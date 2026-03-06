Entretenimiento

De las aventuras en Fiat 600 a Game of Thrones y más allá: así fue el camino de Nikolaj Coster-Waldau a Hollywood

En el podcast Family Trips with the Meyers Brothers, el actor danés recordó su infancia, los viajes familiares por Europa y una educación marcada por el esfuerzo materno

Juego de Tronos impulsó la carrera internacional de Nikolaj Coster-Waldau, reconocido por su papel emblemático en la serie

La reflexión de Nikolaj Coster-Waldau sobre la crianza y la memoria familiar revela cómo la infancia marcó su visión actual de la vida. El actor danés, reconocido internacionalmente por su papel en Juego de Tronos, compartió recuerdos personales sobre su niñez y la vida en familia en una entrevista para el canal de YouTube Family Trips with the Meyers Brothers.

Su testimonio abarca sus orígenes en una pequeña aldea de Dinamarca, las vacaciones familiares en un Fiat 600, el papel de Groenlandia en su vida actual y sus opiniones sobre la independencia groenlandesa.

Infancia, aventuras y el valor del esfuerzo materno

“Crecí en una aldea llamada Tupia, cerca de Copenhague”, relató Coster-Waldau en la conversación con Family Trips with the Meyers Brothers.

“Éramos solo unas 50 personas. Había una iglesia, una granja, una escuela y poco más. Mi madre nos crió sola a mis dos hermanas y a mí, y aunque teníamos pocos recursos, cada verano viajábamos por Europa en ese pequeño Fiat 600”, agregó.

Nikolaj Coster-Waldau recordó su infancia
Nikolaj Coster-Waldau recordó su infancia en Tupia, una aldea danesa de 50 habitantes, marcada por los viajes que su madre organizaba en un Fiat 600 (REUTERS/Daniel Cole)

Recordó cómo su madre colocaba las bicicletas sobre el techo del vehículo y los llevaba hasta Suecia o incluso a España, un trayecto de tres o cuatro días. La ruta incluía pasos como los Pirineos, donde “mi madre y mi hermana temían a las alturas. A veces nos deteníamos en pueblos pequeños, dormíamos en una tienda diminuta y desconocidos nos ayudaban para seguir nuestro camino”.

Al describir el impacto de esas experiencias, Coster-Waldau afirmó: “Por muchos años no valoré lo que hizo mi madre, pero ahora sé el esfuerzo que representó. Sin dinero, nos ofreció aventuras inolvidables”. Sobre el entretenimiento durante los viajes, destacó: “No llevábamos pantallas, solo cómics y libros. Cantábamos e inventábamos juegos. Vi mi primer videojuego, Pong, en una gasolinera española y aquello me marcó”.

Tecnología, límites y nuevas generaciones

La entrevista también abordó el contraste generacional y el impacto de la tecnología en la vida cotidiana. “Hoy es muy difícil controlar el uso de los dispositivos”, advirtió Coster-Waldau.

El actor destacó el esfuerzo
El actor destacó el esfuerzo materno para ofrecer aventuras inolvidables por Europa, cruzando los Pirineos y durmiendo en tiendas con ayuda de desconocidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

“No solo los niños; los adultos también estamos atrapados. Hay que poner límites, como ocurrió con el tabaco. En las escuelas danesas ya no están permitidos los teléfonos, algo que me parece correcto, aunque deberíamos buscar alternativas en lugar de prohibirlo todo”.

Vínculo con Groenlandia y vida familiar multicultural

Al hablar de su vida familiar actual, el actor resaltó el vínculo con Groenlandia: “Mi esposa es de allí. Nos conocimos en un radioteatro en Dinamarca y después filmamos una película en Islandia”.

Más allá de las anécdotas, subrayó: “Es fundamental para nosotros que nuestras hijas tengan presentes sus dos raíces, la groenlandesa y la danesa. Pasamos veranos en el sur de Groenlandia, en una cabaña junto al fiordo, y organizamos reuniones familiares de casi treinta personas cada dos años en el sur de Europa”.

Coster-Waldau resaltó que durante su
Coster-Waldau resaltó que durante su niñez los viajes familiares carecían de tecnología y se centraban en libros, juegos inventados y canciones (REUTERS/Mike Blake)

Sobre las tradiciones groenlandesas, compartió: “La Navidad allí es muy de familia. Todo sucede la noche del 24: cenas, canciones, bailes alrededor del árbol y regalos. Las casas se llenan de farolillos naranjas porque en esa época la oscuridad es total. La comunidad es pequeña pero el ambiente es cálido”.

El lazo con Groenlandia incluye una faceta profesional: “Hice una serie documental, Through Greenland, donde recorrí la isla y visité la base aérea donde trabajó mi padre. Quise devolver un guante de béisbol que él había traído y lo enmarcaron en el gimnasio de la base. Groenlandia mantiene una larga historia con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial”.

Transmisión de valores y equilibrio familiar

La convivencia cultural también se refleja en la educación de sus hijas. “Les transmitimos el espíritu groenlandés y danés. Siempre les sugiero que persigan sus pasiones, lo que realmente aman. Eso es lo relevante”, sostuvo.

El vínculo con Groenlandia forma
El vínculo con Groenlandia forma parte central de la vida familiar del actor, quien subrayó la importancia de las raíces groenlandesas y danesas para sus hijas

En cuanto a su trabajo, explicó: “Con la serie documental An Optimist’s Guide to the Planet visité lugares impactantes. En la Amazonía ecuatoriana presencié rituales indígenas y conviví con las comunidades. O en los Andes bolivianos, durante el rodaje de Blackthorne, enfrentamos desafíos por la altitud”.

Durante la charla, reveló cómo lograba mantener la cercanía familiar a pesar de los compromisos laborales.

“Cuando mis hijas eran pequeñas, practicábamos la regla de las dos semanas: cada vez que tenía que ausentarme por trabajo, nunca debían pasar más de ese tiempo sin vernos. Pasamos temporadas enteras en Australia durante mis rodajes. Mi esposa también es actriz y juntos buscamos siempre conservar el equilibrio familiar”, explicó.

El equilibrio familiar es prioritario
El equilibrio familiar es prioritario para la pareja de actores, que aplica la regla de las dos semanas para evitar largas ausencias laborales respecto a sus hijas

Recuerdos, prioridades y respuestas espontáneas

La entrevista para Family Trips with the Meyers Brothers concluyó con una ronda de respuestas rápidas.

Coster-Waldau se mostró espontáneo: “Vacaciones perfectas: siempre aventureras. Medio de transporte favorito: la bicicleta. Para una isla desierta, elegiría a mi esposa, sin dudar. El destino soñado para unas vacaciones familiares sería Deer Valley, en Utah (Estados Unidos), para esquiar todos juntos”.

Campo, lectura familiar y amistades

Yungblud y los Gallagher, ¿la

Por qué el fracaso de

Ben Affleck impulsa la innovación

Así es la vida en
Franco Colapinto saldrá a pista

Catherine Fulop mostró fotos inéditas

El misterio de los cristales

