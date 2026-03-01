"Bridgerton": este será el interés romántico de Eloise en las próximas temporadas

La historia de Eloise en "Bridgerton" se alinea con el romance de la novela "To Sir Phillip, With Love" (Netflix)

La confirmación sobre el interés amoroso de Eloise Bridgerton en la exitosa serie de Netflix sorprendió a los seguidores y provocó diversas reacciones.

Jess Brownell, showrunner de Bridgerton, despejó finalmente la incógnita sobre el destino romántico del personaje, que hasta ahora se había mostrado reacia al matrimonio y había dejado de lado las convenciones sociales.

Durante una entrevista con Swooon, Brownell fue categórica: “Creo que estamos interesados en honrar el interés amoroso del libro de Eloise. Puedo disipar la duda: ella no termina con Theo. Termina con el interés amoroso de su libro”.

Así, la responsable creativa de la saga confirmó que la historia de Eloise se apegará al romance con Sir Phillip Crane, como ocurre en la novela To Sir Phillip, With Love de Julia Quinn.

La figura de Sir Phillip Crane ya había aparecido previamente en la serie: primero como el viudo que se casa con Marina para evitar su ruina, y luego en una trama que expuso la infelicidad de Marina en esa unión.

No obstante, Brownell optó por reservar detalles sobre el desarrollo del vínculo con Eloise en pantalla y evitó confirmar si Chris Fulton retomará el papel de Phillip.

La showrunner explicó que prefiere “no hablar demasiado de cómo será exactamente la temporada de Eloise”, ya que su objetivo actual es mantener el foco en Luke y Yerin antes de anticipar futuras entregas.

El respaldo de Quinn resultó decisivo para consolidar esta dirección.

En un video grabado durante el rodaje de la cuarta temporada, la autora, que también es consultora de la serie, respondió a las dudas de los seguidores sobre Eloise y Theo asegurando: “Ella debe estar con Sir Phillip”.

La escritora, sin embargo, aclaró que no existe una cláusula contractual que obligue a los personajes a replicar exactamente las parejas de los libros.

“Contrario a los rumores —y he visto esos rumores—, no tengo nada en mi contrato que diga que todos los personajes deben terminar con la persona del libro, pero sí, no puedo esperar… Creo que debería terminar con Sir Phillip. Creo que sería genial”, señaló.

¿Quién será la siguiente protagonista de “Bridgerton”?

La pregunta sobre la protagonista de la quinta temporada concentra la atención de los espectadores, especialmente tras la conclusión de la cuarta entrega y las recientes declaraciones de la showrunner.

Aunque no hay confirmación oficial, Eloise y Francesca Bridgerton aparecen como las principales candidatas.

Consultada por la revista británica Radio Times, Jess Brownell evitó ofrecer una respuesta definitiva.

Su declaración, cargada de ambigüedad, incrementó las especulaciones al afirmar: “Ambos personajes con mis iniciales en los pañuelos tendrán sus temporadas cinco y seis. ¿En qué orden? No puedo decirlo”.

De este modo, Brownell confirmó que Eloise y Francesca serán el centro de las próximas historias, pero dejó abierta la incógnita sobre quién tomará la delantera.

El cierre de la cuarta temporada dirige el foco hacia Francesca, quien tras la muerte de su esposo John inicia una nueva etapa.

El personaje de Michael, primo de John en las novelas, fue reemplazado por Michaela en la adaptación de Netflix, anticipando un relato de amor LGBTQ.

Brownell describió el primer encuentro entre Francesca y Michaela: “Hay un pequeño momento de fricción cuando Michaela y Fran se conocen, pero para Francesca, ella no tiene un marco de referencia para saber qué significa eso”.

Además, añadió que Francesca “no es una persona muy consciente de sí misma ni dada a la introspección”, por lo que para ambas “se trata de construir una amistad platónica”.

Por su parte, la actriz Claudia Jessie expresó su entusiasmo ante la posibilidad de encabezar la siguiente temporada.

“En cuanto a prepararla, creo que Eloise está intentando desesperadamente encontrar su manera de hacerlo, ¿verdad? Siempre he sentido curiosidad por poder mostrar el amor o el romance a la manera de Eloise”, confesó Jessie, quien además manifestó su deseo de profundizar en el desarrollo de su personaje.

Añadió: “Estoy deseando hacerlo algún día. Amo este programa con todo mi corazón, amo a mis compañeros, amo a Eloise, así que me muero de ganas de hacerlo”.

La escena postcréditos de la cuarta temporada refuerza el contraste entre las hermanas.

Mientras Francesca asegura que “una vez es suficiente” y que ya tuvo su gran amor, Eloise sorprende al admitir que le “encantan las bodas” porque “toda la mejor gente” está allí, aunque aclara que las disfruta solo “como invitada”.

Por ahora, Netflix mantiene en reserva la decisión final, mientras la producción avanza y el público aguarda el anuncio oficial.