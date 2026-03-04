Amanda Miguel elogia a Cazzu y a Belinda, pero se muestra indiferente hacia Ángela Aguilar: “No me llama la atención”

Amanda Miguel elogia el talento de Cazzu y Belinda durante la promoción de su gira internacional "Él me mintió World Tour" (EFE/Sáshenka Gutiérrez / Infobae México)

Las recientes declaraciones de Amanda Miguel sobre otras cantantes femeninas han generado comentarios en las redes sociales. La artista argentina elogió a Cazzu y Belinda, pero se mostró indiferente hacia Ángela Aguilar, señalando que la voz de la joven mexicana “no le llama la atención”.

Amanda Miguel expresó públicamente su admiración hacia Cazzu y Belinda al destacar su talento y presencia sobre el escenario, mientras fue clara al afirmar que la voz de Ángela Aguilar no le resulta interesante.

Estas opiniones, dadas a conocer durante la promoción de su gira internacional, han destacado la valoración generacional y el impacto de nuevas artistas femeninas en la industria.

La cantante argentina destaca la voz y presencia escénica de Belinda como excepcionales dentro de la música latina femenina (Credito: cuartoscuro)

Los elogios de Amanda Miguel a Cazzu y Belinda

Durante actividades de prensa realizadas para promocionar su gira “Él me mintió World Tour”, Amanda Miguel compartió su percepción sobre varias figuras de la música actual. Sobre Belinda, resaltó su habilidad vocal: “Belinda canta mis canciones en el tono original, que no canta nadie en mi tono original. Por eso te digo que ella canta”, afirmó.

En su intervención, también mencionó el trabajo creativo de Karol G, aunque días atrás fue Cazzu quien recibió una valoración especialmente positiva. La artista argentina describió a la intérprete de género urbano como un ejemplo de talento y presencia en el escenario y manifestó su admiración tanto por su desempeño artístico como por su carisma.

Miguel manifestó que le gustaría desarrollar una colaboración artística con Cazzu en el futuro. Dejó claro que la posibilidad de trabajar juntas permanece abierta, lo que despertó el interés de sus seguidores y de la prensa musical.

Amanda Miguel muestra indiferencia hacia Ángela Aguilar al afirmar que la voz de la joven mexicana "no le llama la atención" (YouTube / yoamandamiguel / Instagram)

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer. Es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo, es muy atractiva”, afirmó Amanda.

Indiferencia y antecedentes con Ángela Aguilar

La conversación tomó un giro distinto cuando se le preguntó sobre Ángela Aguilar. Amanda Miguel respondió de manera tajante: “No, no me llama la atención su voz”. Señaló que, aunque la joven ha estudiado música y reconoce ese esfuerzo, su interpretación no le genera admiración.

Diversos comentarios en programas de espectáculos han recordado antecedentes de tensión entre Amanda Miguel y la familia Aguilar. Entre estos destacan versiones acerca de desacuerdos ocurridos en presentaciones pasadas y cuestionamientos públicos de Amanda Miguel y Diego Verdaguer sobre el ingreso de Ángela y Leonardo Aguilar al género regional mexicano, lo que refuerza la distancia entre ambas partes.

La posible colaboración artística entre Amanda Miguel y Cazzu despierta expectativas entre seguidores y medios especializados en la industria musical (CUARTOSCURO / Captura de pantalla @cazzu)

Expectativas y reacciones en la música latina

Las declaraciones de Amanda Miguel han generado expectativas sobre la posibilidad de nuevos proyectos junto a Cazzu y Belinda. Sus opiniones han reactivado el debate acerca del talento y la autenticidad entre las nuevas voces femeninas de la música latina.

La proyección de Cazzu como figura de fuerza y presencia se ha consolidado tras los halagos de Amanda Miguel. Mientras tanto, la opinión distante que expresó hacia Ángela Aguilar deja abierta la discusión sobre la valoración artística y los criterios generacionales dentro del género.