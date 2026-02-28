Murió Neil Sedaka a los 86 años: el cantautor detrás de los éxitos en los 60 y 70

Murió Neil Sedaka a los 86 años (Créditos: @neilsedakamusic)

Neil Sedaka, el exitoso cantautor cuya voz juvenil de soprano y brillantes melodías lo convirtieron en un artista destacado en los primeros años del rock ‘n’ roll y lo llevaron a una segunda racha de éxito en la década de 1970, murió el viernes a los 86 años.

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka”, declararon sus allegados en un comunicado vía redes sociales.

“Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble a quien extrañaremos profundamente”, agregó la familia en el posteo en Instagram.

No hubo otros detalles disponibles de inmediato sobre la muerte del artista con éxitos que incluyen “Breaking Up Is Hard to Do” y “Laughter in the Rain”.

Miembro clave de la fábrica de composiciones de Brill Building, Sedaka colaboró ​​con el letrista y vecino de la infancia Howard Greenfield en canciones que reflejaban la inocencia adolescente de la era post-Elvis, pre-Beatles de finales de los años 1950 y principios de los 1960, incluyendo “Happy Birthday Sweet Sixteen”, “Calendar Girl” y “Oh! Carol”, un lamento por su novia de la secundaria, Carole King .

Neil Sedaka en 1975 (Créditos: @neilsedakamusic)

Tras una larga sequía, resurgió con éxitos como “Laughter in the Rain” y “Bad Blood”. La versión de “Love Will Keep Us Together” de Captain & Tennille lideró las listas de éxitos en 1975.

Creció en Brooklyn y le encantaba actuar

De baja estatura y cabello oscuro, con una gran sonrisa y una voz aguda, era un hijo de un taxista judío nacido en Brooklyn y formado en Juilliard. Comenzó a actuar cuando era adolescente y continuó haciéndolo durante décadas.

Sedaka siguió dando docenas de conciertos al año bien entrados los 80 años. Mantuvo el entusiasmo y el amplio registro vocal de su juventud y nunca se cansó de los estándares que había cantado cientos de veces.

“Pavarotti me dijo que, después de los 70, mis cuerdas vocales ya no son lo que eran. Tengo mucha suerte de que mi voz se haya conservado”, declaró a The Associated Press en 2012. “Es bonito ser una leyenda, pero es mejor ser una leyenda activa”.

Las canciones de Sedaka vendieron millones de copias en todo el mundo y han sido versionadas por diversos artistas, desde Elvis Presley y Frank Sinatra hasta The 5th Dimension y Nickelback. Sedaka impulsó la carrera de Connie Francis con “Stupid Cupid” y “Where the Boys Are”, esta última para la banda sonora de la película homónima. The Captain & Tennille recibió un Grammy al mejor álbum, en gran parte gracias a “Love Will Keep Us Together”, e incluyó un guiño a Sedaka al final de la canción, cuando Toni Tennille exclamó “¡Sedaka ha vuelto!”.

El cantante creció en el barrio de Brighton Beach, en Brooklyn, mimado por sus abuelos, tías y madre en un apartamento de dos habitaciones que compartía con 11 familiares. Allí tiene una calle que lleva su nombre: Neil Sedaka Way.

Murió Neil Sedaka (Créditos: @neilsedakamusic)

Pero su música compensó su impopularidad de niño, recordó una vez. Su talento fue reconocido por una maestra de segundo grado que instó a su madre, Eleanor, ama de casa, a comprarle un piano. Ella empezó a trabajar en una tienda departamental para pagar un piano vertical de segunda mano y dirigió su carrera durante años, al igual que su esposa, Leba.

A Sedaka le encantaba componer canciones y nunca lo dejó, pero ansiaba actuar.

“Una vez artista, artista para siempre. Es esa descarga de adrenalina. Es como una euforia natural cuando estás frente al público, y si recibes esa ovación de pie, es contagioso”, declaró.

