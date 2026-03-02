Lindsay Lohan asegura estar a salvo en medio de los ataques iraníes a Dubai: “Rezo por la paz”

Lindsay Lohan expresa preocupación en Instagram y pide paz tras los recientes ataques con misiles en Dubai (Instagram/Lindsay Lohan)

La crisis en Oriente Medio alcanzó a Dubai. En medio de los ataques iraníes en represalia por la muerte del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, figuras conocidas y familias enteras han relatado cómo han experimentado el impacto directo de la violencia en la ciudad emiratí.

Lindsay Lohan, radicada en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos desde hace más de una década, se pronunció públicamente tras los ataques que afectaron la ciudad.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz publicó un mensaje de esperanza y manifestó su deseo de que la situación no se agrave: “Rezo por la paz. Cuídense todos. Que Dios nos bendiga”.

Para Lohan, la vida en Dubai significó un refugio familiar y emocional. En una entrevista reciente con Vogue Arabia, la actriz explicó que “estamos muy bien juntos porque él (Bader Shammas) es muy tranquilo y yo soy como un petardo. Estar en Dubai me da mucha estabilidad”.

Añadió que la ciudad le permite “pasar tiempo con mi familia” y le otorga “la sensación de estar con lo más importante”.

Junto a su esposo, el empresario Bader Shammas, y su hijo Luai, Lohan confirmó que se encuentran a salvo, según informó el portal estadounidense TMZ.

La familia ha optado por mantener la discreción, mientras la situación geopolítica modifica la vida cotidiana en la ciudad.

La violencia también afectó a turistas y expatriados británicos. Kate Ferdinand, pareja del exfutbolista Rio Ferdinand, relató en sus redes sociales que su familia pasó la noche en el sótano de su vivienda por precaución, agradeciendo los mensajes de apoyo y pidiendo disculpas por su silencio.

“Gracias por sus mensajes y perdón por no haber respondido antes; no quería preocuparlos, simplemente no encontraba las palabras. Estamos a salvo”, afirmó en Instagram.

Ferdinand reconoció la labor de las autoridades locales y describió la noche como “muy aterradora”. Sus hijos, sin embargo, vivieron el encierro como “una pijamada en el sótano”, lo que aportó cierto alivio en medio del temor.

Celebridades y familias expatriadas describen la situación de Dubai como aterradora y optan por refugiarse durante la crisis (Instagram/@lindsaylohan)

“Esta experiencia abre los ojos. Rezo por todos los afectados”, expresó la británica.

La situación también sorprendió a celebridades de paso. Vicky Pattison, figura de la televisión británica, quedó varada en Dubai junto a su esposo tras la cancelación de su vuelo a Sídney por los ataques.

Pattison respondió a las consultas de sus seguidores y aseguró que, aunque les han indicado que es seguro, “la situación es aterradora”.

La escalada de violencia provocó consecuencias económicas inmediatas. Las principales bolsas de valores de Emiratos Árabes Unidos —la Abu Dhabi Securities Exchange y la Dubai Financial Market— suspendieron operaciones al inicio de la semana.

El índice bursátil saudí, el mayor de la región, descendió 2,2 %.

La crisis en Oriente Medio llega a Dubai y pone en alerta a residentes y turistas extranjeros tras los ataques iraníes (REUTERS/Abdelhadi Ramahi)

El temor se extendió entre turistas y residentes. Luisa Zissman, exconcursante de The Apprentice, relató que ella y su familia buscaron refugio en el sótano tras escuchar dos explosiones que, en sus palabras, “sacudieron la casa”.

Zissman contó que se dedicó a “mantener a los niños entretenidos y dentro de casa”, describiendo el momento como surrealista y aterrador y manifestando su confianza en la defensa de los EAU para que los mantenga a salvo.

Otros visitantes, como Sammy Root —ganador de Love Island 2023—, manifestaron abiertamente su deseo de abandonar Dubai tras vivir su “primer día en la ciudad en medio de ataques”.

Kady McDermott, también exconcursante de Love Island, describió estos como “tiempos aterradores” y destacó la labor del gobierno local para “mantener a todos a salvo interceptando los misiles”.

La respuesta del gobierno de Emiratos Árabes Unidos incluyó el cierre temporal de los mercados y el refuerzo de la seguridad.

Donald Trump insinuó estar abierto al diálogo con autoridades iraníes (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Mientras tanto, la ofensiva continúa en toda la región. El funcionario iraní Ali Larijani declaró en la red X que “no negociaremos con Estados Unidos”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump insinuó estar abierto a un posible diálogo con el nuevo liderazgo iraní.

Los ataques han dejado al menos un muerto y varios heridos en Dubai tras el impacto de misiles en el aeropuerto internacional y en un hotel de lujo en Palm Jumeirah.