Un jubilado murió de desnutrición en un asilo de Corrientes y se abrió una investigación contra el establecimiento

El caso conmocionó a la localidad de Sauce, que cuenta con apenas más de 10 mil habitantes (Gentileza: El Diario de Curuzu)

Un asilo de ancianos de la localidad de Sauce, provincia de Corrientes, quedó bajo investigación judicial luego de que se diera a conocer que uno de sus residentes murió por desnutrición. A partir de esto, las autoridades judiciales de Curuzú Cuatiá dispusieron un allanamiento en la institución este miércoles, como parte de una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte.

La denuncia fue presentada por una enfermera que alertó a las autoridades sobre las pésimas condiciones de salud en las que se encontraba uno de los internos, identificado como Luis A.C.. Según advirtieron fuentes vinculadas a la causa, el hombre murió a consecuencia de un cuadro de desnutrición y abandono.

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A partir de esto, las autoridades iniciaron actuaciones para recolectar pruebas que permitan determinar si existió responsabilidad penal por parte del personal o la administración del asilo. En línea con esto, la investigación se centrará en verificar las condiciones en las que estaba la víctima antes de morir.

De acuerdo con la información obtenida por El Litoral, los efectivos policiales y los representantes del Poder Judicial participaron del allanamiento en el asilo de ancianos de Sauce. El operativo tuvo como finalidad recopilar documentación, revisar los registros médicos, entrevistar a los empleados y constatar las condiciones edilicias y sanitarias del lugar.

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La residencia de ancianos comenzó a ser investigado a partir de la denuncia de una enfermera (Gentileza: El Diario de Curuzu)

Hace unos meses, la Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Provincia de Chubut clausuraron una residencia en Trevelin por las condiciones de insalubridad extrema en las que se encontraban sus pacientes. En el establecimiento, donde se encontraron plagas de chinches y una extrema vulneración de los derechos de las personas.

La inspección estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de Chubut. Mediante este operativo, identificaron la presencia de chinches en las camas donde los jubilados pasaban sus días. El relevamiento detectó además adultos mayores con lesiones compatibles con picaduras de insectos, una situación que comprometía su salud, su descanso y su dignidad.

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Ante ese panorama, la Defensoría labró el acta correspondiente y emitió una resolución urgente que ordenó la intervención inmediata del Ministerio de Salud provincial y del Municipio de Trevelin, la clausura preventiva del establecimiento y la reubicación de los residentes para garantizar su integridad.

“La permanencia de personas adultas mayores en condiciones insalubres, con afectación directa a su salud, constituye una forma de violencia institucional y un incumplimiento grave del deber de cuidado, cuya responsabilidad es indelegable por parte del Estado”, señalaron desde el organismo.

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La Defensoría anticipó que mantendrá acciones orientadas a la plena restitución de derechos y la protección integral de las personas adultas mayores, en el marco de las políticas públicas de la provincia de Chubut bajo la gestión del gobernador Ignacio Torres.