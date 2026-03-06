Entretenimiento

“Era tan infeliz en mi propia piel”: la frase de Demi Lovato que sorprendió a sus seguidores

El proceso de reconciliación implicó disculparse con personas de su pasado y reflexionar sobre los cambios personales tras dejar la televisión

Demi Lovato recuerda los retos
La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato ha reflexionado sobre las dificultades que enfrentó durante su paso por Disney Channel, atribuyendo sus actitudes en el set a la presión y los conflictos internos vividos desde una edad temprana.

En una entrevista reciente con Keke Palmer, citada por PEOPLE, la artista relató con honestidad los retos de salud mental que marcaron ese periodo de su vida.

Lovato alcanzó la fama internacional participando en series como “As the Bell Rings” y películas como Camp Rock, donde sostuvo que los estrictos estándares de la industria y sus propios problemas personales influyeron en su comportamiento y bienestar.

La actriz explicó que ser “tan joven y enfrentarse a tanta exigencia” la llevó a exigirse demasiado y, en ocasiones, a no tratarse con comprensión. “Tengo mucha compasión por mi yo joven, porque se nos exigía tanto a edades tan tempranas... Me juzgaba demasiado y ojalá hubiera tenido más paciencia conmigo misma”, expresó en el pódcast.

El paso de Demi Lovato
Presión y desafíos personales en Disney

Durante la conversación con Palmer, Lovato relató episodios en los que su estado emocional resultaba difícil de gestionar en el set. “Era tan infeliz en mi propia piel y con lo que estaba atravesando, que no era la persona más amable para trabajar en ese momento”, reconoció, según el medio citado.

La artista recordó el desafío de enfrentarse a preguntas cotidianas en el trabajo cuando no se sentía comprendida. “Tenía 16, 17, no lo sé”, relató. “Simplemente no era la más simpática porque, cuando alguien llegaba y decía ‘Buenos días, Demi. ¿Cómo estás?’, pensaba ‘No te importa. Realmente no te importa cómo estoy’”.

Al mirar atrás, Lovato expresó que deseaba que alguien hubiera notado sus dificultades. “Solo quería que alguien viera que estaba luchando. Y cuando llegó el momento del colapso emocional y pude explicarlo, entendí que no era nada personal. Si fui antipática en el rodaje, no era mi intención. Solo hacía lo que necesitaba para sobrevivir”, añadió en el pódcast.

El camino hacia la reconciliación y el crecimiento personal

El proceso de reconciliación de
Después de ese colapso emocional, que ocurrió tras una gira promocional de Camp Rock 2, Lovato transitó un proceso de recuperación en el que debió disculparse con quienes resultaron afectados por su conducta. “Tuve que enmendar a mucha gente y decirles: ‘Lo siento. Era difícil trabajar conmigo en ese entonces’”, confesó, de acuerdo con PEOPLE.

La artista sostuvo que esa etapa le sirvió para volver sobre sus acciones y corregir errores del pasado. “Ese capítulo de mi vida me llevó a revisar todo en retrospectiva. Quería asegurarme de corregir mis errores”. Lovato remarcó que reconocer los motivos detrás de sus actitudes le permitió reconstruir relaciones dañadas durante su juventud.

Más de una década después de su salida de Disney, Lovato resaltó la importancia de este proceso de reconciliación y aprendizaje personal.

Perspectivas y aprendizajes tras el paso por Disney

Al valorar el impacto de esa etapa, Lovato logra equilibrar los recuerdos difíciles con sentimientos de gratitud. “Ahora puedo mirar atrás con mucha gratitud”, afirmó en entrevista recogida por PEOPLE.

Reconoció que fueron “los años que lo empezaron todo” en su carrera, aunque también enfrentó momentos complejos. “Algunos recuerdos no son tan buenos, por las dificultades que viví mientras grababa esos programas”, explicó.

La dificultad de presentar una imagen pública mientras lidiaba con un trastorno alimentario fue uno de los mayores desafíos que enfrentó. Según Lovato, los problemas de salud mental coexistieron con lazos personales muy valiosos: “Tuve muchas dificultades con mi salud mental, pero aun así guardo recuerdos entrañables. Hice amistades que sé que conservaré por siempre”.

La honestidad de Demi Lovato
Con el paso de los años, Demi Lovato ve en su experiencia en Disney tanto cicatrices como aprendizajes y amistades duraderas. Para la cantante, la etapa juvenil en la industria dio origen a relaciones y recuerdos valiosos que permanecen más allá de los desafíos vividos.

El medio ha documentado cómo, pese a las tribulaciones y la vulnerabilidad experimentada, Lovato aprecia el haber compartido esa etapa con personas que siguen presentes en su vida.

