Entretenimiento

Amanda Miguel elogia a Cazzu y a Belinda, pero se muestra indiferente hacia Ángela Aguilar: “No me llama la atención”

La artista argentina remarcó la habilidad vocal de Belinda y mostró interés en colaborar con Cazzu, mientras expresó una opinión distante sobre Ángela Aguilar

Guardar
Amanda Miguel elogia el talento
Amanda Miguel elogia el talento de Cazzu y Belinda durante la promoción de su gira internacional "Él me mintió World Tour" (EFE/Sáshenka Gutiérrez / Infobae México)

Las recientes declaraciones de Amanda Miguel sobre otras cantantes femeninas han generado comentarios en las redes sociales. La artista argentina elogió a Cazzu y Belinda, pero se mostró indiferente hacia Ángela Aguilar, señalando que la voz de la joven mexicana “no le llama la atención”.

Amanda Miguel expresó públicamente su admiración hacia Cazzu y Belinda al destacar su talento y presencia sobre el escenario, mientras fue clara al afirmar que la voz de Ángela Aguilar no le resulta interesante.

Estas opiniones, dadas a conocer durante la promoción de su gira internacional, han destacado la valoración generacional y el impacto de nuevas artistas femeninas en la industria.

La cantante argentina destaca la
La cantante argentina destaca la voz y presencia escénica de Belinda como excepcionales dentro de la música latina femenina (Credito: cuartoscuro)

Los elogios de Amanda Miguel a Cazzu y Belinda

Durante actividades de prensa realizadas para promocionar su gira “Él me mintió World Tour”, Amanda Miguel compartió su percepción sobre varias figuras de la música actual. Sobre Belinda, resaltó su habilidad vocal: “Belinda canta mis canciones en el tono original, que no canta nadie en mi tono original. Por eso te digo que ella canta”, afirmó.

En su intervención, también mencionó el trabajo creativo de Karol G, aunque días atrás fue Cazzu quien recibió una valoración especialmente positiva. La artista argentina describió a la intérprete de género urbano como un ejemplo de talento y presencia en el escenario y manifestó su admiración tanto por su desempeño artístico como por su carisma.

Miguel manifestó que le gustaría desarrollar una colaboración artística con Cazzu en el futuro. Dejó claro que la posibilidad de trabajar juntas permanece abierta, lo que despertó el interés de sus seguidores y de la prensa musical.

Amanda Miguel muestra indiferencia hacia
Amanda Miguel muestra indiferencia hacia Ángela Aguilar al afirmar que la voz de la joven mexicana "no le llama la atención" (YouTube / yoamandamiguel / Instagram)

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer. Es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo, es muy atractiva”, afirmó Amanda.

Indiferencia y antecedentes con Ángela Aguilar

La conversación tomó un giro distinto cuando se le preguntó sobre Ángela Aguilar. Amanda Miguel respondió de manera tajante: “No, no me llama la atención su voz”. Señaló que, aunque la joven ha estudiado música y reconoce ese esfuerzo, su interpretación no le genera admiración.

Diversos comentarios en programas de espectáculos han recordado antecedentes de tensión entre Amanda Miguel y la familia Aguilar. Entre estos destacan versiones acerca de desacuerdos ocurridos en presentaciones pasadas y cuestionamientos públicos de Amanda Miguel y Diego Verdaguer sobre el ingreso de Ángela y Leonardo Aguilar al género regional mexicano, lo que refuerza la distancia entre ambas partes.

La posible colaboración artística entre
La posible colaboración artística entre Amanda Miguel y Cazzu despierta expectativas entre seguidores y medios especializados en la industria musical (CUARTOSCURO / Captura de pantalla @cazzu)

Expectativas y reacciones en la música latina

Las declaraciones de Amanda Miguel han generado expectativas sobre la posibilidad de nuevos proyectos junto a Cazzu y Belinda. Sus opiniones han reactivado el debate acerca del talento y la autenticidad entre las nuevas voces femeninas de la música latina.

La proyección de Cazzu como figura de fuerza y presencia se ha consolidado tras los halagos de Amanda Miguel. Mientras tanto, la opinión distante que expresó hacia Ángela Aguilar deja abierta la discusión sobre la valoración artística y los criterios generacionales dentro del género.

Temas Relacionados

Amanda MiguelCazzuBelindaÁngela Aguilarmexico-entretenimiento

Últimas Noticias

El récord que Bad Bunny rompió con su show del medio tiempo del Super Bowl

La presentación del artista puertorriqueño alcanzó 4.157 mil millones de visualizaciones a nivel mundial durante las primeras 24 horas posteriores al evento

El récord que Bad Bunny

Justin Timberlake demanda para evitar la difusión del video policial de su arresto por manejar bajo los efectos del alcohol

El cantante acudió a los tribunales para impedir que se divulgue grabación de su detención en 2024

Justin Timberlake demanda para evitar

La razón por la que Hailey Bieber pudo perder a su primer hijo con Justin Bieber

La modelo explicó cómo descubrió su embarazo de manera inesperada y los cuidados médicos que siguió con su obstetra

La razón por la que

Las canciones que Taylor Swift le escribió a Selena Gomez tras más de una década de amistad

La actriz señaló que su vínculo con la cantante comenzó en la adolescencia y ha perdurado 17 años, atravesando diferentes etapas personales y profesionales

Las canciones que Taylor Swift

El reboot de ‘La familia Ingalls’ es renovado para una segunda temporada antes de su estreno en Netflix

La nueva adaptación de los libros de Laura Ingalls Wilder combinará drama familiar y relatos sobre la vida en el oeste estadounidense

El reboot de ‘La familia
DEPORTES
Con Racing y Huracán en

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira sudamericana de polvo de ladrillo

Ciro Messi fue campeón con el Inter Miami y replicó el festejo de Leo tras ganar el Mundial: el guiño de Antonela Roccuzzo

TELESHOW
Tato Algorta, el excampeón de

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

La reacción de Brenda Gandini cuando le preguntaron si abriría la pareja con Gonzalo Heredia

La llamativa frase de Mica Viciconte en medio del conflicto con Nicole Neumann: “La humildad vale más que cualquier cosa”

El romántico ida y vuelta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: de la foto juntos al tierno comentario

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos inició una nueva

Estados Unidos inició una nueva operación militar en Ecuador contra “organizaciones terroristas”

Unos mensajes que deja la operación en Irán

Israel y Estados Unidos afirmaron controlar casi todo el espacio aéreo de Irán

Cuántas horas hay que dormir para reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, según un estudio

Cuba prolonga hasta abril la escasez de combustible para aviones en todos sus aeropuertos