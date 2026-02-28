El rostro “irreconocible” de Jim Carrey en los Premios César desata teorías en redes sociales

Con el cabello más largo y teñido de negro, el intérprete llamó la atención en su reaparición pública en París.(Composición: REUTERS/REUTERS)

La reaparición pública de Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César terminó eclipsando, al menos en redes sociales, el motivo central de la noche: el homenaje a su trayectoria. El actor canadiense-estadounidense de 64 años recibió un César Honorífico el 26 de febrero en París; sin embargo, la apariencia de su rostro desató una ola de especulaciones y teorías conspirativas en plataformas digitales.

La gala tuvo lugar en el histórico teatro L’Olympia y abrió con un sketch especial realizado por el actor francés Benjamin Lavernhe, que repasó algunos de los papeles más emblemáticos de Carrey, entre ellos La máscara. Según informó France 24, el homenaje buscó reconocer la carrera ecléctica de una de las grandes figuras de la comedia contemporánea, a menudo comparado con Jerry Lewis por su expresividad física y su impacto cultural.

El protagonista de El show de Truman subió al escenario para aceptar el César Honorífico y sorprendió al público con un discurso íntegramente en francés. “¿Cómo estuvo mi francés? Casi mediocre, ¿verdad?”, bromeó al inicio, antes de recordar sus raíces familiares en Francia, que —según dijo— se remontan a unos 300 años atrás. El auditorio respondió con una prolongada ovación de pie, incluso antes de que el actor comenzara a hablar.

Carrey sorprendió al público al dar su discurso de agradecimiento íntegramente en francés durante la gala. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Durante su intervención, el comediante dedicó palabras especialmente emotivas a su padre fallecido, Percy Carrey, y agradeció el apoyo de su familia y de sus colaboradores. La introducción estuvo a cargo del director Michel Gondry, con quien Carrey trabajó en Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

El look que desató el debate

Sin embargo, apenas circularon las primeras imágenes del evento, la conversación online viró rápidamente hacia su rostro. En X, usuarios escribieron “ya no parece Jim Carrey”, o “no se le puede reconocer”.

Varios mensajes sugirieron que el actor podría haberse sometido a cirugías estéticas para “rejuvenecer”, tal como lo han hecho recientemente otras celebridades. Otros llegaron a preguntarse si llevaba “una máscara”, debido a la apariencia “hinchada” de su cara.

Las teorías sobre el rostro de Carrey dominaron la conversación digital horas después de la gala. (Captura: X)

La reaparición del actor también propició la discusión de una teoría conspirativa en redes sociales: esa hipótesis plantea que el “verdadero” Jim Carrey habría muerto años atrás y habría sido reemplazado por un clon o doble.

Estas ideas, ampliamente difundidas en plataformas como X, Reddit y TikTok, se apoyan en supuestas diferencias en el color de ojos, la forma de la mandíbula, la nariz o incluso en un cambio de actitud más calmada.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia concreta que respalde dichas afirmaciones.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comparaciones entre el Carrey actual y el de décadas pasadas. (Captura: X)

La discusión sobre el aspecto del actor había iniciado hace algunos meses atrás. En noviembre de 2025, durante su asistencia al Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony, se generó un intenso debate en redes por su rostro más terso y una apariencia distinta a la habitual. Aquella vez, algunos fans se preguntaron si había recurrido a cirugía, mientras otros defendieron que se trataba simplemente de envejecimiento natural, cambios de peso o maquillaje.

Un especialista consultado por Ok! Magazine en ese entonces aportó su opinión sobre cómo se vincularían los procedimientos cosméticos a los cambios de Carrey. Tras ver las fotografías de ese evento, el doctor John Diaz especuló con posibles “procedimientos de rejuvenecimiento facial”.

Las imágenes del evento reavivaron rumores que ya habían surgido tras su aparición pública a fines de 2025.(Photo by Frazer Harrison / via AFP)

Según el médico, se apreciaban indicios como “un contorno de cuello más definido”, una mandíbula más firme y una frente con menos arrugas, compatibles con un lifting facial, rellenos o una blefaroplastia. El propio médico aclaró que, de ser así, el resultado le parecía acorde a la edad del actor.