de Skarsgård es el talento de su familia. “Tengo ocho hijos, seis de ellos actores. Mi hija es directora de casting, conoce muy bien el oficio, aunque todavía no nos ha elegido para un papel”, bromeó.

Trabajar junto a familiares es habitual: recordó su participación en Saturday Night Live con su hijo Alexander. “Con mis hijos puedo hacer cualquier cosa, nunca resulta extraño. Son experiencias divertidas y somos una familia muy unida”, subrayó.

Temas Relacionados

Stellan SkarsgårdSentimental ValueJoachim TrierPremios OscarCannes Film FestivalSalud actoralEntretenimientoCelebridadesCine independienteMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El minimalismo de los 90 retorna por la figura de Bessette-Kennedy y conquista nuevas generaciones

La reaparición de la tendencia se consolidó tras el éxito en plataformas digitales, donde jóvenes exploran el legado estético familiar y marcas incorporan su imagen a campañas recientes

El minimalismo de los 90

El retiro de Harry Styles y la búsqueda de autenticidad: lo que esconde su nueva etapa lejos de la fama

El cantante británico reveló cómo el distanciamiento del foco mediático y la introspección lo ayudaron a redefinir su música y a reconectar con su esencia, lejos de la presión y el perfeccionismo

El retiro de Harry Styles

La directora Maggie Gyllenhaal junto a Ryan Coogler explicó cómo reinventó la historia de la novia de Frankenstein en The Bride

Durante su participación en In Proximity podcast, la cineasta abordó el origen de la película, el enfoque que coloca al personaje femenino en el centro del relato, el trabajo con un elenco encabezado por Jessie Buckley y Christian Bale y los retos creativos y técnicos que marcaron la producción

La directora Maggie Gyllenhaal junto

“Mi papel más importante es ser madre; todo lo demás es secundario”: Kris Jenner reveló el secreto detrás del éxito de los Kardashians

En el pódcast SmartLess, la empresaria repasó su formación familiar, el origen del reality que transformó a los Kardashians en un fenómeno global y la disciplina con la que organizó durante años la vida personal y profesional de su familia

“Mi papel más importante es

Heeseung deja el grupo de K-pop ENHYPEN para iniciar una nueva etapa como solista

El vocalista principal anunció su salida después de seis años en la banda. En una carta a los fans, agradeció el apoyo de ENGENE y prometió regresar pronto con nueva música

Heeseung deja el grupo de
DEPORTES
El club que escapó de

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Histórica presentación del argentino Kevin Vallejos en UFC: protagonizará la velada estelar contra el norteamericano Josh Emmett

Colapinto dio un mensaje de unidad tras el error del equipo y volvió a hablar de su elogiada maniobra en la F1: “Todavía me sorprende”

La insólita definición con la raqueta al revés de Alexander Bublik en su eliminación de Indian Wells

Racing visitará a Sarmiento de Junín y Vélez buscará seguir en la punta del Apertura ante Tigre: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La fuerte indirecta de Ana

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

Tomás Rebord regresó al streaming en Blender y superó las 45 mil vistas en vivo

La palabra de Eva De Dominici en medio de los rumores sobre su estado de salud

25 años del primer programa de Gran Hermano en Argentina: cómo fue el debut y qué pasó con los participantes

La nueva vida de Pampita: se alquila la exclusiva casa donde vivió con Roberto García Moritán en Barrio Parque

INFOBAE AMÉRICA

¿La música fuerte en el

¿La música fuerte en el gimnasio aporta motivación extra? Lo que descubrió la ciencia

La SIP alertó el deterioro dramático en el índice sobre libertad de expresión y prensa en América

Autoridades panameñas autorizan nuevamente la venta de fármacos del fabricante peruano Medifarma

Tribunal panameño impone 25 años por asesinato de mujer costarricense

Una ciudad de Texas podría enfrentar una emergencia hídrica en los próximos meses