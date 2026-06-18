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Sorpresa entre el reparto de la precuela de ‘Ocean’s Eleven’ con Margot Robbie y Bradley Cooper: Wagner Moura dará vida a su villano

El actor brasileño nominado al Oscar por ‘El agente secreto’ se incorpora a esta película que explora los orígenes de la familia del personaje de George Clooney

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Wagner Moura ganó un premio gracias a su protagónico en "O agente secreto". (Captura de video)
Wagner Moura ganó un premio gracias a su protagónico en "O agente secreto". (Captura de video)

En una inesperada jugada de casting, Wagner Moura está en negociaciones finales para interpretar al villano principal en la precuela de la saga Ocean’s Eleven, un proyecto que reunirá en pantalla a Margot Robbie y Bradley Cooper. El filme, desarrollado por Warner Bros. y con estreno previsto para el 25 de junio de 2027, contará con Cooper como director, guionista y productor, y con Robbie como coprotagonista y socia en la producción a través de LuckyChap. El fichaje de Moura como antagonista supone una de las sorpresas más comentadas en torno a esta nueva entrega. Según la información disponible, el personaje que encarnará será central en la trama, enfrentando a los padres de Danny Ocean —figura clave de la franquicia— en un golpe maestro ambientado en el Gran Premio de Mónaco de 1962.

La elección de Wagner Moura para dar vida al villano marca un cambio notable en la dinámica del reparto y amplía el alcance internacional de la saga. Moura, quien recientemente hizo historia al convertirse en el primer brasileño nominado al Oscar a mejor actor y en ganar el Globo de Oro por su papel en El agente secreto, lleva una carrera en ascenso en el cine internacional. El rol de villano en la precuela colocará a Moura en el centro de la acción, en una película que explorará los orígenes criminales de la familia Ocean.

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La producción ha mantenido en secreto los detalles específicos sobre el personaje y la naturaleza del conflicto, aunque se espera que la interpretación de Moura aporte una nueva dimensión al universo de Ocean’s Eleven. La precuela, que será dirigida y escrita por Bradley Cooper, contará además con Margot Robbie en un papel principal y como productora, junto a Tom Ackerley, Josey McNamara y Milan Popelka. El guion definitivo, desarrollado por Cooper, se mantiene “bajo llave”, pero se sabe que versiones anteriores estuvieron a cargo de Carrie Solomon.

El director Steven Soderbergh en el rodaje de 'Ocean's Eleven'
El director Steven Soderbergh en el rodaje de 'Ocean's Eleven'

Así será la historia

Durante la última CinemaCon, Robbie confirmó que la historia se desarrollará durante el Gran Premio de Mónaco de 1962, donde los padres de Danny Ocean protagonizarán un atraco de alto riesgo. “Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabía: sus padres”, explicó Robbie al presentar el proyecto. La ambientación en la Europa de los años sesenta y la promesa de un golpe cinematográfico en el corazón del glamur monegasco se perfilan como los grandes atractivos de la nueva entrega. Los detalles adicionales sobre el villano y su relación con los protagonistas están reservados para el estreno.

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La saga Ocean’s inició en 1960 con el filme protagonizado por Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean Martin, y fue revitalizada en 2001 por Steven Soderbergh con Ocean’s Eleven, encabezada por George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts. La franquicia sumó dos secuelas directas, Ocean’s Twelve (2004) y Ocean’s Thirteen (2007), y el spin-off Ocean’s Eight (2018), protagonizado por Sandra Bullock y Cate Blanchett. Todas juntas han recaudado más de 1.400 millones de dólares en taquilla internacional. La llegada de Moura, quien también ha sido premiado en el Festival de Cannes y por la New York Critics Circle por El agente secreto, añade prestigio y nuevas expectativas a la franquicia. Entre sus próximos proyectos figuran The Last House junto a Greta Lee, The Last Day con Alicia Vikander, Last Night at the Lobster (donde también dirigirá), el thriller Flesh of the Gods con Kristen Stewart y Art junto a Ralph Fiennes y Colin Farrell.

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