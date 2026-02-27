Actor de ‘Better Call Saul’ ahora trabaja como repartidor de paquetes: “Es una porquería”

John Christian Love apareció en 11 episodios de Better Call Saul y hoy enfrenta una realidad lejos de los sets de grabación.(AMC)

El rostro de John Christian Love fue familiar para millones de espectadores durante varios años gracias a Better Call Saul. Sin embargo, lejos de los sets de filmación y las alfombras rojas, el actor estadounidense reveló que actualmente trabaja como repartidor de Amazon, una decisión que, según explicó, responde al fuerte frenazo que atraviesa la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Love interpretó a Ernesto, más conocido como “Ernie”, en 11 episodios del exitoso spin-off de Breaking Bad. Su personaje era un joven amable y leal que trabajaba junto a Jimmy McGill, el abogado interpretado por Bob Odenkirk.

A pesar de esa visibilidad, el actor sorprendió a los fans al presentarse como un trabajador más dentro de un foro de repartidores de Amazon en Reddit.

“Solo quiero que sepan que, como el actor que les trajo al personaje ‘Ernesto/Ernie’ en Better Call Saul, ¡yo también estoy aquí repartiendo con ustedes!”, escribió mientras compartía un selfie en su vehículo de trabajo. “Es una porquería, pero seguimos de entrega en entrega. Bendiciones allá afuera”.

Love contó que trabaja como repartidor de Amazon mientras espera que lleguen nuevas oportunidades como actor. (Captura de pantalla: Reddit)

La publicación desató una oleada de comentarios, tanto de seguidores de la serie como de trabajadores del rubro, sorprendidos por ver a un actor de una serie famosa desempeñando un empleo ajeno a Hollywood.

Ante las preguntas sobre si había abandonado su carrera artística, Love expresó: “No me rendí, simplemente está todo muy lento ahora”, respondió en el mismo hilo.

También admitió que su paso por Better Call Saul no llegó a darle el gran salto profesional que había imaginado. El actor recordó que ha trabajado de forma constante en televisión y cine desde al menos 2010. Antes de Better Call Saul, apareció como jugador de fútbol americano en la serie Friday Night Lights y tuvo un pequeño rol en la película Whiskey Tango Foxtrot (2016), protagonizada por Tina Fey. Aun así, la estabilidad económica nunca estuvo garantizada.

El actor elogió a Bob Odenkirk y destacó su disciplina durante el rodaje de Better Call Saul. (AMC)

Después de encarnar a Ernie, el joven actor llegó a ser convocado para la película Lone Wolf, un proyecto que parecía ser decisivo. Sin embargo, este quedó paralizado por temas financieros.

“Hice una película importante actuando junto a Lily Gladstone y Bryan Cranston, pero el filme se quedó sin dinero y nunca me pagaron”, escribió el actor.

En julio de 2025, el propio Cranston había reconocido públicamente los problemas de dicha producción y aseguró que no aceptaría finalizarlo hasta que todo el elenco y el equipo técnico recibieran el pago que se les adeudaba. “Me angustia que esto haya causado tanto dolor y desconfianza, y lamento mucho que este equipo (que fue fantástico) no haya sido tratado con el respeto que merecía”, declaró entonces.

Otro dato que llamó la atención fue lo que Love reveló sobre sus ingresos residuales por Better Call Saul. Consultado por otros usuarios de Reddit, afirmó que sus regalías ascienden apenas a “100 dólares aquí y allá”, una cifra muy inferior a la que el público suele imaginar para una serie multipremiada.

Love aseguró que no dejó la actuación, pero que el trabajo en Hollywood está “muy lento”. (AMC)

Cuando alguien comentó que era “agradable saber que alguien famoso hace un trabajo normal”, Love aclaró que en su caso nunca dejó de hacer “trabajos normales, contrario a lo que la mayoría suele creer”. Antes de Amazon, había trabajado como cartero y como repartidor para USPS, FedEx y UPS. Según su experiencia, ninguno fue ideal, pero todos superaron al actual.

“Fueron mejores —todos eran malos, no me malinterpreten—, pero mejores que Amazon: rutas que cambian todos los días, camionetas en mal estado, nada de cultura, sin beneficios reales y una rotación altísima”, detalló.

El hilo también funcionó como un espacio de catarsis colectiva frente a la crisis del sector audiovisual en Los Ángeles. Al responder a otro trabajador del entretenimiento que también estaba desempleado, Love empatizó y contó que su salud mental también estaba agobiada: “Lo siento por ti también, amigo. La situación apesta. Estoy cansado de esperar permisos, así que voy a empezar a hacer mis propios proyectos, pero tengo que hacer algo distinto a esto porque realmente me está matando”.

“Mi esperanza es que todos puedan hacer lo que aman”, y que nadie sea reducido “a ser un esclavo de 9 a 5”, concluyó el actor.