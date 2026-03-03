El espontáneo gesto de Selena Gomez con Benny Blanco que causó disgusto en los fans: “Es humillación por clics”

Durante la grabación de un episodio del podcast “Friends Keep Secrets”, la actriz besó los pies de su esposo, causando reacciones divididas en redes sociales.

Selena Gomez protagonizó un momento de afecto con su esposo Benny Blanco, durante la grabación del podcast Friends Keep Secrets, emitido el martes 3 de marzo. El gesto ocurrió en medio de la conversación del programa y rápidamente se difundió en redes sociales.

En el episodio, la actriz de 33 años sorprendió al productor musical de 37 años, al besar sus pies descalzos mientras ambos conversaban junto al coproductor y conductor David “Lil Dicky” Burd.

El momento se dio cuando los pies de Blanco estaban apoyados sobre una mesa en el estudio. Tras el gesto, el productor reaccionó con una sonrisa y comentó: “¿Te gustó eso?”, a lo que Gomez respondió de manera distendida: “No lo conviertas en un momento”.

Benny Blanco añadió: “Me gustó. Me hizo sentir bien. Te amo mucho”. La escena se produjo en medio de una conversación más amplia sobre temas personales, incluidos planes a futuro relacionados con la familia.

Benny Blanco afirmó que el beso que le dio Selena Gomez lo hizo sentir bien. (Captura de video)

El episodio forma parte de las primeras entregas de Friends Keep Secrets, el nuevo proyecto de Blanco, lanzado el 24 de febrero.

En emisiones anteriores, el productor ya había generado comentarios en internet por distintos momentos del programa. En el estreno, por ejemplo, realizó una broma relacionada con normas de comportamiento en el estudio, lo que también fue ampliamente compartido en redes.

Además de ese episodio inicial, algunos espectadores comentaron en plataformas como YouTube y X sobre la apariencia de los pies de Blanco, señalando que parecían tener restos de suciedad mientras se encontraba sentado descalzo en un sofá.

Entre las reacciones en redes sociales se leyeron opiniones diversas. Algunos usuarios hicieron referencia directa al aspecto de los pies del productor, mientras que otros cuestionaron la relevancia de ese detalle.

Algunos fans criticaron el gesto de Selena Gomez hacia su esposo. (Captura de video)

“Selena Gómez besando los pies sucios y apestosos de Benny Blanco solo para ‘salvar’ su imagen después del pedo viral. ¡Esto no es amor, es sumisión patética y humillación pública por clics!“, comentó un usuario.

Otro comentó: “Cuando el mundo entienda que el amor no es imagen, serán libres, muy bien Selena defendiendo su a su amor”

Durante la conversación en el podcast, Lil Dicky señaló que la pareja siempre ha mostrado una conexión evidente.

En ese contexto, Benny Blanco explicó que suele moderar sus muestras públicas de afecto hacia Selena Gomez, especialmente en entrevistas, porque considera importante que ella mantenga su espacio profesional propio.

Benny Blanco comentó que evitar tener muestras de afecto con Selena Gomez durante eventos para no quitarle protagonismo. (REUTERS/Daniel Cole)

“Iintento no mostrar demasiado. Es muy independiente. Quiero que brille y sea, por así decirlo, una persona independiente, así que me esfuerzo muchísimo”, dijo.

Y añadió: “Hago todo lo posible para no quedarme mirándola con los ojos desorbitados y no querer besarla y saltarle encima todo el tiempo. Me ha costado mucho, así que verla besarme el dedo del pie me alegró el día”.

La relación entre la actrz y el productor musical ha sido objeto de atención pública desde que se confirmó su vínculo sentimental. Ambos han colaborado previamente en proyectos musicales y han compartido distintos momentos personales en redes sociales y entrevistas.

Selena Gomez y Benny Blanco han tenido una relación profesional más allá de su matrimonio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En semanas recientes, Blanco afirmó en otro espacio que supo desde su primera cita que quería casarse con la artista.

El episodio completo de “Friends Keep Secrets” está disponible en plataformas digitales, donde continúa acumulando visualizaciones y reacciones por parte del público.