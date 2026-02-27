Entretenimiento

Actor de ‘Better Call Saul’ ahora trabaja como repartidor de paquetes: “Es una porquería”

Pese a su paso por una de las series más exitosas de la televisión, el actor que interpretó a Ernesto contó que se ha visto obligado a buscar trabajo fuera de Hollywood

Guardar
John Christian Love apareció en
John Christian Love apareció en 11 episodios de Better Call Saul y hoy enfrenta una realidad lejos de los sets de grabación.(AMC)

El rostro de John Christian Love fue familiar para millones de espectadores durante varios años gracias a Better Call Saul. Sin embargo, lejos de los sets de filmación y las alfombras rojas, el actor estadounidense reveló que actualmente trabaja como repartidor de Amazon, una decisión que, según explicó, responde al fuerte frenazo que atraviesa la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Love interpretó a Ernesto, más conocido como “Ernie”, en 11 episodios del exitoso spin-off de Breaking Bad. Su personaje era un joven amable y leal que trabajaba junto a Jimmy McGill, el abogado interpretado por Bob Odenkirk.

A pesar de esa visibilidad, el actor sorprendió a los fans al presentarse como un trabajador más dentro de un foro de repartidores de Amazon en Reddit.

“Solo quiero que sepan que, como el actor que les trajo al personaje ‘Ernesto/Ernie’ en Better Call Saul, ¡yo también estoy aquí repartiendo con ustedes!”, escribió mientras compartía un selfie en su vehículo de trabajo. “Es una porquería, pero seguimos de entrega en entrega. Bendiciones allá afuera”.

Love contó que trabaja como
Love contó que trabaja como repartidor de Amazon mientras espera que lleguen nuevas oportunidades como actor. (Captura de pantalla: Reddit)

La publicación desató una oleada de comentarios, tanto de seguidores de la serie como de trabajadores del rubro, sorprendidos por ver a un actor de una serie famosa desempeñando un empleo ajeno a Hollywood.

Ante las preguntas sobre si había abandonado su carrera artística, Love expresó: “No me rendí, simplemente está todo muy lento ahora”, respondió en el mismo hilo.

También admitió que su paso por Better Call Saul no llegó a darle el gran salto profesional que había imaginado. El actor recordó que ha trabajado de forma constante en televisión y cine desde al menos 2010. Antes de Better Call Saul, apareció como jugador de fútbol americano en la serie Friday Night Lights y tuvo un pequeño rol en la película Whiskey Tango Foxtrot (2016), protagonizada por Tina Fey. Aun así, la estabilidad económica nunca estuvo garantizada.

El actor elogió a Bob
El actor elogió a Bob Odenkirk y destacó su disciplina durante el rodaje de Better Call Saul. (AMC)

Después de encarnar a Ernie, el joven actor llegó a ser convocado para la película Lone Wolf, un proyecto que parecía ser decisivo. Sin embargo, este quedó paralizado por temas financieros.

“Hice una película importante actuando junto a Lily Gladstone y Bryan Cranston, pero el filme se quedó sin dinero y nunca me pagaron”, escribió el actor.

En julio de 2025, el propio Cranston había reconocido públicamente los problemas de dicha producción y aseguró que no aceptaría finalizarlo hasta que todo el elenco y el equipo técnico recibieran el pago que se les adeudaba. “Me angustia que esto haya causado tanto dolor y desconfianza, y lamento mucho que este equipo (que fue fantástico) no haya sido tratado con el respeto que merecía”, declaró entonces.

Otro dato que llamó la atención fue lo que Love reveló sobre sus ingresos residuales por Better Call Saul. Consultado por otros usuarios de Reddit, afirmó que sus regalías ascienden apenas a “100 dólares aquí y allá”, una cifra muy inferior a la que el público suele imaginar para una serie multipremiada.

Love aseguró que no dejó
Love aseguró que no dejó la actuación, pero que el trabajo en Hollywood está “muy lento”. (AMC)

Cuando alguien comentó que era “agradable saber que alguien famoso hace un trabajo normal”, Love aclaró que en su caso nunca dejó de hacer “trabajos normales, contrario a lo que la mayoría suele creer”. Antes de Amazon, había trabajado como cartero y como repartidor para USPS, FedEx y UPS. Según su experiencia, ninguno fue ideal, pero todos superaron al actual.

“Fueron mejores —todos eran malos, no me malinterpreten—, pero mejores que Amazon: rutas que cambian todos los días, camionetas en mal estado, nada de cultura, sin beneficios reales y una rotación altísima”, detalló.

El hilo también funcionó como un espacio de catarsis colectiva frente a la crisis del sector audiovisual en Los Ángeles. Al responder a otro trabajador del entretenimiento que también estaba desempleado, Love empatizó y contó que su salud mental también estaba agobiada: “Lo siento por ti también, amigo. La situación apesta. Estoy cansado de esperar permisos, así que voy a empezar a hacer mis propios proyectos, pero tengo que hacer algo distinto a esto porque realmente me está matando”.

“Mi esperanza es que todos puedan hacer lo que aman”, y que nadie sea reducido “a ser un esclavo de 9 a 5”, concluyó el actor.

Temas Relacionados

Better Call SaulJohn Christian LoveActoresEntretenimiento

Últimas Noticias

George Clooney apuesta por la sencillez y la autenticidad en su rutina de belleza, lejos de los excesos de Hollywood

El actor sorprendió al confesar que basta con crema hidratante, protector solar y honestidad para enfrentar el paso del tiempo, desmarcándose de tratamientos milagrosos y modas entre celebridades de la industria

George Clooney apuesta por la

Murió Bobby J. Brown, estrella de ‘The Wire’, tras quedar atrapado en un incendio

Familiares intentaron rescatar al actor de The Wire cuando las llamas ya dominaban la estructura, mientras que su esposa sufrió graves quemaduras durante el desesperado intento por salvarlo

Murió Bobby J. Brown, estrella

Así es Love Story: la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que revela el lado más humano de la fama

La producción de nueve episodios explora desde bodas secretas hasta tensiones mediáticas, rescatando la lucha por la privacidad y el destino trágico de una pareja marcada por la herencia Kennedy y las luces de la fama

Así es Love Story: la

La advertencia de Christian Bale a todos los fans que quieren conocerle: “Se decepcionarían”

El actor se pone en la piel del monstruo de Frankenstein en ‘¡La novia!’

La advertencia de Christian Bale

“Ahora tengo claro que soy suficiente solo por quien soy”: Bella Hadid se sincera en una charla íntima con su hermana Gigi

La modelo abre su corazón en Vogue, reflexionando sobre la enfermedad de Lyme, la importancia del autocuidado y el valor de rodearse de personas de confianza en su regreso a las pasarelas

“Ahora tengo claro que soy
DEPORTES
El efusivo festejo del Chiqui

El efusivo festejo del Chiqui Tapia con el presidente de Lanús Nicolás Russo en el Maracaná tras la consagración en la Recopa ante Flamengo

Edinson Cavani no se concentraría en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su futuro en el club

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
La recuperación de Zulma Faiad

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

INFOBAE AMÉRICA

El misterio solar: científicos descubren

El misterio solar: científicos descubren una posible conexión entre el clima espacial y los terremotos

Dictan 100 días de detención para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra por acusaciones sobre obras viales

Noboa afirmó que Colombia es el “peor socio comercial” de Ecuador, tras la ruptura del diálogo bilateral

Ecuador: dos nuevos atentados con explosivos sacudieron Machala y dejaron un menor herido

Recuperaciones completas y oportunas: el enfoque de Unik Re ante siniestros de gran escala