Un arma, una nota y una puerta cerrada con llave: revelan nuevos detalles de la muerte de la hija de Martin Short

Medios estadounidenses revelaron nuevos detalles sobre el hallazgo del cuerpo y la investigación policial. (Alex Berliner/BEI/Shutterstock )

A cuatro días de que se informara públicamente el fallecimiento de Katherine Hartley Short, hija del actor y comediante Martin Short, nuevas revelaciones de las autoridades y de medios estadounidenses aportan mayor claridad sobre las circunstancias de su muerte.

Según reportaron fuentes policiales a TMZ, Katherine Short fue encontrada detrás de la puerta cerrada con llave de su dormitorio, junto a un arma de fuego y una nota.

Las autoridades habían acudido a la residencia ubicada en Hollywood Hills, California, luego de que un amigo alertara a la policía tras no haber tenido noticias de ella durante 24 horas. De acuerdo con esos reportes, también respondieron detectives de homicidios, quienes descartaron desde un inicio la existencia de un crimen.

El cuerpo fue hallado alrededor de las 6 de la tarde (hora local) del lunes 23 de febrero y se informó que la muerte fue consecuencia de una herida de bala autoinfligida. Katherine tenía 42 años. Por el momento, no hay indicios de intervención de terceros.

En la escena se halló una nota, según confirmaron fuentes policiales citadas por la prensa.(Captura de video)

Por otro lado, un vecino, consultado por Us Weekly, señaló que no había notado señales visibles de que Katherine estaba al límite con alguna crisis emocional.

“Katherine era una persona reservada, pero eso no significa que no fuera amable. Era bastante extrovertida”, dijo, y agregó que solía verla “reír y conversar con amigos en el porche delantero” de su casa.

No obstante, los nuevos datos también confirman que Katherine convivía desde hace un tiempo con problemas de salud mental. Page Six reveló que Short tenía un perro de servicio llamado Joni, entrenado para asistirla en ese ámbito. En su sitio web profesional —que posteriormente fue eliminado— la propia Katherine había presentado al can, quien la había estado ayudando en “sus propias luchas con la salud mental” durante los últimos cinco años.

Confirmación oficial de la causa de muerte

El martes 24 de febrero se informó oficialmente la muerte de Katherine Short, a través de un comunicado difundido por un representante del actor, protagonista de la serie Only Murders in the Building.

Katherine mantenía una vida discreta y rara vez aparecía en eventos públicos. (WENN Rights Ltd)

“La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento. Katherine era amada por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, indicaron en ese momento.

Dos días después, los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles formalizaron que la causa de muerte fue un suicidio con “herida de bala en la cabeza”.

A qué se dedicaba Katherine Short

Nacida en 1983, Katherine fue la hija mayor adoptiva de Martin Short y su fallecida esposa, Nancy Dolman, quien murió de cáncer de ovario en 2010. A diferencia de sus padres, ella eligió ejercer una profesión fuera de las cámaras.

Katherine Short era parte de la fundación Bring Change 2 Mind. (Bring Change 2 Mind)

Académicamente, se graduó en 2006 en la New York University, donde obtuvo una licenciatura en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad. Posteriormente, completó una maestría en Trabajo Social en la University of Southern California en 2010. Durante su formación, trabajó con la firma pro bono Public Counsel y realizó prácticas en la Administración de Veteranos del oeste de Los Ángeles.

Katherine optó por mantener un perfil bajo durante toda su vida adulta y, en 2012, decidió cambiar legalmente su apellido de Short a Hartley para proteger su privacidad profesional. Al explicar esa modificación, resaltó que su padre “es una figura pública” y que ella trabajaba como “trabajadora social psiquiátrica”, motivo por el cual temía “un posible acoso por parte de futuros pacientes debido a mi asociación con mi padre”.

En su trayectoria profesional, se desempeñó en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA Resnick Neuropsychiatric Hospital, así como en el programa ambulatorio de diagnóstico dual Camden Center. Más recientemente, ejercía como trabajadora social clínica licenciada en una consulta privada y colaboraba a tiempo parcial con la clínica Amae Health, enfocada en brindar recursos de salud mental y trabajo comunitario.