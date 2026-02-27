Entretenimiento

George Clooney apuesta por la sencillez y la autenticidad en su rutina de belleza, lejos de los excesos de Hollywood

El actor sorprendió al confesar que basta con crema hidratante, protector solar y honestidad para enfrentar el paso del tiempo, desmarcándose de tratamientos milagrosos y modas entre celebridades de la industria

George Clooney defiende el envejecimiento
George Clooney defiende el envejecimiento natural y rechaza la presión de Hollywood por la juventud eterna (REUTERS/Remo Casilli)

George Clooney ha vuelto a ser foco de atención por su apariencia a los sesenta y cuatro años, generando comentarios y comparaciones directas con Brad Pitt. El actor, conocido por su elegancia y carisma, abordó el tema del envejecimiento con naturalidad en una charla recogida por la revista especializada en salud y estilos de vida Men’s Health. Clooney aseguró que no le interesa competir con Pitt en cuestiones de imagen, subrayando que cada uno ha elegido caminos distintos respecto a los cuidados personales.

La publicación resaltó la decisión de Clooney de no obsesionarse con el paso del tiempo y aceptar los cambios físicos como parte inevitable de la vida, distanciándose así de la presión social por mantener una imagen joven, especialmente en el universo de Hollywood.

¿Cuál es la rutina y filosofía de belleza de George Clooney?

La rutina de George Clooney se caracteriza por su sencillez y coherencia con su visión del envejecimiento. De acuerdo con la voz del actor en Men’s Health, no recurre a tratamientos costosos ni a tendencias invasivas. Clooney afirma que solo usa crema hidratante, protector solar y mantiene una higiene básica, evitando intervenciones estéticas o productos milagrosos.

George Clooney revela que no siente presión por modificar sus rasgos ni busca fórmulas para rejuvenecer la piel. Señala que prefiere un estilo de vida saludable y acepta los signos del paso del tiempo, confiando en productos simples y efectivos. Para el actor, la autenticidad y la naturalidad son la base de su rutina diaria, diferenciándose así de otros referentes dentro de Hollywood. Clooney insiste en que el mejor truco es mantener la piel limpia y protegida.

La autenticidad y la naturalidad
La autenticidad y la naturalidad son los pilares de la filosofía de cuidado personal de George Clooney a los sesenta y cuatro años (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cómo es la amistad y colaboración entre George Clooney y Brad Pitt en el cine?

La relación entre George Clooney y Brad Pitt ha generado interés en el cine de las últimas décadas. Ambos han compartido pantalla en distintas producciones, desarrollando una amistad que trasciende el trabajo. Men’s Health destacó la complicidad entre los actores, tanto en el set como fuera de él.

La colaboración entre Clooney y Pitt en franquicias como Ocean’s Eleven evidencia una química natural que ha atraído la atención del público global. Según insiste Clooney en la revista, la base de su relación con Pitt es el respeto mutuo y una visión compartida de la profesión, lo que facilita el trabajo en equipo y da lugar a personajes memorables.

Men’s Health detalla que, a pesar de la competencia en Hollywood, ambos han sostenido una rivalidad amistosa, lo que ha potenciado el desarrollo de sus carreras y reforzado sus imágenes como figuras sobresalientes del cine contemporáneo.

George Clooney integra sus canas
George Clooney integra sus canas y arrugas a su imagen pública, proyectando confianza y una masculinidad auténtica (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué papel juega la madurez en la imagen pública de George Clooney?

La madurez se ha consolidado como una seña de identidad para George Clooney, especialmente en el entorno de Hollywood donde el paso del tiempo suele verse como un obstáculo. Según el análisis, Clooney acepta sus canas y arrugas e incluso las integra con naturalidad en su imagen pública, sin intentar disimularlas ni ocultarlas.

El actor explicó que nunca ha sentido la necesidad de someterse a procedimientos para enmascarar los signos de la edad, optando por una postura de aceptación que considera liberadora. Esta actitud lo distancia de muchos colegas de generación, quienes a menudo ceden a la presión de mantenerse eternamente jóvenes a través de tratamientos estéticos o alteraciones digitales.

Men’s Health destaca que la madurez de Clooney se manifiesta tanto en su aspecto físico como en su actitud y estilo personal. Su modo de vestir, su trato con la prensa, así como su elección de proyectos, transmiten una confianza serena y proyectan un atractivo genuino. De esta manera, Clooney se mantiene como representante de una masculinidad que pone énfasis en la autenticidad y la aceptación de la edad, en lugar de intentar ocultarla.

