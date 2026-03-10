Luego de ser nominado al Oscar, Stellan Skarsgård admitió: “No puedo recordar los diálogos. Uso un dispositivo en el oído para actuar”

Dirigida por Joachim Trier, Sentimental Value sigue a dos hermanas que se reencuentran con su padre, un cineasta distanciado que intenta reconciliarse con ellas a través de una película inspirada en su historia familiar (Mubi)

La primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto representa para Stellan Skarsgård un giro relevante en su extensa carrera cinematográfica.

El actor sueco, protagonista de Sentimental Value, expresó en una entrevista con Deadline que le resulta fantástico recibir este reconocimiento, y resaltó que “lo más bonito es que los cuatro protagonistas de la película han sido nominados. Es un récord”.

A los 72 años, Skarsgård enfrenta este momento con humildad, recordando que ha trabajado durante décadas bajo el radar. Asumió la nominación como una consecuencia natural de su trayectoria y afirmó llevar una vida muy cómoda. Para él, lo que lo hace especial es compartir este logro con sus compañeros de reparto.

Su visión sobre Sentimental Value y el trabajo actoral

Para el actor, el atractivo de Sentimental Value reside en retratar la complejidad familiar y la búsqueda de reconciliación a través del arte. Al referirse a su personaje, un cineasta que lleva quince años sin dirigir y que intenta reconectar mediante su trabajo, el actor explicó: “No es consciente de que está queriendo comunicarse con su familia. Creo que es mucho menos consciente que el público”.

El actor sueco destaca que los cuatro protagonistas de Sentimental Value han sido nominados al Oscar, hecho inédito para una película internacional (Mubi)

A juicio de Skarsgård, la obsesión profesional puede afectar no solo a artistas, sino a cualquier persona que viva definida por su profesión: si no se mantiene activo, se apaga.

Detalló que desde 1989, ha permanecido ocho meses al año en casa y cuatro filmando, considerándose afortunado en comparación con el protagonista de la cinta, quien adopta una visión más tradicional de la familia y el éxito.

Sobre la naturaleza del film, profundizó: “Es una película sobre lo que ocurre entre líneas, sobre pausas y reacciones. Muchas de las cosas que hace Inga son silenciosas. Todo sucede en los espacios”.

El actor comparte detalles de la colaboración con Joachim Trier, resaltando la libertad interpretativa y la calidad del guion en Sentimental Value (REUTERS)

La colaboración con el director Joachim Trier resultó esencial, según Skarsgård: “He estado esperando trabajar con Trier. Aunque hubiera presentado un guion en cualquier formato, habría dicho que sí. Tenía un buen guion y era un papel fantástico”, comentó a Deadline. También destacó que el cineasta da espacio a los intérpretes, permitiendo que la actuación surja con naturalidad.

Trayectoria internacional y relación con directores

Con más de 40 años en la industria, ha transitado tanto el cine europeo como las superproducciones de Hollywood con soltura. “He hecho dos Piratas del Caribe, dos Dune, dos Mamma Mia!, tres Thor y hasta cinco veces interpreté a Erik Selvig en las películas del universo cinematográfico Marvel”, recordó.

El actor admitió que rara vez repite personajes por preferencia, excepto en series, donde le interesa profundizar en su desarrollo a lo largo del tiempo. De sus trabajos recientes como Andor o Chernobyl, resaltó la calidad de guionistas como Tony Gilroy y la complicidad con cineastas como Lars von Trier, que acelera y enriquece el trabajo.

Para Skarsgård, el cine de autor es fundamental. “Una película exitosa tiene que tener tu personalidad, tu estilo; como los dibujos de Picasso, debe ser única”. Sobre Denis Villeneuve, señaló: “Es un auténtico cineasta de autor. Haría cualquier cosa con él, menos volver a ponerme ese traje en Dune”.

Skarsgård subraya el valor del cine de autor y la importancia del estilo personal en películas exitosas como Dune y Marvel (Captura de video: YouTube/@Deadline)

Al analizar la industria, advirtió sobre los riesgos de la expansión y cambios corporativos: “Antes de que HBO fuera comprada por AT&T, había una exclusividad en la calidad. Ahora se busca llegar a más gente y se pierde parte de esa excelencia. Es absurdo pensar que todo debe ser sólo entretenido”.

Desafíos recientes: salud y nueva metodología

En los últimos años, ha debido adaptar su método de trabajo tras haber sufrido un ictus en 2022. “Me ha afectado la vida y el modo de actuar. No puedo recordar los diálogos, así que uso un apuntador electrónico en el oído. Es más difícil de lo que parece: tienes que reaccionar solo a la réplica de tu compañero y mantener el ritmo, lo que para mí es esencial”, explicó.

Ha empleado este sistema en grandes producciones como Dune dos, Andor dos y en la propia Sentimental Value. A pesar de la dificultad, aseguró que pocos notan la diferencia: “No se supone que nadie lo sepa, pero ahora lo saben”. “Requiere mucha concentración y me cansa, pero es la manera en que puedo seguir trabajando”, agregó.

Tras sufrir un ictus en 2022, recurre a un apuntador electrónico para poder memorizar diálogos y continuar trabajando en grandes producciones (REUTERS)

Skarsgård apuntó que existen pocos papeles interesantes para actores de su edad y que prefiere rechazar proyectos que no lo desafían: “Anthony Hopkins ya ha hecho los mejores”, matizó.

En la actualidad, el actor no tiene nuevos proyectos en su agenda tras la nominación. Afirmó en tono distendido que desde que fue nominado, “todo está tranquilo”, y sugirió que quizás haya algo de verdad en la llamada “maldición del Oscar”.

Familia y legado: la dinastía Skarsgård

Uno de los rasgos más evidentes en la vida de Skarsgård es el talento de su familia. “Tengo ocho hijos, seis de ellos actores. Mi hija es directora de casting, conoce muy bien el oficio, aunque todavía no nos ha elegido para un papel”, bromeó.

Trabajar junto a familiares es habitual: recordó su participación en Saturday Night Live con su hijo Alexander. “Con mis hijos puedo hacer cualquier cosa, nunca resulta extraño. Son experiencias divertidas y somos una familia muy unida”, subrayó.