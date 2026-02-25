El pasado de Westeros: los personajes que conocieron a Dunk y Egg y conectan “Game of Thrones” con “El caballero de los 7 reinos”

Dunk y Egg recorren Westeros casi un siglo antes de los hechos narrados en Game of Thrones (Créditos: HBO)

Una observación reciente en redes sociales se ha viralizado entre los fans del universo creado por George R. R. Martin: varios personajes clave de Game of Thrones habrían conocido, en distintos momentos de su juventud o carrera, a Ser Duncan el Alto (Dunk) y a Aegon “Egg” Targaryen, los protagonistas de El caballero de los 7 reinos.

El dato alimenta la atención por la flamante precuela estrenada hace algunas semanas, cuya primera temporada culminó este 22 de febrero.

Ambientada casi un siglo antes de los acontecimientos de la serie original, la historia de El caballero de los 7 reinos sigue a Dunk, un caballero errante de origen humilde, y a Egg, un muchacho aparentemente común que luego revela su verdadera identidad como príncipe Targaryen.

A diferencia de las grandes batallas y conspiraciones palaciegas de la serie matriz, el foco está puesto en los caminos secundarios de Westeros, en los torneos y en la vida de la gente común.

"El caballero de los 7 reinos" amplía la mitología de Westeros (Créditos: HBO)

La primera temporada, de seis episodios, adaptó la novela corta The Hedge Knight. Asimismo, sí tendrá segunda entrega, ya que HBO renovó la serie incluso antes de su estreno.

Los cinco personajes que conocieron a Dunk y Egg

Hay al menos cinco figuras de Game of Thrones que, por edad y contexto, habrían coincidido con Dunk y Egg durante los eventos narrados en las novelas.

Una de ellas es Olenna Tyrell. Antes de convertirse en la temida Reina de las Espinas, Olenna Redwyne estuvo comprometida desde niña con Daeron Targaryen, uno de los hijos de Egg. El matrimonio fue cancelado por la propia Olenna, una decisión que marcó su carácter y que conecta directamente su pasado con el reinado de Aegon V.

Olenna Tyrell conoció de cerca a la familia Targaryen mucho antes de convertirse en la temida “Reina de las Espinas”.(HBO via AP)

Otro personaje es el malvado Walder Frey, la mente detrás de uno de los momentos más sangrientos de la serie original conocido como “la boda roja”. En las historias de Dunk y Egg, Frey aparece como un niño desagradable y ruidoso que conoce a Dunk durante un torneo celebrado en Whitewalls, donde asiste a la boda de su hermana mayor.

Walder Frey, uno de los peores villanos de 'Game of Thrones', era un niño cuando conoció a Egg y Dunk

También figura Barristan Selmy, uno de los caballeros más honorables del reino. Selmy tenía apenas 16 años cuando participó en un torneo de invierno en el que derrotó tanto a Dunk como al príncipe Duncan (primer hijo de Aegon). Como recompensa, fue el propio Egg —ya convertido en rey Aegon V— quien lo nombró caballero.

Ian McElhinney como Barristan Selmy en "Game Of Thrones" (HBO)

El linaje Lannister también aparece en esta red de conexiones. Durante sus viajes, Dunk conoce a la abuela de Tywin Lannister, y el joven Tywin es enviado por su padre a Desembarco del Rey para servir como copero en la corte del rey Egg. Años más tarde, ese niño crecería hasta convertirse en la mente política más temida de Westeros.

Tywin Lannister pasó parte de su infancia en la corte del rey Egg (HBO)

Y aunque puede ser obvio para muchos fanáticos de la obra de Martin, cabe mencionar al anciano maestre de la ciudadela, que ya adelantada la historia de Game of Thrones se revela como Aemon Targaryen, hermano mayor de Egg y original heredero al trono de hierro. Sin embargo, tras rechazar el puesto, este pasó a Egg y Aemon viajó al norte para servir a la Guardia de la Noche.

Aemon Targaryen, el sabio maestre de la ciudadela, es además el hermano mayor de Egg. Rechazó su derecho al trono y terminó convirtiéndose en Guardia de la Noche

Por último, está Brynden Rivers, conocido como Bloodraven. Mano del Rey durante el gobierno de los tíos y el padre de Egg, fue el propio Aegon V quien lo envió al Norte para unirse a la Guardia de la Noche, un destino que terminaría conectándolo con los misterios más profundos del reino y, eventualmente, con Bran Stark.

Bloodraven, el misterioso hombre que ayuda a despertar los poderes de Bran Stark, fue enviado a la Guardia de la Noche por el mismo Egg

Asimismo, el blog BlackGirlNerds destacó en febrero de 2026 que El caballero de los 7 reinos funciona como un “puente silencioso” entre el pasado y el futuro de Westeros. Egg no solo llegaría a ser rey, sino que es ancestro directo de figuras centrales de Game of Thrones como Daenerys Targaryen y Jon Snow. Dunk, por su parte, es vinculado al linaje de Brienne de Tarth en algunas teorías.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, muchos fanáticos relacionan a Brienne de Tarth con Ser Duncan el Alto

El regreso de El caballero de los 7 reinos está previsto para 2027. Dicha entrega adaptará The Sworn Sword, la segunda novela de Tales of Dunk and Egg, y llevará a los protagonistas hasta Dorne. Según información de HBO, la producción de los episodios ya está en marcha.