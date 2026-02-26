El final de Bridgerton 4, parte 2: la trágica muerte que prepara el escenario para la temporada 5

El amor verdadero vale el riesgo. La temporada 4 de Bridgerton» regresa el 26 de febrero.

Alerta de spoilers de la temporada 4 de Bridgerton

La cuarta temporada de Bridgerton, en su segunda parte, cierra con uno de los momentos más devastadores y decisivos en la historia de la serie. Por primera vez desde su estreno, la ficción romántica producida por Shondaland muestra en pantalla la muerte de un personaje central, un giro narrativo que quiebra el tono habitual de cuento de hadas y sacude a la familia Bridgerton.

En el episodio 6, John Stirling, esposo de Francesca Bridgerton, parece retirarse a descansar con normalidad luego de quejarse de “un pequeño dolor de cabeza”. Sin embargo, su esposa luego lo encuentra sin vida. El grito de Francesca rompe el silencio, mientras Michaela Stirling, prima de John, irrumpe en la habitación para auxiliarla.

La tragedia se explora en profundidad en el próximo capítulo. El episodio 7, titulado The Passing Winter, está dedicado casi por completo al duelo.

La relación entre Francesca y John Stirling adquiere un peso decisivo en los capítulos finales.(Créditos: Netflix)

El funeral de John expone una Francesca contenida hasta el límite, que canaliza su dolor aferrándose obsesivamente a tareas domésticas y de anfitriona. En una conmovedora escena, Benedict Bridgerton pronuncia un discurso que resume el vacío que deja el personaje: “Lo que hace que esta muerte sea tan difícil de soportar no es solo lo repentina que fue, sino el hecho de que era un buen hombre, uno de los mejores de nosotros”.

El impacto emocional en Francesca es el corazón de este tramo final de la temporada. A la pérdida de su esposo se suma un segundo golpe: la ilusión de un embarazo que, poco después, resulta no ser real.

Tras la muerte de John, Francesca encuentra un apoyo inesperado en Michaela Stirling. Ambas organizan una vigilia al estilo escocés en Stirling House y comparten un momento de alivio emocional al bailar juntas durante la ceremonia. “Eres la única persona que realmente entiende”, le dice Francesca, pidiéndole que se quede en Londres.

Francesca Bridgerton enfrenta uno de los momentos más dolorosos de la serie en el cierre de la cuarta temporada.(Netflix)

No obstante, el cierre del episodio 8 añade una nueva capa de soledad: Michaela abandona la ciudad sin despedirse. La última imagen de ella, alejándose en carruaje con una expresión indescifrable, deja a Francesca verdaderamente sola por primera vez desde su debut en la serie, aunque todavía arropada por la familia Bridgerton.

La muerte de John Stirling no es una sorpresa para quienes conocen las novelas originales. En When He Was Wicked, el libro de Julia Quinn centrado en Francesca, el personaje muere de un aneurisma, dejando a la protagonista viuda tras un matrimonio breve pero de mucho valor para ambos.

La serie respeta ese punto clave del canon, aunque introduce cambios sustanciales. El más notable es el giro de género del personaje de Michael Stirling —el primo del libro—, que en la adaptación televisiva se convierte en Michaela.

Con este cambio se anticipa el arco romántico queer que podría ser central en la temporada 5. Aunque Netflix aún no ha confirmado oficialmente quién liderará la próxima entrega, la narrativa deja pocas dudas.

La muerte de John, el duelo de Francesca y la introducción —y posterior ausencia— de Michaela configuran el terreno emocional y dramático de lo que vendrá.

La conexión entre Francesca y Michaela Stirling se fortalece tras la tragedia.(Créditos: Netflix)

Las palabras de los actores

En una entrevista con TV Insider, Victor Alli, quien interpreta a John, confesó que siempre supo que su personaje estaba destinado a morir.

“Sabía que iba a pasar, no era una cuestión de si ocurría, sino de cuándo”, explicó. “Pensé que sucedería mucho antes, incluso en la temporada 3. Pero tuvieron otros planes, planes por los que estoy agradecido”.

Por su parte, Hannah Dodd, la actriz que encarna a Francesca, enfatizó la profundidad del vínculo entre ambos personajes, incluso frente a las lecturas que cuestionaban la intensidad de su relación.

La historia adapta uno de los momentos más importantes del canon literario de Julia Quinn. (Créditos: Netflix)

“Creo que están profundamente enamorados”, afirmó. “El hecho de que no haya fuegos artificiales no significa que no haya amor. Es una experiencia femenina muy real”.

Su coestrella coincidió con esa perspectiva y añadió: “Los ‘pináculos’ no definen una relación. Lo importante es cómo te hace sentir: si fue cálido, si fue amable”.