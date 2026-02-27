Entretenimiento

Un arma, una nota y una puerta cerrada con llave: revelan nuevos detalles de la muerte de la hija de Martin Short

Las autoridades confirmaron la causa oficial del fallecimiento de Katherine Hartley Short y se conocieron nuevos datos sobre sus últimas horas de vida

Guardar
Medios estadounidenses revelaron nuevos detalles
Medios estadounidenses revelaron nuevos detalles sobre el hallazgo del cuerpo y la investigación policial. (Alex Berliner/BEI/Shutterstock )

A cuatro días de que se informara públicamente el fallecimiento de Katherine Hartley Short, hija del actor y comediante Martin Short, nuevas revelaciones de las autoridades y de medios estadounidenses aportan mayor claridad sobre las circunstancias de su muerte.

Según reportaron fuentes policiales a TMZ, Katherine Short fue encontrada detrás de la puerta cerrada con llave de su dormitorio, junto a un arma de fuego y una nota.

Las autoridades habían acudido a la residencia ubicada en Hollywood Hills, California, luego de que un amigo alertara a la policía tras no haber tenido noticias de ella durante 24 horas. De acuerdo con esos reportes, también respondieron detectives de homicidios, quienes descartaron desde un inicio la existencia de un crimen.

El cuerpo fue hallado alrededor de las 6 de la tarde (hora local) del lunes 23 de febrero y se informó que la muerte fue consecuencia de una herida de bala autoinfligida. Katherine tenía 42 años. Por el momento, no hay indicios de intervención de terceros.

En la escena se halló
En la escena se halló una nota, según confirmaron fuentes policiales citadas por la prensa.(Captura de video)

Por otro lado, un vecino, consultado por Us Weekly, señaló que no había notado señales visibles de que Katherine estaba al límite con alguna crisis emocional.

“Katherine era una persona reservada, pero eso no significa que no fuera amable. Era bastante extrovertida”, dijo, y agregó que solía verla “reír y conversar con amigos en el porche delantero” de su casa.

No obstante, los nuevos datos también confirman que Katherine convivía desde hace un tiempo con problemas de salud mental. Page Six reveló que Short tenía un perro de servicio llamado Joni, entrenado para asistirla en ese ámbito. En su sitio web profesional —que posteriormente fue eliminado— la propia Katherine había presentado al can, quien la había estado ayudando en “sus propias luchas con la salud mental” durante los últimos cinco años.

Confirmación oficial de la causa de muerte

El martes 24 de febrero se informó oficialmente la muerte de Katherine Short, a través de un comunicado difundido por un representante del actor, protagonista de la serie Only Murders in the Building.

Katherine mantenía una vida discreta
Katherine mantenía una vida discreta y rara vez aparecía en eventos públicos. (WENN Rights Ltd)

“La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento. Katherine era amada por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, indicaron en ese momento.

Dos días después, los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles formalizaron que la causa de muerte fue un suicidio con “herida de bala en la cabeza”.

A qué se dedicaba Katherine Short

Nacida en 1983, Katherine fue la hija mayor adoptiva de Martin Short y su fallecida esposa, Nancy Dolman, quien murió de cáncer de ovario en 2010. A diferencia de sus padres, ella eligió ejercer una profesión fuera de las cámaras.

Katherine Short era parte de
Katherine Short era parte de la fundación Bring Change 2 Mind. (Bring Change 2 Mind)

Académicamente, se graduó en 2006 en la New York University, donde obtuvo una licenciatura en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad. Posteriormente, completó una maestría en Trabajo Social en la University of Southern California en 2010. Durante su formación, trabajó con la firma pro bono Public Counsel y realizó prácticas en la Administración de Veteranos del oeste de Los Ángeles.

Katherine optó por mantener un perfil bajo durante toda su vida adulta y, en 2012, decidió cambiar legalmente su apellido de Short a Hartley para proteger su privacidad profesional. Al explicar esa modificación, resaltó que su padre “es una figura pública” y que ella trabajaba como “trabajadora social psiquiátrica”, motivo por el cual temía “un posible acoso por parte de futuros pacientes debido a mi asociación con mi padre”.

En su trayectoria profesional, se desempeñó en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA Resnick Neuropsychiatric Hospital, así como en el programa ambulatorio de diagnóstico dual Camden Center. Más recientemente, ejercía como trabajadora social clínica licenciada en una consulta privada y colaboraba a tiempo parcial con la clínica Amae Health, enfocada en brindar recursos de salud mental y trabajo comunitario.

Temas Relacionados

Katherine Hartley ShortMartin ShortEntretenimiento

Últimas Noticias

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4 a dos integrantes de su equipo que murieron antes del estreno

La producción cerró la cuarta entrega con un homenaje póstumo a dos miembros de su staff técnico

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4

Netflix ganó perdiendo: la paradoja de la mayor guerra de ofertas en la historia de Hollywood

La plataforma de streaming se retiró de la puja por Warner Bros. Discovery. Sus acciones subieron un 13 %. Paramount se quedó con el premio… y con USD 60.000 millones de deuda. ¿Quién hizo realmente el mejor negocio?

Netflix ganó perdiendo: la paradoja

Así fue el homenaje a Eric Dane en la serie ‘Grey’s Anatomy’, a una semana de su muerte

La serie médica cerró uno de sus episodios con un emotivo montaje dedicado al actor que interpretó al cirujano Mark Sloan

Así fue el homenaje a

Jason Momoa reveló cómo adapta su alimentación según cada papel y cuándo prioriza la disciplina

En una entrevista con Men’s Health, el actor detalló de qué manera modifica sus hábitos y su rutina física de acuerdo con las exigencias de cada personaje, el impacto que tiene la edad en sus decisiones y el desafío de sostener el equilibrio entre rendimiento y bienestar

Jason Momoa reveló cómo adapta

Liam Neeson reveló por qué rechazó una película con Jackie Chan y sorprendió a los fans del cine de acción

La negativa del actor a unirse a una producción junto a Chan modificó la historia del género y abrió debate sobre los desafíos físicos detrás de cámara

Liam Neeson reveló por qué
DEPORTES
Los Pumas 7’s confirmaron el

Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para Vancouver y Nueva York

El fuerte cruce entre Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks por el supuesto conflicto entre Gallardo y Acuña

Revelaron el momento en el que Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine: “Si tienes talento, lo logras”

Aston Martin reconoció que tiene problemas “extremadamente graves” y crecen los interrogantes sobre su participación en el Gran Premio de Australia

La verdad detrás de la posible chance de que Sebastián Villa vuelva a jugar en Boca Juniors

TELESHOW
“La llama que llama” se

“La llama que llama” se reinventa en la era digital: así es la serie inspirada en la icónica publicidad de los 90

Se conoció quién reemplazará a Lizy Tagliani y a Diego Leuco en la nueva temporada de La Peña de Morfi

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump: “Quizás tengamos una

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

Pronóstico climático anticipa contrastes de lluvia en Panamá durante marzo

Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares: detectaron movimientos en áreas donde almacena uranio

Estas son las ciudades donde USD 100.000 al año rinden más en Estados Unidos

Cuando una cama deshecha inspira a millones: Tracey Emin consagrada en Londres