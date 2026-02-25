“Quería que nadie supiera quiénes eran mis padres”: la confesión de Kate Hudson sobre sus inicios en el cine que sorprendió a los fans

Al compás de Song Sung Blue, Kate Hudson destacó el apoyo y la complicidad que comparte con Hugh Jackman en una industria llena de altibajos (Universal Pictures)

En una entrevista reciente para el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Kate Hudson repasó cómo diversas oportunidades y desafíos moldearon su carrera en la industria del cine.

La actriz compartió anécdotas sobre papeles que casi obtuvo y encuentros con figuras influyentes, como su audición para interpretar a Mary Jane en Spider-Man, un rol emblemático que finalmente no llegó a concretarse.

Hudson reflexionó sobre la influencia de estos momentos en su trayectoria, asegurando que las vueltas del destino la llevaron por caminos que no había previsto y que prefiere mirar hacia adelante antes que quedarse con el “qué hubiera sido”.

Audiciones, directores y aprendizajes

Kate Hudson reveló que estuvo cerca de interpretar a Mary Jane en Spider-Man, un papel clave que pudo cambiar su trayectoria actoral (REUTERS/Arafat Barbakh)

Al repasar los proyectos para los que audicionó, Hudson evocó el exigente proceso de selección para Amor en rojo, bajo la dirección de Baz Luhrmann.

“Nunca olvidaré nuestra jornada de trabajo juntos. Su entusiasmo y curiosidad hacia mí, esa pregunta de ‘¿Quién eres como actriz?’, su energía era contagiosa”, relató sobre una experiencia que, aunque no le aseguró el protagónico, considera uno de sus recuerdos profesionales más valiosos.

La actriz destacó el privilegio de haber sido considerada por directores reconocidos y celebró esas oportunidades: “Solo el hecho de haber tenido esa chance, aunque fuera por un instante, es motivo de orgullo”.

Hudson compartió la importancia de mantener una visión positiva ante oportunidades perdidas en Hollywood y aseguró que siempre prefiere mirar hacia el futuro (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esa cercanía con proyectos relevantes la llevó a coincidir brevemente con Heath Ledger, con quien trabajó en Las cuatro plumas.

Hudson manifestó: “Heath era tan talentoso y, al mismo tiempo, tan atormentado. Cuando lo conocías, notabas su luz y el amor por su familia. Fue una gran pérdida; habría sido extraordinario ver hasta dónde habría llegado su carrera”.

Al referirse a la fragilidad de los artistas, remarcó la importancia de la estructura y el apoyo emocional: “Tenemos un lado muy vulnerable y, sin estructura, esa sensibilidad puede ser un desafío”.

Decisiones, oportunidades y perspectivas

La artista destacó la necesidad de apoyo emocional y estructura en la industria del cine, donde la vulnerabilidad de los artistas puede convertirse en un desafío (REUTERS/Daniel Cole)

Ya sea por oportunidades perdidas o decisiones ajenas, la actriz aclaró que no arrastra arrepentimientos. “No miro hacia atrás. Siempre estoy pensando en lo que viene”, explicó, y detalló que solo reflexiona sobre el pasado si impacta en su vida actual o en la de sus seres queridos.

“De verdad creo que todo sucede por una razón, que cada evento te lleva a donde debes estar, siempre y cuando presto atención. Mi carrera está llena de momentos inolvidables y jamás pienso en lo que me faltó hacer”, sostuvo.

Hudson insistió en que no se siente ofendida si un director la descarta: “Entiendo que cada cineasta necesita construir su visión exacta. No me lo tomo como algo personal. Sigo apoyando a quienes admiro y me alegro por su éxito, aunque no forme parte de él”.

Familia, educación y ética profesional

Kate Hudson reconoció que sus valores familiares y la educación recibida de Goldie Hawn y Kurt Russell forjaron su ética profesional y actitud hacia la fama (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su ética profesional y su actitud ante la fama se forjaron gracias a la educación recibida. Compartió: “Vi a muchos niños crecer aprovechando los logros de sus padres, pero los míos fueron totalmente opuestos. Dejaron claro que nada de esto nos pertenecía y que solo el trabajo duro te da derecho a vivir este tipo de vida”.

Para Hudson, fue fundamental no beneficiarse del nombre de sus padres, Goldie Hawn y Kurt Russell: “Siempre quise que mi apellido fuera Hudson, que nadie supiera quiénes eran mis padres al inicio. Tenía que demostrar por mí misma mi valía en esta industria”.

La relación con directores y compañeros de reparto también dejó huella en su recorrido. Sobre Hugh Jackman afirmó: “Es el mejor ser humano. No parece real, de lo increíble que es. Ambos sabemos encajar los golpes en esta profesión y entendemos que la experiencia de hacer una película es lo que más importa. El esfuerzo es lo único sobre lo que tengo control, y nunca me tomo demasiado en serio a mí misma para disfrutarlo”.

Hudson elogió a Hugh Jackman como un colega excepcional, destacando la importancia de la colaboración en el cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Hudson, esta actitud es esencial para sostener una carrera extensa: “El segundo en que crees tu propia fama, estás perdida”.

Infancia, rodajes y salud mental

La actriz compartió recuerdos de su infancia en los rodajes, desde Rescate en el barrio chino hasta Marea de fuego.

“Mi padre y mi madre eran muy estrictos con que, si íbamos al set, debíamos trabajar o mantenernos al margen. Aprendí a valorar el oficio y no el glamour”, explicó. Añadió que su admiración hacia sus padres se fortaleció con los años: “Me siento vista por ellos, como hija, y como actriz”.

Hudson subrayó la importancia del apoyo entre colegas y el cuidado de la salud mental en la industria del cine (REUTERS/Caroline Brehman)

Para Hudson, el apoyo entre colegas y el cuidado de la salud mental resultan fundamentales. “Somos cerebros creativos, muy emocionales, y eso requiere sustento estructural. Este sector está lleno de gente sensible y, sin apoyo, eso puede dificultar las cosas”.

Proyectos, anécdotas y vida personal

Al abordar los vaivenes de la industria y las oportunidades que surgen con el tiempo, mencionó su colaboración actual con el director Craig Brewer, un encuentro profesional que tardó 20 años en concretarse. “Conocí su trabajo en Ritmo de un sueño y quise trabajar con él desde entonces. Pero tocó cuando debía tocar”.

En un registro más personal, Hudson mostró su favoritismo por los perros: “Crecí en una familia con una cantidad absurda de perros. Tengo cuatro y la mayoría son rescatados”. Entre sus aficiones de coleccionista, destacó guitarras, cajas en miniatura y pañuelos Hermès.

La actriz reflexionó sobre los giros imprevisibles de la vida y cómo cada experiencia la llevó al lugar que ocupa hoy en la industria cinematográfica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al recordar la peor indicación recibida de un director, lo hizo con humor: “Anthony Russo, en Yumi y Dupree, tras varias tomas, venía y solo me decía: ‘No sé, haz algo distinto’. Esa dirección me hizo sentir insegura, pero siempre lo recuerdo con cariño”.

Hudson relató que suele ser confundida en la calle con otras actrices, especialmente Cate Blanchett, Katie Holmes, Kate Winslet o incluso Drew Barrymore, algo que asume con buen humor: “Suelo decir que sí, que soy Cate Blanchett por un día”.

Fiel a su visión sobre los giros del destino, la actriz concluyó que es imposible anticipar el curso de la vida. Cada puerta que se abre o se cierra la llevó, finalmente, al sitio en que está hoy, sin certezas sobre lo que habría sucedido si hubiese sido Mary Jane.