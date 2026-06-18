La OTAN se reúne en Bruselas para debatir cómo cubrir el vacío militar de EEUU mientras prepara la próxima cumbre en Ankara (REUTERS)

Los ministros de Defensa de los 32 países miembros de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas para preparar la cumbre de la Alianza prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara, en medio de un proceso de reorganización estratégica que contempla una reducción de las capacidades convencionales que Estados Unidos mantiene asignadas a la defensa europea.

Washington informó a sus aliados que reasignará parte de sus recursos militares a otras regiones, especialmente al Indo-Pacífico, lo que reducirá su contribución al denominado Modelo de Fuerzas de la OTAN, el mecanismo que determina qué efectivos y capacidades estarán disponibles en caso de crisis o conflicto.

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El cambio forma parte de una estrategia que ya había sido anticipada por autoridades estadounidenses. Durante una reunión ministerial celebrada en febrero, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, planteó la idea de una “OTAN 3.0”, basada en un mayor reparto de responsabilidades y en una menor dependencia europea de la protección militar estadounidense.

Fuentes aliadas indicaron que varios países europeos, entre ellos España, Alemania y Países Bajos, ya trabajan para cubrir parte de las capacidades que dejará de aportar Washington. Las mismas fuentes subrayaron que este proceso no equivale a una retirada de tropas estadounidenses del continente.

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Según explicaron, el reajuste afectará principalmente a capacidades convencionales y se ejecutará de manera gradual. En cambio, el paraguas nuclear estadounidense sobre Europa permanecerá intacto.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (REUTERS)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió la decisión estadounidense y sostuvo que refleja la evolución de la Alianza. “Es completamente lógico que los europeos asuman una mayor parte de la carga”, afirmó.

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Rutte consideró positivo que los aliados europeos compartan de forma más equilibrada las responsabilidades de seguridad. “Es algo peculiar que sigamos necesitando tanta ayuda de otro país, a ocho horas de vuelo de aquí, con 350 millones de personas, para defendernos contra 140 millones”, señaló.

El dirigente neerlandés sostuvo además que Europa y Canadá están “dispuestos, preparados y capacitados para hacer más” y explicó que el reajuste estadounidense responde precisamente a esa nueva realidad.

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“No se trata de dónde están actualmente las fuerzas y los medios, sino de quién haría qué si se activaran nuestros planes de defensa”, indicó.

Rutte insistió en que “Estados Unidos ha dejado claro que está comprometido con la OTAN” y recordó que Washington mantendrá sus compromisos nucleares con la Alianza.

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Rutte insistió en que “Estados Unidos ha dejado claro que está comprometido con la OTAN” (REUTERS)

La reunión ministerial comenzará con una sesión del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN y continuará con un encuentro del Consejo del Atlántico Norte para revisar los preparativos de la cumbre de Ankara.

Entre los asuntos centrales figura la evaluación de los objetivos de capacidades militares de los Estados miembros y el seguimiento del compromiso adoptado por los aliados para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2035. Ese objetivo contempla que un 3,5% del PIB se destine a inversión militar directa y otro 1,5% a gastos relacionados con la defensa.

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El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, llegará a Bruselas con un mensaje centrado en la necesidad de que los aliados europeos asuman “la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente europeo”, según informó el Pentágono.

Rutte destacó que durante 2025 los aliados europeos y Canadá incrementaron su inversión básica en defensa en más de 90.000 millones de dólares, lo que representa un aumento cercano al 20% en un año.

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La reunión también estará marcada por la situación internacional. Los ministros analizarán el apoyo a Ucrania en una sesión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, copresidido por Alemania y el Reino Unido e integrado por cerca de 60 países.

La coalición se comprometió en febrero a movilizar 30.000 millones de euros para Kiev antes de finales de año. A mediados de abril ya había reunido 21.000 millones de euros.

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El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, llegará a Bruselas con un mensaje centrado en la necesidad de que los aliados europeos asuman “la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente europeo” (REUTERS)

Fuentes aliadas señalaron que la cumbre de Ankara podría incluir un compromiso anual de entre 60.000 y 70.000 millones de euros para Ucrania, incluyendo recursos vinculados al préstamo europeo destinado al gasto militar ucraniano.

Rutte afirmó que Estados Unidos seguirá proporcionando asistencia relevante a Kiev. “EUUU no va a aportar dinero pero sigue proporcionando ayuda esencial”, indicó al referirse a sistemas de defensa aérea fabricados por empresas estadounidenses y adquiridos por aliados europeos y Canadá para su posterior entrega a Ucrania.

La situación en Medio Oriente también figura en la agenda. La reunión se celebra en la víspera de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

Rutte sostuvo que el acuerdo abre una oportunidad para que Irán “nunca consiga un arma nuclear” y destacó las iniciativas impulsadas por Francia y el Reino Unido para facilitar la normalización del tránsito marítimo en la zona.

(Con información de EFE y EP)