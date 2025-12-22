Entretenimiento

Elton John celebra su 20 aniversario de bodas con David Furnish: “Muchos años más de felicidad por venir”

La pareja celebró su unión con emotivas publicaciones en redes sociales

Elton John festejó dos décadas
Elton John festejó dos décadas de matrimonio con David Furnish. (REUTERS/Carlos Osorio)

Elton John y David Furnish celebran 20 años de unión, un hito que la pareja conmemoró el domingo 21 de diciembre con emotivos mensajes en Instagram. Los artistas compartieron fotos del pasado y reflexiones sobre su vida en común, destacando la duración y fortaleza de su relación.

¡Feliz aniversario a mi increíble esposo, David Furnish! Hoy celebramos 20 años desde nuestra unión civil, 11 años de matrimonio y muchos años más de felicidad por venir”, escribió el cantante de 78 años, junto a una fotografía de ambos en sus primeros años juntos.

Por su parte, Furnish, de 63 años, publicó un conjunto de instantáneas y añadió en el pie de foto: “Hace 20 años hoy nos unimos civilmente. Hace 11 años hoy nos casamos. Feliz aniversario a mi magnífico esposo Elton John. Estoy muy agradecido por la hermosa vida que hemos construido juntos. Te amo para siempre”.

Elton John celebró su aniversario
Elton John celebró su aniversario con David Furnish. (Instagram)

El vínculo entre Elton John y David Furnish comenzó en 1993, cuando se conocieron en una cena organizada por un amigo en común. La conexión fue inmediata y al día siguiente tuvieron su primera cita, dando inicio a una relación que se consolidaría con los años.

En diciembre de 2005, formalizaron su unión mediante una sociedad civil, y posteriormente, nueve años más tarde, se casaron oficialmente tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Reino Unido.

Además de su relación, la pareja formó una familia a través de la gestación subrogada. En 2010 nació su hijo mayor, Zachary, y en 2013 llegó Elijah, completando un núcleo familiar que la pareja comparte con orgullo.

Fotos recientes muestran a la familia participando en eventos públicos, incluidos galas benéficas y celebraciones relacionadas con la Elton John AIDS Foundation, organización que el músico fundó para apoyar a personas afectadas por el VIH y el sida.

Elton John y David Furnish
Elton John y David Furnish aparecen en galas benéficas junto a sus hijos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Parte del éxito de su relación, según han compartido ambos, radica en la comunicación constante y en pequeños rituales que fortalecen el vínculo.

David Furnish contó en 2018 que cada sábado se enviaban cartas o tarjetas de aniversario, fecha que coincidía con el día en que se conocieron. En estas notas, cada uno escribía sobre la semana que había pasado y la que estaba por venir, expresando sus sentimientos y reafirmando su amor.

Asimismo, Elton John ha explicado que incluso mientras estaba de gira mantenía este hábito enviando las cartas por fax.

“Pasamos por dificultades como cualquier otra pareja, pero las resolvemos mediante la comunicación. Y una forma de comunicarse es escribir en un papel o una tarjeta cómo te sientes”, señaló.

Elton John aseguró que la
Elton John aseguró que la base de su matrimonio con David Furnish es la comunicación. (EFE/ Will Oliver)

A lo largo de sus dos décadas juntos, la pareja ha compartido momentos tanto privados como públicos, combinando la vida familiar con sus respectivas carreras profesionales. Elton John ha continuado su actividad musical internacional, mientras que Furnish ha trabajado como productor y director, apoyando también los proyectos y la fundación de su esposo.

