Tras el éxito de Bridgerton: regresa la magia de Julie Andrews con “Shy”, una historia para soñar en familia

La actriz británica Julie Andrews mantiene su vigencia creativa tanto en la literatura como en el mundo audiovisual

La presentación de “Shy”, el nuevo libro infantil de Julie Andrews, marca otro capítulo en la extensa trayectoria artística y literaria de la actriz británica.

La publicación, una colaboración con su hija Emma Walton Hamilton e ilustrada por Eva Byrne, surge tras la participación de Andrews como voz de Lady Whistledown en la serie Bridgerton, consolidando así su presencia tanto en el mundo audiovisual como en la literatura.

El anuncio se difundió a través de la cuenta oficial de Instagram de Julie Andrews, donde la actriz compartió la portada y comunicó que la preventa está disponible a nivel internacional. La obra está inspirada en el perro de la familia Andrews, lo que añade un matiz personal a esta nueva incursión en el género infantil, según informó Hello Magazine.

Trayectoria literaria compartida entre madre e hija

Julie Andrews y Emma Walton Hamilton consolidan su colaboración en la literatura infantil con el lanzamiento de “Shy”

La colaboración literaria entre Julie Andrews y Emma Walton Hamilton no es reciente. Ambas han desarrollado una sólida carrera conjunta en la literatura infantil, con títulos reconocidos como The Very Fairy Princess, Waiting in the Wings y Julie Andrews’ Collection of Poems, Songs and Lullabies.

La crítica y los lectores han valorado positivamente estos trabajos, posicionando al dúo como un referente en el ámbito de los libros ilustrados para niños.

Desde hace más de dos décadas, madre e hija han publicado cerca de 30 libros, lo que refleja una productividad notable. La variedad de historias que abordan demuestra el interés de ambas por brindar propuestas que conecten con las emociones y la imaginación de los más pequeños.

El impacto de “Shy” y la continuidad creativa de Julie Andrews

a portada de “Shy” refleja la esencia familiar que inspira el nuevo libro infantil de Julie Andrews

El lanzamiento de “Shy” se produce en un momento en el que Julie Andrews mantiene una presencia activa en la cultura popular, no solo por su reciente labor en Bridgerton, sino también por su reconocida voz en franquicias animadas como Shrek y Mi Villano Favorito. Este constante flujo de proyectos ha permitido que Andrews permanezca vigente en distintos públicos y generaciones.

En los últimos años, la actriz ha declarado a medios internacionales que escribir libros junto a su hija se ha convertido en una “segunda carrera” para ella. En entrevistas, Andrews ha resaltado que la literatura infantil le ha permitido canalizar su creatividad tras el cambio forzado en su carrera musical por la pérdida de su voz para el canto. “Empecé una nueva carrera a mediados de mis 60. ¡Qué grata sorpresa!”, comentó a AARP The Magazine en 2019.

El trabajo conjunto de Emma Walton Hamilton y su madre

Emma Walton Hamilton, además de autora, es codirectora artística y directora de educación y programación en el Bay Street Theater de Nueva York.

Julie Andrews y Anne Hathaway en una escena de la pelicula 'Diario de una princesa'

Su experiencia en el ámbito teatral y audiovisual ha potenciado la creatividad del dúo, permitiéndoles explorar distintas formas de contar historias, tanto en libros como en proyectos televisivos.

Entre las iniciativas compartidas figura la serie de Netflix Julie’s Greenroom, donde ambas trabajaron para transmitir el amor por las artes escénicas a nuevas generaciones. Esta sinergia familiar ha fortalecido su perfil como creadoras y ha sido reconocida por su capacidad para innovar en los formatos y en los temas abordados.

La maternidad y su huella en la carrera de Julie Andrews

Julie Andrews ha sido madre de cinco hijos, y en diversas ocasiones ha destacado el papel central que la maternidad ocupa en su vida. En una entrevista citada por el medio citado, la actriz reflexionó: “Es difícil porque, siendo madre, tu amor por los hijos crea un vínculo muy fuerte, y a veces es complicado conciliarlo con otras relaciones y no desear que ellos sufran”.

El diario de una princesa, saga de 2 películas donde Juie tuvo un papel protagónico

Esa dimensión familiar no solo ha influido en su vida personal, sino también en su desarrollo profesional. Andrews sostiene que equilibrar la maternidad con una carrera exige esfuerzo y dedicación, pero asegura que resulta positivo para los hijos ver a su madre seguir sus pasiones y perseguir sus metas.

Un aspecto clave de la trayectoria de Julie Andrews es la capacidad de reinventarse. Tras el cambio obligado por una operación que afectó su voz, la actriz encontró en la escritura una vía para seguir conectando con el público joven. Ha declarado que la literatura le ha brindado motivación, orgullo y un sentido profundo de logro personal.

Reconocimiento y legado en la cultura popular

La figura de Julie Andrews trasciende el cine y el teatro, extendiéndose al ámbito literario y al doblaje. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Oscar, el Globo de Oro y el Grammy, y ha sido nombrada Dama de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

“Mary Poppins” fue el primer y único filme realizado por Walt Disney en vida, donde Julie era protagonista

En los últimos años, la actriz ha demostrado que la creatividad no tiene límites de edad ni de formato.

En ese sentido, la publicación de “Shy” refuerza la vigencia de Julie Andrews y su hija en la literatura infantil, mientras su historia personal y profesional sigue inspirando a nuevas generaciones.

La obra, disponible ya en preventa, representa la continuidad de un legado creativo fundado en la colaboración, la familia y el amor por contar historias.