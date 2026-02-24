Entretenimiento

Murió la hija mayor de Martin Short: se reporta un suicidio con arma de fuego

Equipos de emergencia acudieron al domicilio de Katherine Short tras una llamada al 911

Guardar
Katherine Short fue encontrada muerta
Katherine Short fue encontrada muerta en su domicilio. (Shutterstock)

La hija del actor y comediante Martin Short, Katherine Short, falleció el lunes 23 de febrero a los 42 años en su residencia de Hollywood Hills, en lo que las autoridades investigan como un suicidio.

El medio TMZ reportó que fuentes policiales informaron que la causa de muerte fue una herida de bala autoinfligida.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y personal del departamento de bomberos acudieron al domicilio poco después de las 6:40 p.m., hora local, tras recibir una llamada de emergencia. Al llegar al lugar, encontraron a Katherine sin vida.

Katherine Short se suicidó en
Katherine Short se suicidó en su casa de Hollywood. (WENN Rights Ltd)

Katherine era la hija adoptiva de Martin Short y de la actriz canadiense Nancy Dolman, esposa del comediante durante 30 años, quien falleció en 2010. La pareja tuvo dos hijos más (Oliver Patrick y Henry Hayter), siendo Katherine la mayor de ellos.

A diferencia de su padre, ampliamente reconocido por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, Katherine optó por mantener un perfil discreto y enfocar su vida profesional en el servicio social.

Según su sitio web, Katherine Short se licenció en psicología y estudios de género y sexualidad en la Universidad de Nueva York en 2006. Posteriormente, obtuvo su maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California en 2010.

Durante su primer año de posgrado, realizó prácticas en el bufete de abogados pro bono Public Counsel antes de formarse en la Administración de Veteranos del Oeste de Los Ángeles.

Katherine Short trabajó con varias
Katherine Short trabajó con varias asociaciones benéficas. (Captura de video)

Al finalizar su maestría, fue contratada por el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA, donde trabajó durante más de cuatro años antes de incorporarse al programa ambulatorio de diagnóstico dual del Camden Center.

Asimiso, la mujer trabajaba a tiempo parcial en la clínica Amae Health, donde ofrece servicios de extensión comunitaria, grupos de apoyo familiar, apoyo entre pares y psicoterapia.

También colabora con la organización benéfica Bring Change 2 Mind, cuyo objetivo es eliminar el estigma asociado a la salud mental.

La organización, fundada para promover conversaciones abiertas y educación sobre enfermedades mentales, ha sido reconocida por sus campañas de concientización en Estados Unidos.

Katherine Short era parte de
Katherine Short era parte de la fundación Bring Change 2 Mind. (Bring Change 2 Mind)

Aunque rara vez aparecía en actos públicos, Katherine acompañó a su padre en algunos eventos a lo largo de los años. La última vez que fue vista públicamente fue en enero de 2020, cuando fue fotografiada a la salida del restaurante Craig’s, un conocido punto de encuentro en West Hollywood frecuentado por celebridades.

La noticia se produce en un momento en que Martin Short mantiene una intensa agenda profesional.

El actor tiene programado un espectáculo con entradas agotadas junto a su frecuente colaborador, el también comediante Steve Martin, este sábado en Minneapolis.

Steve Martin y Martin
Steve Martin y Martin Short tienen programado un show este fin de semana. (REUTERS/Mike Blake)

Un portavoz del teatro indicó que, hasta el momento, no está claro si la función se llevará a cabo según lo previsto.

Hasta ahora, ni el actor ni sus representantes han emitido un comunicado público sobre el fallecimiento. La investigación continúa mientras las autoridades completan los informes correspondientes.

Temas Relacionados

Martin ShortKatherine Shortestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Gordon Ramsay se sumó a la polémica Beckham con una fuerte frase para Brooklyn: “Tus padres siempre estuvieron para ti”

El chef británico, amigo cercano de la familia, compartió su visión sobre el distanciamiento y resaltó la importancia de resolver diferencias en privado para evitar que la exposición mediática agrave los conflictos personales y afecte los vínculos a largo plazo

Gordon Ramsay se sumó a

Un nuevo kdrama reuniría a Song Kang y Kim So-hyun, a 5 años de ‘Love Alarm’

Las estrellas juveniles han sido convocadas como pareja romántica en una nueva serie coreana

Un nuevo kdrama reuniría a

Terry Crews revivió su icónico baile de la película ‘¿Y dónde están las rubias?’

El actor sorprendió a sus seguidores al repetir el famoso paso de Latrell Spencer en un divertido video publicado por su hija Tera

Terry Crews revivió su icónico

El caso que persigue al hijo de Nicolas Cage: violencia, salud mental y una causa que podría cerrarse en 2027

Tras un ataque que su madre describió como “casi mortal”, la Justicia de Los Ángeles optó por una alternativa a la prisión para Weston Coppola Cage

El caso que persigue al

Tyra Banks contraataca en la disputa legal sobre su empresa de helados

Banks solicitó más de USD 50.000 en sanciones tras la demanda que presentó un exarrendador en Washington D.C

Tyra Banks contraataca en la
DEPORTES
Platense-Defensa y Justicia abren la

Platense-Defensa y Justicia abren la acción de la séptima fecha del Apertura: San Lorenzo-Instituto y la agenda del día

El Campeonato Mundial de Motocross tendrá su fecha inaugural en Bariloche

El Atlético Madrid de Simeone goleó 4-1 al Brujas y se clasificó a los octavos de final de la Champions League

John Terry y el recuerdo de dos noches inolvidables que consolidaron su leyenda

La nota de Messi con un ex compañero de Argentina: su mayor arrepentimiento, el pedido de casamiento a Antonela y su miedo en Qatar

TELESHOW
Cómo vivió Alejandro, el hijo

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

La presentación oficial de Timoteo: el tierno posteo de Reina Reech con su nieto

El osado look de Sol Pérez para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada: tela metalizada, apliques y joyas

Valentina Cervantes compartió la reacción de Benjamín tras un berrinche y enterneció a sus seguidores

Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Sector industrial panameño entra a

Sector industrial panameño entra a 2026 con optimismo y retos de competitividad

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

La fiscalía de Brasil sostiene la culpabilidad de los hermanos Brazao en el crimen de Marielle Franco

Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del Régimen de Excepción en El Salvador

“Un acto de responsabilidad”: renunció la directora del Museo del Louvre