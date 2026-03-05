Paul McCartney y la pelea por su lugar en la memoria de The Beatles: “Vean quién firmó los grandes éxitos”

La narrativa mediática tras la muerte de John Lennon relegó a McCartney al papel secundario en la historia del grupo británico (Pictorial Press Ltd)

En una entrevista para Vanity Fair, Paul McCartney defendió su papel en la historia de Los Beatles, denunciando lo que considera una “reescritura de la historia” que ensalzó la figura de John Lennon mientras se minimizaba la suya.

“Cuando alguien me desafía, solo tengo que decir: ‘Regresen y vean quién firmó los grandes éxitos’”, afirmó el exintegrante del cuarteto británico, subrayando la importancia de su contribución al grupo.

Tras el asesinato de John Lennon en 1980, la narrativa mediática y pública empezó a presentar a McCartney como un actor secundario en la banda, restando peso a su trabajo como compositor y líder de proyectos clave.

El músico justifica su reclamo con ejemplos concretos: fue él quien movilizaba a los integrantes para grabar y muchos de los mayores éxitos llevan su firma, aunque la memoria colectiva haya pasado por alto gran parte de sus aportaciones a la banda.

El revisionismo, la narrativa tras la muerte de Lennon y el desplazamiento institucional

Para McCartney, atribuirle a Lennon todo el protagonismo creativo no se ajusta a la realidad: “Para mí, el trabajo entre John y yo era totalmente igual. Y a veces no lo era tanto: Fui yo quien logró sacar a todos de la cama”, explicó el músico.

La percepción de la supremacía de Lennon se afianzó con frases como “Paul solo reservaba el estudio”, algo que McCartney rechaza: “Por suerte, existe algo llamado historia y están los registros, así puedo decir: ‘No, yo hice más que eso’”.

En el diálogo con la revista Vanity Fair, el músico señaló que la narrativa favorable hacia Lennon se intensificó especialmente tras la disolución del grupo y que el desplazamiento institucional se consolidó a través de figuras y organismos.

McCartney apuntó directamente a Yoko Ono y Jann Wenner, fundador de Rolling Stone, como figuras que promovieron esa imagen desde los medios y desde espacios como el Salón de la Fama del Rock and Roll, institución que reconoce a las figuras destacadas de la música popular. Según el músico, esta influencia contribuyó a consolidar la idea de Lennon como único genio creativo en la memoria colectiva.

La pugna por el reconocimiento también estuvo presente cuando Wenner le pidió a McCartney que presentara a Lennon en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, a pesar de que él no fue incluido hasta años después. “Pensé: ¿y yo? ¿Por qué él sí y yo no? Me dijeron ‘el año que viene’, pero pasó el año y nada”, relató.

La situación se repitió cuando McCartney defendió la inclusión de Ringo Starr y, tras numerosas gestiones, logró que se le reconociera. “Ringo es rock and roll, y es famoso”, afirmó.

McCartney cuestionó el funcionamiento de los comités de la industria, señalando el papel decisivo de figuras como Wenner en la toma de decisiones, más allá de los procedimientos formales habituales.

La relación personal tras Los Beatles y la creación compartida

La entrevista en Vanity Fair también abordó la relación personal entre McCartney y Lennon tras la separación de Los Beatles. El músico recordó la reconciliación que lograron antes del asesinato de Lennon y las conversaciones frecuentes que mantuvieron desde la distancia.

“Nos reconciliamos, lo cual agradezco muchísimo. Cada vez que iba a Nueva York, le llamaba por teléfono y siempre acabábamos charlando, a veces discutiendo con humor”.

McCartney compartió detalles íntimos, como los intercambios de recetas de pan y los comentarios sobre sus experiencias de paternidad. Reconoció que su vínculo con Lennon “oscilaba entre pensar que estaba loco y amarlo como al mejor colaborador que pude tener”.

Recordó además su participación como intermediario en la reconciliación entre Lennon y Ono durante el llamado “fin de semana perdido”, lo que le dejó una sensación de satisfacción: “Sentir que pude facilitarlo me deja buen sabor de boca”.

A lo largo del diálogo, McCartney insistió en la igualdad creativa en la dupla de compositores que formaba con John Lennon, reivindicando su liderazgo en proyectos determinantes para la banda: “No suelo proclamar que fui yo el que impulsó los proyectos, pero quienes revisen la historia lo verán”, remató.

Mitos, narrativas y la memoria en la industria musical

Respecto a cómo los medios y la industria contribuyen a instalar mitos, McCartney reconoció el peso de la narrativa, pero defendió la relevancia de los hechos verificables.

Mencionó el caso de la película sobre Lennon dirigida por Sam Taylor-Johnson, directora británica, donde identificó errores históricos: “El cine también es historia”, observó, alertando sobre el riesgo de que la ficción reemplace los testimonios directos.

“La batalla entre la mitología y los hechos es constante”, afirmó McCartney, y expresó su escepticismo ante los relatos alejados del recuerdo de los protagonistas. “Cuando veo las nuevas historias sobre nosotros, muchas veces encuentro errores. Al final, supongo que solo queda rendirse ante la narrativa popular y mantener el recuerdo de cómo fue realmente”.

A pesar de estas tensiones, McCartney indicó ante Vanity Fair que preservar su propia perspectiva es fundamental frente al olvido o la interpretación interesada de la historia. Para él, revisar el pasado y constatar quién figura en los créditos permanece como la mejor prueba de sus logros en la discografía de Los Beatles.