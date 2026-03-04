La razón por la que Hailey Bieber pudo perder a su primer hijo con Justin Bieber

Hailey Bieber reveló que pudo haber tenido un aborto espontáneo cuando estaba embarazada de Jack Blues. (Instagram/justinbieber)

Hailey Bieber habló sobre las complicaciones que enfrentó durante su embarazo y los retos médicos que surgieron antes y durante el nacimiento de su hijo, Jack Blues, fruto de su matrimonio con Justin Bieber.

La fundadora de Rhode compartió los detalles en el podcast SHE MD, conducido por Mary Alice Haney junto a su ginecóloga personal, la doctora Thaïs Aliabadi.

Durante la conversación, la modelo reveló que su embarazo fue inesperado. “Fue una sorpresa. Mi doctora me dijo que esto iba a pasar”, comentó, explicando que su vínculo con su médico la había llevado a discutir posibles riesgos antes de concebir.

Aliabadi señaló que le había recomendado no quedarse embarazada inicialmente debido a una condición médica que Hailey padecía: un septo uterino.

La ginecóloga de Hailey Bieber e había recomendado no embarazarce por su condición médica. (Instagram/@haileybieber)

El septo uterino es una anomalía congénita que afecta entre el 1 y 3 por ciento de las mujeres, según explicó la doctora. Consiste en una pared delgada que divide parcial o completamente la cavidad del útero, lo que puede clasificarse como leve, moderado o severo.

La ginecóloga indicó que el caso de Hailey Bieber era moderado, lo que implica un mayor riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro, así que no era recomendable que se emrazara hasta tener una valoración más completa.

“Yo le dije: ‘Bueno, no estoy pensando en quedarme embarazada ahora mismo, así que ya lo haremos cuando llegue el momento’. Y entonces, por arte de magia, me quedé embarazada”, recordó la empresaria.

Hailey Bieber recordó que quedó embarazada sin planearlo. (Créditos: Instagram/Hailey Bieber)

La ginecóloga también recordó el momento en que Hailey descubrió que estaba embarazada.

“Llamó y me dijo: ‘¡Estoy embarazada!’ y yo respondí: ‘¡No!’. Y nunca lo olvidaré, cuando le dije: ‘Bueno, estos son los riesgos’ y ella me miró y me dijo: ‘¿Sabes qué? Creo que todo va a salir bien. ¿Recuerdas esto?’. La miré y pensé: ‘Yo también lo creo’”, dijo.

Hailey Bieber relató que la noticia generó preocupación sobre el desarrollo del embarazo. A medida que el bebé crecía, el septo uterino se expandió naturalmente y permitió que todo progresara sin mayores inconvenientes, un resultado que ambas describieron como afortunado.

“Creo que nuestra mayor preocupación fue que el septo se estaba expandiendo mientras el bebé crecía, y por suerte, todo se desarrolló como debía”, dijo Hailey.

Más adelante, Hailey compartió detalles sobre el parto, que describió como intenso y físicamente exigente.

Hailey Bieber admitió que su parto fue bastante exigente. (Instagram/Hailey Bieber)

La modelo reveló que comenzó a filtrar líquido amniótico a las 39 semanas, por lo que fue inducida mediante medicación y un globo especial colocado dentro del útero para ayudar a la dilatación. Laboró durante aproximadamente 18 horas sin epidural antes de dar la bienvenida a su hijo.

Tras el parto, Hailey experimentó una hemorragia posparto, un evento que la hizo consciente del riesgo de complicaciones graves si no se hubiera tratado a tiempo.

En sus declaraciones, la modelo subrayó la importancia de la confianza en su equipo médico: “Confié en mi doctora con mi vida. Sabía que nunca permitiría que algo me pasara. Pero estaba sangrando mucho y el pensamiento de la muerte cruza la mente”, comentó.

Hailey Bieber pasó por complicaciones durante su postparto. (ZUMA Press)

Finalmente, Hailey habló sobre los cambios físicos y emocionales que experimentó tras el embarazo. Señaló que tuvo que adaptarse a su nueva figura, aceptando que su cuerpo no sería igual al de antes, y que necesitaba concederse tiempo para ajustarse a la versión posparto de sí misma.

También mencionó las dificultades para lidiar con rumores sobre su matrimonio mientras afrontaba los cambios físicos y la maternidad.