A los 16 años, Sedaka fue elegido por Arthur Rubenstein en un concurso como el mejor estudiante de piano de secundaria de la ciudad y actuó en una emisora ​​de radio clásica como premio. Fue el mismo año en que descubrió el rock and roll, cuando interpretó una canción, “Mr. Moon”, que había escrito con Greenfield, su compañero de clase en la escuela secundaria Abraham Lincoln.

“La canté en el auditorio para un espectáculo mediático y recuerdo que hubo un pequeño alboroto. Los niños saltaban y gritaban”, dijo Sedaka. “Después de eso, pude entrar a la tienda de dulces con los chicos rudos de las chaquetas de cuero”.

Después de la secundaria y luego de Julliard, Sedaka y Greenfield firmaron con Aldon Music de Don Kirshner, donde lograron su primer éxito con Francis, “Stupid Cupid”.

Sedaka produce éxitos en masa, hasta que aparecen Los Beatles

En 1958, a los 19 años, Sedaka firmó con RCA Victor Records y su primer sencillo, “The Diary”, tuvo un éxito moderado. Empezó a hacer giras y a promocionar sus canciones con apariciones regulares en televisión en los programas de Dick Clark “American Bandstand” y “Shindig!”.

Los miembros de The Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, responden preguntas en su conferencia de prensa inaugural en Estados Unidos en 1964 (Captura de video)

En el edificio Brill, Sedaka y Greenfield estuvieron acompañados por otros escritores y letristas emergentes, entre ellos Neil Diamond, Paul Simon y King.

“Neil Sedaka tenía muchísimo talento y me inspiró a seguir mi sueño de ser compositora”, dijo King en su página de Facebook el viernes. “Con cariño, gratitud y condolencias a su familia”.

Micky Dolenz de los Monkees también le rindió homenaje, diciendo en Instagram que era “uno de esos raros compositores que podía hacerlo todo”.

De 1959 a 1962, Sedaka tuvo 10 discos en el Top 10, incluyendo “Calendar Girl”, “Oh! Carol”, “Happy Birthday Sweet Sixteen” y “Next Door to an Angel”. Pero a mediados de los 60, el sonido del Brill Building, influenciado por los grupos doo-wop de las calles de Nueva York, fue desplazado de las listas por la Invasión Británica liderada por Los Beatles y la música psicodélica y de protesta que le siguió. El artista soportaría 13 años “en el desierto”, como lo describió a la AP.

El improbable regreso de Sedaka, con la ayuda de Elton John

Sin embargo, fue uno de los afortunados, pues disfrutó de un renacimiento que comenzó a mediados de los 70 gracias al patrocinio de Elton John, a quien conoció en una fiesta después de que Sedaka se mudara con su esposa y sus dos hijos a Inglaterra para aprovechar su popularidad. John lo fichó por su incipiente sello estadounidense Rocket Records, lo que le dio la oportunidad de cosechar más éxitos con el álbum “Sedaka’s Back”.

Elton John (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

En Rocket, el cantautor y su nuevo compañero de composición, Philip Cody, encabezaron las listas de éxitos con “Bad Blood” y la alegre “Laughter in the Rain”. También logró una hazaña poco común con “Breaking Up Is Hard to Do”. Su versión original, de ritmo rápido, fue número 1 en 1962. La regrabó como balada lenta en 1975 y también fue número 1.

Grabó cinco álbumes entre 1972 y 1976. Entre ellos se incluyen los éxitos “Standing on the Inside”, “That’s Where the Music Takes Me” y “Our Last Song Together”, sobre su ruptura con Greenfield, con quien comenzó a escribir canciones cuando Sedaka tenía solo 13 años y Greenfield 16.

Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, pero el Salón de la Fama del Rock & Roll lo eludió a pesar de una campaña de petición de sus fans.

Sedaka se casó con Leba en 1962. Tuvieron dos hijos. Su hija, Dara, grabó un dueto con su padre en 1980, “Should’ve Never Let You Go”. Fue un éxito, pero ella nunca se unió a él en la industria musical. Su hijo, Marc, es guionista de cine y televisión.

