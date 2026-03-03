Así lucen hoy en día los hijos de Elton John y David Furnish: la familia se une en un histórico retrato

La imagen revela cómo lucen actualmente los hijos de Elton John y su esposo David Furnish (REUTERS/Instagram)

Elton John y David Furnish posaron juntos en familia para un retrato que se exhibe en la National Portrait Gallery de Londres, Reino Unido.

Por primera vez en mucho tiempo es posible observar cómo lucen actualmente sus hijos Zachary, de 15 años, y Elijah, de 13.

La familia aceptó posar para un retrato realizado por la reconocida fotógrafa Catherine Opie, imagen que ya forma parte de la colección permanente del museo y que ha sido destacada como un avance para la visibilidad familiar y cultural.

En la fotografía, Elton aparece reclinado en un sofá, vestido con un llamativo traje morado y lentes de cristales rosados, junto a su esposo David, quien lleva un conjunto verde.

Los adolescentes, por su parte, se muestran relajados en camisetas negras: uno sentado en el brazo del sofá y el otro en el suelo, jugando con uno de los labradores de la familia.

La pareja posa junto a sus hijos Zachary y Elijah, de 15 y 13 años, en un retrato familiar inédito en la National Portrait Gallery de Londres (National Portrait Gallery/Catherine Opie, Regen Projects and Thomas Dane Gallery)

La escena, ambientada en la amplia biblioteca de la residencia familiar en Old Windsor, ofrece una imagen de cotidianeidad y cercanía.

Además, el entorno del retrato fue cuidadosamente seleccionado.

Las estanterías que enmarcan la escena están repletas de cientos de libros, principalmente biografías de figuras culturales y políticas que han influido en la historia contemporánea.

Entre los títulos aparecen nombres como Andy Warhol, Bruce Lee, Robert De Niro, David Hockney, Tina Turner, Michael Caine, Beethoven, Prince, The Beatles, Madonna, Oscar Wilde, Gary Barlow y Monty Don.

Junto a ellos, volúmenes sobre historia LGBT, líderes políticos como Winston Churchill, Tony Blair, Nelson Mandela, Gandhi y figuras del deporte como Troy Deeney, del club Watford FC —una de las pasiones de Elton John—, muestran los intereses y la diversidad intelectual del hogar.

Elton y Furnish subrayan el orgullo de ser retratados por Catherine Opie y la importancia de celebrar la representación y los valores LGBTQ+ en el arte (REUTERS/Jeenah Moon)

Según la galería londinense, la obra tiene un valor simbólico al reunir a un artista y a sus retratados en celebración de la representación LGBTQ+, el trabajo filantrópico y el arte fotográfico de gran prestigio.

La imagen fue colgada en la sala Mary Weston junto a retratos de otras personalidades como David Beckham, Judi Dench, Amy Winehouse y Letitia Wright, integrando a la familia John-Furnish en el imaginario social británico.

Elton John y David Furnish, en una declaración conjunta, destacaron el honor que implica la experiencia de ser retratados por Catherine Opie y exhibidos en la National Portrait Gallery.

“Somos grandes admiradores de su trabajo y nos sentimos orgullosos de tener sus imágenes bellas y conmovedoras en nuestra colección”, expresaron.

Cabe destacar que la necesidad de preservar la intimidad ha sido una constante en la familia desde el nacimiento de los niños por gestación subrogada.

La política de privacidad respecto a sus hijos hace de este retrato una inusual oportunidad para conocer el aspecto actual de Zachary y Elijah (REUTERS/Aude Guerrucci)

La pareja optó por limitar las apariciones públicas de los menores, haciendo de este retrato una excepción.

Catherine Opie, la fotógrafa responsable del retrato, relató que llegó a la casa de Elton y David tres días antes de Navidad, conoció a los chicos y a los perros y, tras un almuerzo en familia, realizó la sesión en la biblioteca.

“Es realmente un honor fotografiar a Elton, David, Zachary y Elijah. Para mí, representa la humanidad de lo que puede ser una familia”, aseguró Opie.

El ambiente íntimo y la cercanía lograda durante la sesión se traducen en el resultado final, donde cada miembro ocupa un lugar destacado sin perder la armonía en la composición.

En diversas entrevistas, Elton John compartió cómo la experiencia de ser padre cambió su vida.

El músico británico aseguró que convertirse en padre le cambió la vida (Ciao Pix/The Grosby Group)

Durante su paso por The Ellen DeGeneres Show en 2016, el artista comentó con ironía: “Si me hubieran dicho hace diez años que estaría sentado en tu programa, casado con el hombre que amo y con dos hijos hermosos, habría pensado que me habían puesto ácido en la bebida”.

En la misma conversación, el músico detalló el impacto de la llegada de sus hijos: la vida, según Elton, “te lanza desafíos y sorpresas —grandes sorpresas— y estos dos niños han llegado en un momento en el que jamás pensé que tendría hijos”.

Y añadió: “No hay palabras para describir cuánto amamos a estos chicos. Son simplemente increíbles”.

Elton John, de 78 años, y David Furnish, de 63, formalizaron su relación con una unión civil en 2005 y se casaron en 2014.